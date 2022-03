Communiqué - Le Conseil d’administration propose la nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur et futur Président non exécutif du Groupe

English French

Communiqué de presse

Paris, le 30 mars 2022

Le Conseil d’administration propose la nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur et futur Président non exécutif du Groupe

Le Conseil d’administration d’Orange, qui s'est réuni le 30 mars, propose la nomination de Jacques Aschenbroich, comme nouvel administrateur du Groupe et comme Président du Conseil à partir du 19 mai prochain. La nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur sera soumise au vote de l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai prochain, à l’issue de laquelle le Conseil se réunira afin de l’élire Président non-exécutif du Groupe.

Le Conseil d’administration remercie le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, en charge des nominations, ainsi que l’Administrateur référent, pour avoir piloté ce processus rigoureux de sélection.

Le Conseil propose également une modification des statuts de la Société afin de permettre à un Président qui atteindrait la limite d’âge de 70 ans au cours de son mandat de pouvoir aller jusqu’à son terme, la durée des mandats d’administrateurs chez Orange étant de quatre ans. Les autres modalités relatives à la limite d’âge restent inchangées.

Par ailleurs, le Conseil a pris deux autres décisions relatives à sa gouvernance. Tout d’abord, il propose la nomination comme nouvelle administratrice de Valerie Beaulieu-James, Directrice générale Sales & Marketing et membre du Comité exécutif du groupe Adecco. Elle remplacera Helle Kristoffersen qui quitte le Conseil après onze ans au cours desquels elle a participé à ses travaux avec une forte implication et elle a su apporter au Conseil tout au long de son mandat sa grande expertise aux dossiers étudiés, en particulier dans le domaine technologique.

Le Conseil a également décidé, sur proposition de Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange à partir du 4 avril 2022, de renouveler le mandat de Ramon Fernandez en qualité de Directeur général délégué, son mandat actuel prenant fin avec la dissociation des fonctions ce 4 avril. Il continuera ainsi à apporter son expertise et son expérience au Groupe.

Stéphane Richard, Président-Directeur général d’Orange, a déclaré : « Je souhaite un plein succès au binôme formé par Christel Heydemann et Jacques Aschenbroich qui sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires. Deux expériences et deux énergies au service d’un développement responsable de ce magnifique Groupe que je suis heureux d’avoir servi avec passion durant ces douze dernières années. »

Christel Heydemann, membre du Conseil et future Directrice générale d’Orange, a déclaré : « Je suis ravie de cette décision du Conseil de proposer la nomination de Jacques Aschenbroich en tant que Président d’Orange. Je suis convaincue que sa longue expérience de la gouvernance apportera beaucoup au Groupe. Sa dimension internationale et sa connaissance du secteur industriel permettront d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire d’Orange. »

Biographie de Jacques Aschenbroich

Jacques Aschenbroich est actuellement Président du Conseil d’administration de Valeo. Auparavant, il a été Directeur général du Groupe Valeo de mars 2009 jusqu’au février 2016, puis Président-Directeur général jusqu’au janvier 2022. Il a une expérience diversifiée, acquise dans des postes de direction de grands groupes industriels, en France et à l’étranger, et dans la haute fonction publique.

Avant de rejoindre Valeo, cet ingénieur diplômé du Corps des mines, a exercé plusieurs fonctions dans l’administration et a été au cabinet du Premier ministre en 1987 et 1988. Il a ensuite mené une carrière industrielle au sein du groupe Saint-Gobain de 1988 à 2008. Après avoir dirigé les filiales au Brésil et en Allemagne, il a pris la Direction de la Branche Vitrage de la Compagnie de Saint-Gobain et la présidence de Saint-Gobain Vitrage en 1996. Puis, aux fonctions de Directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain d’octobre 2001 à décembre 2008, il a en particulier dirigé les Pôles Vitrage et Matériaux haute performance à partir de janvier 2007, et dirigé les opérations du Groupe aux États-Unis en tant que Directeur de Saint-Gobain Corporation et Délégué général pour les États-Unis et le Canada à partir du 1er septembre 2007.

Jacques Aschenbroich est anciennement administrateur de Veolia Environnement et il siège actuellement au conseil d’administration de BNP Paribas et de TotalEnergies. Jacques Aschenbroich est également Président du conseil d’administration de l’Ecole des Mines de Paris et co-Président du Club d’affaires franco-japonais.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait 271 millions de clients au 31 décembre 2021, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

