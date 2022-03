Hyloris lance une offre d'actions par le biais d'un placement privé via la constitution acceleree d’un livre d’ordres

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS EN VIGUEUR DANS LADITE JURIDICTION.

LIÈGE, Belgium, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels : HYL) (la "Société" ou "Hyloris"), une société biopharmaceutique spécialisée qui s'est engagée à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'actions visant à lever un montant d'environ 15 millions d'euros par le biais d'un placement privé via une offre de constitution accélérée d’un livre d’ordres ("l'Offre"), avec la possibilité d'augmenter la taille de l'offre.



Hyloris envisage actuellement d'utiliser les gains nets de l'Offre pour :

Financer principalement le développement de nouveaux produits candidats supplémentaires ; et





Accélérer les activités internes de R&D, y compris le repositionnement et la reformulation, ainsi que l'expertise analytique.



Détails de l'offre

La constitution accélérée d'un livre d'ordres commencera immédiatement. La société annoncera les résultats de l'Offre dès que possible après la clôture de la constitution du livre d'ordres dans un communiqué de presse ultérieur (y compris le nombre définitif de nouvelles actions à émettre et le prix de l'offre).

La négociation des actions Hyloris sur Euronext Brussels sera suspendue pendant la période de constitution du livre d'ordres. La négociation des actions devrait reprendre après la publication des résultats de l'offre.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg"), KBC Securities NV ("KBC Securities") et Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel") agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Joint Bookrunners dans l'Offre (conjointement, les "Agents de Placement").

L'Offre ne sera pas ouverte au public. Les actions nouvelles seront offertes sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants à certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels tels que prévus par les lois et règlements applicables et, le cas échéant, à d'autres investisseurs, qui ne pourront acquérir les actions nouvelles que sous réserve de s'engager à investir pour un montant total d'au moins 100.000 EUR par investisseur. Les actions seront offertes en Belgique et, sous réserve des limitations applicables dans les juridictions concernées, dans d'autres juridictions sélectionnées. Les nouvelles actions seront émises sur décision du conseil d'administration de la Société dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration de la Société a décidé de supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants dans le cadre de l'Offre.

Les actionnaires actuels, Noshaq S.A et S.R.I.W SA, soutiennent l'offre et ont indiqué leur intention de souscrire à l’offre.

En ce qui concerne l'Offre, la société a convenu avec les Agents de Placement d'une période de statu quo de 180 jours sur les futures émissions d'actions, à laquelle les Agents de Placement peuvent renoncer et qui est sujette aux exceptions habituelles.

Informations complémentaires

Noshaq SA est la société mère de Noshaq Partners SCRL, qui est un administrateur de la Société. Par conséquent, Noshaq SA peut être considérée comme une "partie liée" à la Société conformément à l'article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations. En conséquence, avant le lancement de l'Offre, un comité de trois administrateurs indépendants de la Société (le "Comité") a évalué la participation potentielle de Noshaq SA à l'Offre et Noshaq Partners SCRL ne participera pas à la réunion du Conseil d’Administration relative à l’Offre. L'évaluation a été faite pour autant que nécessaire et applicable en vertu de l'article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations.

Dans sa conclusion, le Comité a déclaré qu'il estime que l'Offre envisagée, y compris la participation éventuelle de Noshaq SA, est dans l'intérêt de la Société et de tous ses actionnaires. Une levée de fonds réussie serait dans l'intérêt de la Société car, entre autres, elle lui permettrait d'avoir accès à un financement par actions (selon le cas, auprès de parties liées et/ou d'autres investisseurs) de manière rapide et efficace pour financer ses activités. En tout état de cause, le Comité note que l'Offre est ouverte aux investisseurs institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres, comme le permettent les exceptions applicables aux placements privés, et que toute allocation finale aux investisseurs, selon le cas, sera effectuée sur la base de critères habituels objectifs et pré-identifiés. Aucune garantie ne sera, ou n'a été, donnée quant à l'allocation finale à l'un des investisseurs ou autres personnes susmentionnés, qu'une allocation leur sera faite, ou quant à la taille d'une telle allocation. Le conseil d'administration ne s'est pas écarté de la conclusion du Comité. Le commissaire de la Société a conclu : "Sur la base de notre évaluation, rien n'a été porté à notre attention qui nous amène à penser que les informations financières et comptables incluses dans l'avis du comité des administrateurs indépendants du 31 mars 2022 et dans le procès-verbal du conseil d'administration du 31 mars 2022, qui justifient la transaction proposée, ne sont pas justes et adéquates à tous égards importants et/ou contiennent des incohérences importantes, à la lumière des informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission."

Pour plus d'informations, contactez :

Hyloris Pharmaceuticals, Investisseurs et médias

investorrelations@hyloris.com

À propos de Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris est une société biopharmaceutique spécialisée qui identifie et libère le potentiel caché des médicaments existants au profit des patients, des médecins et du système de santé. Hyloris applique son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a constitué un vaste portefeuille breveté de 14 produits à valeur ajoutée, reformulés et réutilisés, qui pourraient offrir des avantages considérables par rapport aux alternatives actuellement disponibles. En dehors de son objectif stratégique principal, la société a également 4 produits génériques à haute barrière en phase de développement et d'enregistrement. Deux produits sont en phase initiale de commercialisation avec des partenaires : Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un traitement de la douleur postopératoire non opioïde. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, qui est spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le fardeau clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, visitez www.hyloris.com et suivez-nous sur LinkedIn.

