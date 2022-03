Finnish English

Taaleri Oyj:n hallitus suunnittelee henkilöstön osakesäästöohjelmaa





Taaleri Oyj:n hallitus suunnittelee osakesäästöohjelman käyttöönottamista konsernin henkilöstölle. Tarkoituksena on tarjota osakesäästöohjelmaa kaikille Taalerin työntekijöille niissä maissa, joissa ohjelmaan osallistumiselle ei ole lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä.

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus sijoittaa osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeisiin. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Taalerin osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimintaan. Hallitus katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin kehitykseen tulevaisuudessa ja ohjelma on sekä osakkeenomistajien että työntekijöiden edun mukainen.

Hallituksen tarkoituksena on, että osakesäästöohjelma käynnistyisi vuoden 2022 aikana.

