Jairo González fala na "Dominicana Inteligente": Tech Talk Event 2022" sobre os avanços nas tecnologias Blockchain e FinTech

MIAMI, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- No âmbito da celebração da Dominicana Inteligente: Tech Talk Event 2022 organizado anualmente pela prestigiosa revista Mercado, O CEO da empresa dominicana Harvest Trading Cap, Jairo Gonzalez MA, falou sobre a iminente adaptação dos mercados tradicionais a um modelo de investimento através das novas tecnologias Blockchain e FinTech.



O especialista internacional em mercados financeiros Jairo Gonzalez destacou os avanços no investimento financeiro que o mundo tem experimentado. "É muito importante saber que a FinTech oferece um mundo de investimentos, sem a necessidade de possuir uma empresa tradicional," explicou Gonzalez.

Durante sua apresentação intitulada "Gerando recursos através de novas tecnologias Blockchain e FinTech", ele analisou a evolução dos ativos financeiros, desde a origem do dinheiro até novos ativos digitais, tais como moedas criptográficas e NFTs.

"O dinheiro tem tido uma evolução constante ao longo do tempo. As pessoas se afastaram do dinheiro e agora estamos entrando na Blockchain e na tecnologia FinTech. Isso nos dá uma nova maneira de gerar recursos," disse Jairo González durante sua participação.

Por outro lado, Jairo Gonzalez revelou que lançará seu próprio ecossistema Fintech e Blockchain, onde todas as plataformas tecnológicas necessárias convergem para que os usuários da República Dominicana, Caribe, América Central e do resto do mundo possam investir, administrar e rentabilizar seus investimentos.

A idéia central do Harvest Trading Cap é criar seu próprio ecossistema Fintech e Blockchain que permita aos dominicanos crescer e se desenvolver. Estas plataformas estarão interligadas entre si e os investidores poderão rentabilizar com segurança os lucros adquiridos. Recentemente a Harvest Trading Cap também criou o primeiro estúdio de música dominicano com tecnologia NFT, que se tornará um reprodutor de música que competirá com as plataformas de transmissão de música mais populares.

O evento, que busca promover o conhecimento e o impacto das tecnologias na sociedade mundial, contou com a presença dos principais especialistas em novas tecnologias, cibersegurança, negócios, inteligência artificial, FinTech, entre outros tópicos interessantes.

A atividade serviu para analisar o atual cenário financeiro dominicano e seu contraste com as economias da região, buscando melhorias viáveis de acordo com as tendências financeiras globais, com vistas a criar oportunidades de negócios especializados em cibersegurança, inteligência artificial nos negócios, tecnologias financeiras (FINTECH), cidades inteligentes e outras áreas de negócios.

