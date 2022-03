La téléphonie, un marché porteur pour le Channel IT

Par Grégory Rogé, Channel Director France chez Snom

La transformation numérique dans le monde professionnel est aujourd’hui une réalité pour l’ensemble des organisations. Une chose est sûre, TPE, PME, ETI et grands comptes investissent des sommes importantes tous les ans pour faire évoluer leurs dispositifs et gagner en confort, productivité et qualité.

Dans ce contexte, force est de constater que le monde des télécoms suit cette tendance et se transforme profondément pour répondre aux nouveaux usages souhaités par les collaborateurs. De plus, le développement des communications unifiées a renforcé cette évolution du secteur. En ce sens, tous les acteurs du marché sont aujourd’hui concernés dont les fabricants de téléphones.

Un potentiel unique pour les revendeurs et intégrateurs

Les revendeurs informatiques et autres intégrateurs sont incontestablement des partenaires stratégiques des entreprises au regard de leur proximité et des prestations qu’ils délivrent au quotidien pour accompagner leurs clients dans la mise en œuvre de projets de transformation à valeur ajoutée. Sur le poste Télécom, les opportunités sont aujourd’hui nombreuses à bien des égards. En effet, en France, l’évolution des infrastructures et des usages s’accélère.

De nombreux cas d’usage possibles

La fin du RTC amène notamment l’ensemble des entreprises à repenser leurs infrastructures dans leur ensemble et étudier les nouvelles opportunités offertes par le Cloud : IPbx/VoIP, etc. Il s’agit de projets structurants qui nécessitent une démarche d’accompagnement et de conseil que les intégrateurs sont en mesure de réaliser avant de proposer des solutions de téléphonie globales qui intègrent infrastructures, logiciels et matériels.

La communication entre les télécoms et le SI est aujourd’hui une réalité. Preuve en est, il est désormais possible depuis son téléphone de bureau d’accéder à différentes informations remontant directement du SI et permettant de travailler dans les meilleures conditions. Intégration au système d’information, connexion aux applications métiers de l’entreprise, mise en place d’un système de communication unifiée… ,tous ces éléments sont autant de sujets centraux qui nécessitent un accompagnement continu et des prestations de services qui sont les domaines d’expertises des revendeurs et intégrateurs.

Les intégrateurs sont donc en position de force pour accéder à de nouveaux projets et sources de revenus ces prochaines années en se positionnant sur les sujets télécoms. Ils pourront également au travers de ces projets offrir plus largement leurs services dans d’autres domaines du SI où les télécoms interviennent : infrastructure, travail collaboratif, etc. Tous ces éléments sont autant de points qui permettront aux intégrateurs et revendeurs d’élever leur proposition de valeur et leur qualité de service.