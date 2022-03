QuadReal transforme une facilité de crédit de 2,5 milliards de dollars en plus important prêt lié à la durabilité du secteur canadien de l’immobilier

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- QuadReal Property Group (« QuadReal ») est fière d’annoncer la conclusion réussie d’une facilité de crédit non garantie de premier rang d’une valeur de 2,5 milliards de dollars associés à des objectifs de durabilité (le « prêt lié à la durabilité »). La société a également modifié et élargi les facilités de crédit existantes de BCI QuadReal Realty (« BQR ») pour les transformer en prêts liés à la durabilité. BQR est la principale entité de financement du programme immobilier de la British Columbia Investment Management Corporation.



« Nous sommes enchantés de cette transformation de nos facilités de crédit en prêts liés à la durabilité. Ce changement témoigne de la croissance continue et de l’évolution de notre programme d’investissement durable », a déclaré Tamara Lawson, chef des services financiers de QuadReal. « Nous sommes en mesure d’élargir ces initiatives grâce à notre capacité avérée à investir dans des solutions innovantes de réduction de notre impact environnemental. Je tiens à remercier mes collègues pour leur engagement quotidien à réduire notre empreinte carbone, et à soutenir nos locataires et nos résidents en leur offrant les outils nécessaires pour réaliser leurs propres initiatives. Nos clients et nos collègues ne s’attendent à rien de moins qu’un engagement complet de notre part. »

Échelonné sur 3 ans, ce prêt consenti lié à la durabilité d’une valeur de 2,5 milliards de dollars intègre deux cibles de performance associées à la réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique. Les conditions du prêt comprennent une tarification incitative qui réduit ou augmente le coût d’emprunt de BQR si les cibles sont atteintes ou ratées, respectivement. Valeurs Mobilières TD, RBC Marchés des capitaux, la Banque canadienne impériale de commerce, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal agissent comme co-arrangeurs de premier niveau et coteneurs de livres. Les prêteurs supplémentaires comprennent la Financière Banque Nationale, Banque HSBC Canada, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, Mizuho Bank, Wells Fargo Bank, China Construction Bank, Deutsche Bank, Bank of America et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La Banque Toronto-Dominion a agi à titre d’administrateur et d’agent de structuration chargé de la durabilité dans le cadre de la transaction.

À propos de QuadReal Property Group et de BCI QuadReal Realty

QuadReal Property Group est une société d’investissement, d’exploitation et de promotion du secteur immobilier dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses actifs sous gestion se chiffrent à 67,1 milliards de dollars. Depuis sa création au Canada sous forme de société d’exploitation offrant une gamme complète de services dans le secteur immobilier, QuadReal a depuis élargi ses activités d’investissement par capitaux propres et par emprunts dans les marchés publics et privés. QuadReal investit directement, par l’intermédiaire des partenariats programmatiques et des sociétés d’exploitation dans lesquelles elle détient une participation.

QuadReal aspire à générer des rendements élevés tout en créant des milieux de vie durables, qui ajoutent de la valeur au quotidien des gens et des collectivités qu’elle sert, aujourd’hui et pour les générations à venir.

BCI QuadReal Realty (« BQR ») est un portefeuille de placements en gestion commune et active, composé de placements immobiliers ou liés à l’immobilier. Tous les actifs de BQR sont détenus en fiducie par BCI et gérés par QuadReal Property Group. Les actifs de BQR couvrent plusieurs types de propriétés, emplacements géographiques, tailles d’investissements et profils de risque. La stratégie de placement de BQR vise une grande diversification, et mise sur des propriétés et des investissements de qualité qui procureront des rendements élevés au fil des cycles économiques. BQR était anciennement connue sous le nom de Realpool Investment Fund.

