Statkraft og ABO Wind inngår 10-årig kraftkjøpsavtale i Finland

(Wiesbaden/Helsinki, 31. mars 2022) Statkraft og ABO Wind har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) for den finske vindparken Pajuperänkangas. Statkraft får også rettighetene til opprinnelsesgarantiene for strømmen som produseres.



De 14 turbinene skal etter planen kobles til nettet høsten 2023 og vil levere strøm tilsvarende årsforbruket til cirka 14.000 finske husholdninger med elektrisk oppvarming. Med en installert effekt på 86,8 megawatt er dette det største prosjektet til dags dato der ABO Wind dekker hele verdikjeden fra planlegging til nøkkelferdig anlegg. Utviklingsarbeidene er utført i nært samarbeid med Infinergies Finland Oy.

- For oss er inngåelsen av kraftkjøpsavtalen nok en milepæl på veien mot ferdigstillelsen av et prosjekt av denne størrelsen. Vi er veldig glade for at vi er i ferd med å bygge vår fjerde vindpark i Haapajärvi i år, og at vi har funnet en pålitelig partner i Statkraft, sier Dr. Klaus Pötter, ABO Wind General Manager med ansvar for Finland.

- Takket være vår solide kapitalisering er ABO Wind nå i en posisjon til generelt å utvikle vindparker som Pajuperänkangas på egen hånd og bygge nøkkelferdige anlegg. Kraftkjøpsavtalen er også forhandlet frem av interne ressurser, uten ekstern hjelp, legger Pötter til.

- Å sikre utviklere den riktige kraftkjøpsavtalen for å muliggjøre finansiering og bygging av deres prosjekter og samtidig optimalisere risikoen i mange år fremover er en av Statkrafts kjernekompetanser. Vårt samarbeid med ABO Wind har vært svært positivt og vi er glade for å ha bidratt til de neste trinnene i byggeprosjektet takket være vår PPA, sier Arne Wist, Head of Origination and Portfolio Management Nordics i Statkraft.

For tiden pågår forberedende byggearbeider i vindparken. Byggingen av fundamentene skal etter planen starte i tredje kvartal i år. Det skal settes opp 14 V162-turbiner med en tårnhøyde på 169 meter hver. Vindparken øker produksjonen av utslippsfri elektrisitet i årene framover og bidrar til å øke fornybarandelen i den finske energimiksen.

Om ABO Wind:

ABO Wind utvikler og bygger vind- og solenergiprosjekter med suksess. Siden oppstarten i 1996, har det Tyskland-baserte selskapet realisert mer enn 3700 megawatt til dags dato og selv stått for byggingen av mer enn halvparten av dem. Selskapets årlige investeringer beløper seg til 500 millioner euro. Mer enn 900 ansatte i 16 land jobber entusiastisk med planlegging, finansiering, bygging, driftsledelse og vedlikehold av anlegg for en bærekraftig energiforsyning.

Om Statkraft:

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Dr. Daniel Duben, ABO Wind AG

+49 (0) 611 267 65-577

presse@abo-wind.de

Lars Magnus Günther, Statkraft AS

+47 91 24 16 36

lars.gunther@statkraft.com