Performance historique de l'activité et des résultats en 2021

PERFORMANCE HISTORIQUE DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS EN 2021

Chiffre d’affaires : 2.696,6 M€ (+23,1%)

Résultat net : 75,7 M€ (+83,3%)

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 30 mars 2022 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2021. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 2 696,6 2 190,3 2 642,3 Ebitda 147,3 112,7 138,5 Résultat opérationnel courant (1) 124,3 89,5 121,7 Résultat opérationnel 116,5 77,6 114,0 Résultat financier (1,0) (3,2) (1,4) Résultat avant impôts 115,4 74,4 112,6 Charge d’impôt (2) (39,7) (33,2) (49,2) Résultat net 75,7 41,3 63,4 dont part du Groupe 70,9 38,3 60,1

(1) Avant amortissements et dépréciation des incorporels

(2) Dont CVAE 7,6M€ en 2021 et 13,1M€ en 2020

Chiffre d’affaires de 2.696,6M€

L’activité consolidée s’est établie à 2.696,6M€ sur l’année, dépassant nettement les plus hauts historiques atteints en 2019 (2.642,3M€), avec une hausse de 23,1% par rapport à 2020 (+22,8% à périmètre et devises constants).

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe opère, avec une prédominance de l’International qui représente désormais 58,5% de l’activité du Groupe.

L’exercice a été marqué par un très fort développement à l’International, tant en Europe du Nord (+17,7%) qu’en Europe du Sud (+42,4%) où l’Italie joue un rôle moteur (649M€ sur l’année soit plus de 24% de l’activité du Groupe). La dynamique créée par notre positionnement multi secteurs et multi clients a fortement contribué à ce succès.

En France, l’activité également en très nette croissance, s’élève à 1.119,7M€ (1.072M€ hors services numériques) sur l’ensemble de l’année, encore impactée par les plans de charge différés sur l’aéronautique et l’automobile.

Ebitda et résultat opérationnel courant

Cette forte croissance conjuguée à une maîtrise des coûts renforcée, a permis d’obtenir un Ebitda élevé : 147,3M€, soit 5,5% du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport à 2020 (5,1%) et 2019 (5,2%).

Il en est de même du résultat opérationnel courant qui atteint 124,3M€ dont 57,7M€ en France et 66,6M€ à l’International, confortant le Groupe dans la pertinence de ses choix et de ses investissements entrepris depuis plusieurs années dans la digitalisation, le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’est établi à 116,5M€ compte tenu notamment d’amortissements d’incorporels liés aux acquisitions de 5,3M€.

Résultat financier

La charge financière de 1M€ se compose d’un coût de l’endettement financier net légèrement inférieur à celui de 2020, et d’un gain de change de 1,1M€.

Résultat net

Après prise en compte d’impôts pour 39,7M€ (dont CVAE 7,6M€), le bénéfice net consolidé s’établit à 75,7M€ (dont part du Groupe 70,9M€) contre 41,3M€ en 2020, surperformant nettement 2019 (63,4M€).

Une structure financière renforcée

La structure financière du Groupe reste très solide, avec des capitaux propres au 31 décembre s’élevant à 551,3M€, une variation du besoin en fonds roulement largement positive (42,9M€) pour la troisième année consécutive et une trésorerie nette de tout endettement de 197,6M€ (y compris créance CICE mobilisable de 25,7M€).

Perspectives 2022

Les conséquences de la situation géopolitique survenue lors du premier trimestre 2022 sont à ce jour difficilement mesurables.

Toutefois le recours à la flexibilité et à l’agilité des entreprises s’intensifie, comme en témoignent les deux premiers mois de l’exercice.

Le Groupe affirme ainsi sa confiance en l’avenir et poursuit activement, grâce à sa structure financière très solide, l’étude de nouvelles acquisitions pour accélérer sa croissance, avec pour objectif un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros sur l’exercice et une nette amélioration de sa rentabilité.

Dividendes

Lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2022, il sera proposé la mise en paiement d’un dividende de 0,8€ par action, soit une distribution globale de 19,5M€.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 le mercredi 27 avril après Bourse.

