English French

Roissy, 31 mars 2021

Le groupe Air France-KLM annonce deux décisions importantes en terme de gouvernance

Le mandat de Directeur général de Benjamin Smith est renouvelé par anticipation, pour une période de cinq ans





Marjan Rintel devient la nouvelle Directrice générale de KLM, à compter du 1er juillet 2022





Air France-KLM annonce que le Conseil d'administration du Groupe a décidé un renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en tant que Directeur général du Groupe pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, prévue en mai 2027.

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a également approuvé la proposition du Conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan Rintel en tant que Directrice générale de KLM, en remplacement de Pieter Elbers. L’avis du Works Council de KLM a été demandé sur cette proposition.

Marjan Rintel est actuellement Directrice générale de NS, le principal opérateur ferroviaire aux Pays-Bas. Avant de rejoindre NS en 2014, elle a occupé différents postes opérationnels et commerciaux au sein de KLM et d’Air France-KLM, par exemple au hub de Schiphol ou en tant que Directrice marketing stratégique pour Air France-KLM. Sa grande expérience dans le secteur aérien, sa parfaite connaissance du Groupe et ses qualités de leader ont convaincu le Conseil d'administration qu'elle est la meilleure candidate pour poursuivre le travail de Pieter Elbers pour transformer KLM et en faire l’une des premières compagnies aériennes en Europe, et un atout pour le Groupe Air France-KLM dans son ensemble.

Marjan Rintel prendra ses fonctions le 1er juillet 2022.

Dans un environnement de marché extrêmement complexe, et au regard des défis à venir, ces deux décisions permettent de mettre en place une équipe de direction solide pour les prochaines années. Le Conseil d'administration d'Air France-KLM considère qu'il est essentiel de stabiliser la gouvernance du Groupe afin que les équipes de direction des compagnies puissent concentrer ensemble leurs efforts et faire d’Air France-KLM un leader incontesté du secteur aérien européen.

Anne-Marie Couderc, Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM, a déclaré : « Ces deux décisions du Conseil d'administration stabilisent la gouvernance du Groupe à un moment clé de son histoire. Benjamin Smith a fait preuve d'un engagement et d'un professionnalisme sans faille au cours des trois dernières années et demie, justifant ainsi un soutien total pour son renouvellement à la tête du Groupe pour cinq années supplémentaires. Marjan Rintel rejoindra bientôt son équipe à la tête de KLM. Sa grande expérience chez KLM et dans le secteur des transports néerlandais en fait la meilleure candidate pour diriger la compagnie, en s'appuyant sur les forces de l'ensemble du Groupe Air France-KLM. »

Relations Investisseurs Presse

Frédéric Kahane Michiel Klinkers

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

frkahane@airfrance.fr michiel.klinkers@airfranceklm.com

Pièce jointe