Un sondage de Hardbacon révèle ce que les Québécois pensent du crédit de 500$ du gouvernement Legault

MONTRÉAL, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, a publié aujourd’hui un nouveau sondage qui révèle que 81 % des Québécois considèrent qu’un paiement unique de 500$ n’est pas suffisant pour compenser l’inflation. Le nouveau sondage explique aussi comment les Québécois comptent dépenser cet argent.



Ce mois-ci, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que tous les Québécois qui gagnent moins de 100 000$ par année auront le droit à une aide de 500$ dans le but de mitiger l’impact de l’inflation sur le portefeuille des Québécois. La majorité des Québécois disent que ce n’est pas suffisant. Les Québécois insatisfaits face au montant de 500$ estiment, en moyenne, à 1778,28 $ le montant approprié pour compenser l’impact annuel de l’inflation.

Au-delà du montant qu’ils souhaiteraient recevoir, les Québécois sont également divisés quant à savoir qui devrait le recevoir. Quelque 19,5 % des répondants conviennent que le plan est équitable, car tout le monde reçoit le même montant, ce qui laisse 80,5 % des répondants qui considèrent que la mesure est injuste. Si on creuse un peu, on constate que 64,2 % pensent que c’est injuste parce que les plus pauvres sont les plus touchés par l’inflation. Une autre tranche de 16,3 % croit que, puisque ceux qui gagnent plus de 100 000 $ paient déjà beaucoup d'impôts, ils devraient aussi avoir accès à cette compensation.

Les Québécois ont déjà des projets pour leurs chèques. Le sondage montre que 39,3 % des gens prévoient de rembourser leurs dettes, 20,4 % veulent investir leurs 500$ et 20,4 % veulent épargner. Seulement 19,8 % prévoient dépenser 500$ en produits ou services. Voici un aperçu de la façon dont les Québécois pensent dépenser leurs chèques selon le sondage.

Faits en bref :

Remboursement de dettes : Les répondants rembourseront toutes sortes de dettes : dettes de cartes de crédit (35,9 %), factures en souffrance (24,7 %), marge de crédit bancaire (12,1 %), prêts d’amis ou de membres de la famille (5,1 %), prêts à tempérament (5,1 %), prêts privés (3,5 %) et enfin, prêts hypothécaires (3 %).

Placements : Les répondants prévoient investir leurs 500$ dans les fonds négociés en bourse (43,7 %), dans les actions canadiennes (22,3 %), des les actions américaines (4,9 %), dans les fonds communs de placement (7 %), dans les obligations (3,9 %), dans les cryptomonnaies (4,9 %) et dans l’or (1,9 %).

Épargne : Les répondants prévoient d'économiser 500$ dans un compte d’épargne (41,7 %), un compte-chèques (29,1 %), un certificat de placement garanti (4,9 %) et un compte de cryptomonnaies (1,9 %).

Dépenses et achats : La majorité des répondants ont dit qu’ils prévoient acheter de la nourriture (53 %), dépenser pour de l’essence et l’entretien de leur voiture (15 %), se payer des vacances (4 %), dépenser dans des bars et des restaurants (3 %) et acheter de l’alcool (2 %).

« Depuis le début de la pandémie, les finances personnelles n’ont jamais été aussi importantes. Étant donné que tant de Québécois utilisent déjà Hardbacon pour prendre des décisions financières, nous avons pensé qu’il était important de faire un sondage pour leur demander ce qu’ils pensaient de la mesure gouvernementale pour contrer l’inflation », a déclaré le PDG de Hardbacon, Julien Brault.

Pour en savoir plus, veuillez consulter cette analyse sondage de Hardbacon .

Méthodologie

Le sondage de Harbacon a été effectué du 25 mars au 28 mars 2022, en ligne. L’échantillon total de ce sondage est de 501 Québécois, tous âgés de 18 ans et plus.

À propos de Hardbacon

Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les hypothèques , cartes de crédit , comptes de banque , courtiers en ligne et robot-conseillers . Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l' App Store et sur Google Play Store .

