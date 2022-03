ADA : Communiqué ADA - Résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021

Clichy, le 30 mars 2022

Retour à l’activité d’avant-crise sanitaire

ADA accompagne les entrepreneurs-franchisés

de ses réseaux vers la réussite

Le conseil d’administration de la société ADA, réuni le 30 mars 2022, a arrêté les comptes de l’exercice 2021. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les rapports sont en cours d’élaboration.



ACTIVITÉ DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA ( 1 )



en M€ 2021 2020 Var. % Chiffre d’affaires enseignes 118,8 100,3 +18,4% . Chiffre d’affaires VP 87,3 72,7 +20,1% . Chiffre d’affaires VU 31,5 27,6 +14,1%





Le chiffre d’affaires des enseignes du groupe ADA atteint 118,8M€ en 2021, soit une croissance de 18,4% par rapport à 2020 mais aussi de 5,6% par rapport à 2019 (qui était pour mémoire de 112,5 M€). Cette performance des enseignes ADA et Point Loc illustre la vitalité de ses réseaux qui ont fait preuve de résilience face à la crise sanitaire et ont su investir dans la reprise de l’activité afin de gagner en parts de marché.

Le réseau compte 1 200 points de vente dans toute la France et place de ce point de vue le groupe ADA en leader sur son marché.

FAITS MARQUANTS 20 2 1

Le marché de la location courte-durée a été fortement impacté en 2021 par la crise des semi-conducteurs qui a conduit à une pénurie de véhicules et à de fortes problématiques d’approvisionnement pour tous les loueurs. Cependant, dans un contexte où tous les grands acteurs du secteur annoncent des réductions de flotte notables par rapport à leurs niveaux d’avant-crise, le groupe ADA affiche de son côté une croissance de sa flotte roulante, avec +6,5% par rapport à sa flotte moyenne de 2019, malgré des difficultés d’approvisionnement en fin d’année liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La qualité de ses relations avec les constructeurs automobiles et sa stabilité financière lui ont permis de sécuriser des volumes significatifs auprès de ses partenaires historiques.

Comme annoncé dans un communiqué en date du 10 novembre 2021, il a été décidé de ne plus dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Nicolas Rousselet, Président du conseil d'administration de la société ADA depuis 2000, assure désormais également les fonctions de Directeur Général de la société ADA. Sous l’impulsion de cette nouvelle direction et après avoir exploré plusieurs opportunités de développements annexes ces dernières années (location en free-floating, vente pour compte de tiers d’outils de location, nouveau réseau Ada Bikes, etc.), dans un contexte de crise sanitaire qui fait planner un risque de fragilisation des commerces locaux, le groupe ADA a décidé de concentrer ses efforts sur l’accompagnement de ses réseaux ADA et Point Loc afin de mener ses entrepreneurs-franchisés vers la réussite.

La transformation digitale amorcée ces dernières années a été accélérée en 2021 avec le lancement de projets informatiques d’envergure qui concernent toutes les facettes des outils du groupe ADA et de ses points de vente : logiciel en agence, back-office, bases de données, site internet, etc. Ces investissements ont pour objectifs de fournir les meilleurs outils de pilotage et d’opérations en agence et d’optimiser l’expérience de location des clients du groupe ADA.

Dans un contexte de contraction du marché, le groupe ADA a continué à soutenir l’activité de ses franchisés grâce à son apport d’affaires centralisé, avec une augmentation de plus de 15% de volume d’affaires apporté à ses 1 200 points de vente.

COMPTES ANNUELS DU GROUPE ADA

Compte de résultat consolidé du groupe ADA – Normes françaises



(en M€) Année

2021 Année

2020 Variation Chiffre d’affaires 99,72 87,81 +13,6% Résultat opérationnel (hors changements d’estimations comptables) 2,74 1,37 +100% Résultat opérationnel (final) -3,56 1,37 n.a. Résultat net part du Groupe 1,39 1,51 -7,9%

Le chiffre d’affaires retrouve son niveau d’avant-crise sanitaire, à +1% par rapport à 2019 (qui était pour mémoire de 98,77M€) et +13,6% par rapport à 2020.

Le résultat net s’élève à 1,39M€, proche du niveau de résultat annoncé dans le communiqué du 22 décembre 2021.

Pour mémoire, l’impact des changements d’estimation comptables et de pratiques de gestion décidés lors de la réunion du conseil d’administration de la société ADA en date du 21 décembre 2021 s’élève à -6,3M€ avant impôt, soit -4,6M€ après impôt, et a été compensé par un abandon de créance de Groupe Rousselet, actionnaire majoritaire de la société ADA, d’un montant de 4,6M€.

Hors impact de ces changements, le résultat opérationnel a doublé en 2021 par rapport à 2020.

La structure financière du groupe ADA est solide. Les capitaux propres s’élèvent à 32,0M€ à fin décembre 2021, contre 30,8M€ à fin décembre 2020. L’endettement financier est passé de 25,7M€ au 31 décembre 2020 à 27,5M€ au 31 décembre 2021. Le groupe ADA a remboursé en 2021 une partie des prêts garantis par l’Etat (PGE) contractés en 2020, à hauteur de 3M€, et a conservé les 7M€ restants, qui seront remboursés d’ici fin 2024.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 202 2



Pour 2022, les objectifs stratégiques sont les suivants :

Consolidation des réseaux ADA et Point Loc, via le renforcement de l’accompagnement des entrepreneurs existants et la simplification des conditions d’adhésion pour les nouveaux candidats à la franchise ou la licence de marque ;

Fermeture de la majorité des agences en succursales gérées en propre par le groupe ADA, afin de concentrer ses efforts sur son activité de franchiseur ;

Maintien du volume de flotte roulante, malgré le contexte difficile alliant la crise des semi-conducteurs et des matières premières en Europe ;

Poursuite de la transformation digitale du groupe ADA.

L’atteinte et l’évolution de ces objectifs au cours de l’année seront nécessairement marquées par l’évolution du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 mais aussi du contexte économique lié au conflit Russie/Ukraine.

2

Annexes

1- Bilan consolidé du groupe ADA (milliers d’euros) – En normes françaises





Actif 31/12/2021 31/12/2020 Écarts d'acquisition nets note 4.1 495 561 Immobilisations incorporelles nettes note 4.2 15 849 16 823 Immobilisations corporelles nettes note 4.3 10 189 2 219 Immobilisations financières note 4.4 708 536 Actif immobilisé 27 241 20 139 Stocks et en-cours nets note 4.5 214 286 Avances et acomptes note 4.5 4 947 5 041 Créances clients nettes note 4.5 51 820 46 647 Autres créances d’exploitation note 4.5 7 376 8 233 Autres débiteurs note 4.5 12 749 17 363 Comptes de régularisation note 4.6 1 745 1 301 Disponibilités note 4.7 1 447 3 812 Actif circulant 80 298 82 683



Total actif 107 539 102 822 Passif 31/12/2021 31/12/2020 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 26 212 24 820 Résultat de l'exercice 1 392 1 508 Capitaux propres part du Groupe 32 046 30 770 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux note 4.8 32 046 30 770 Provisions pour risques et charges note 4.9 2 170 94 Emprunts et dettes financières note 4.10 27 454 25 669 Dettes fournisseurs note 4.11 20 635 16 262 Autres dettes note 4.11 20 753 24 345 Comptes de régularisation note 4.6 4 481 5 682 Dettes 73 323 71 958



Total passif 107 539 102 822

2- Variation des capitaux propres consolidés (milliers d’euros) – En normes françaises





Capital Primes et Réserves consolidées non distribuées Capitaux propres

part du Groupe Intérêts non contrôlant Total des capitaux propres Capitaux propres au 01/01/2020 4 442 24 820 29 262 0 29 262 Résultat 2020 1 508 1 508 1 508 Divers Dividendes



Capitaux propres au 31/12/2020 4 442 26 328 30 770 0 30 770 Résultat 2021 1 392 1 392 1 392 Divers -116 -116 -116 Dividendes



Capitaux propres au 31/12/2021 4 442 27 604 32 046 0 32 046





(1) Données financières non comptables

