Taaleri toteutti Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle kahden asuntokohteen kaupat Vantaalla ja Turussa

Taalerin salkunhoidossa oleva Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on 30.3.2022 toteutetulla kaupalla ostanut 97 vuokra-asunnon kohteen Vantaan Pakkalasta sekä sopinut 126 vuokra-asunnon ostamisesta Turun ydinkeskustasta. Kohteiden kauppahinnat olivat yhteensä lähes 50 miljoonaa euroa.

Vantaan kohde koostuu neljästä vuonna 1999 rakennetusta rakennuksesta, joissa on yhteensä 97 asuntoa ja noin 6 300 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa. Kohde sijaitsee osoitteessa Käräjäkuja 1, vajaan kilometrin päässä kauppakeskus Jumbosta. Kiinteistössä on toteutettu vuonna 2021 kokonaisvaltainen energiaremontti. Lämmityksessä on siirrytty kaukolämmöstä maalämpöön, minkä lisäksi kiinteistö tuottaa sähköä omalla aurinkovoimalalla. Kokonaisuutta tukee lämmön talteenotto, jolla lisätään kiinteistön energiansäästöä. Myyjänä toimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Turun kohde on ns. konversiokohde, jossa toimistotalo muutetaan asuintaloksi. Ydinkeskustassa Yliopistonkatu 34:ssa sijaitsevaan rakennukseen toteutetaan 126 uutta vuokra-asuntoa keskelle keskustan palveluja. Vuokrattavaa pinta-alaa kiinteistössä on n. 3 200 neliömetriä. Kohde valmistuu loppukesästä 2022, jolloin omistusoikeus siirtyy Aktia Asunnot+ -rahastolle. Myyjänä oli AKR Tuotto Ky, jota hallinnoi Auratum Kiinteistöt Oy.

”Alkuvuosi 2022 on jatkunut vilkkaana kiinteistömarkkinoilla, ja olemme tyytyväisiä, että saimme sovittua kahden merkittävän kohteen hankinnasta rahastolle. Jatkamme näin vahvasti rahaston strategian toteuttamista”, sanoo rahaston salkunhoitaja Salla Kalliola Taaleri Kiinteistöistä.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on kaikille avoin rahasto, joka sijoittaa vuokra-asuntoihin, asuintontteihin ja yhteiskuntakiinteistöihin Suomessa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu Taalerille, jossa 14 hengen asiantuntijatiimi hoitaa rahastoa. Rahaston nimettyinä salkunhoitajina toimivat Jukka Sjösten ja Salla Kalliola.





Salla Kalliola, salkunhoitaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 733 1391, salla.kalliola@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Lisätietoja Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastosta sivuilta www.aktia.fi.

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com