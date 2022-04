Verizon, junto con Nova Credit, ofrece a los recién llegados al país acceso al mejor 5G

Lo que necesitas saber:



Verizon se asoció con Nova Credit para que tu crédito internacional viaje contigo.

Verizon es el primer operador en los EE. UU. en brindar a las personas que son nuevas en el país acceso a los mejores teléfonos. No es necesario pagar el precio total por adelantado con 0% de interés en la financiación del teléfono.

Esta asociación exclusiva con Nova Credit permite a Verizon eliminar un obstáculo al crédito que históricamente han enfrentado los recién llegados a los Estados Unidos.



NEW YORK, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anunció hoy una alianza con Nova Credit que brindará a los recién llegados a los Estados Unidos acceso fácil a la mejor red y teléfonos, algo que durante mucho tiempo ha sido un desafío para aquellas personas nuevas en el país que no cuentan con crédito en los Estados Unidos. Aquellos que se mudan de ciertos países a los EE.UU. ya sea por trabajo, estudio o motivos personales, pueden optar para compartir su historial de crédito internacional con Verizon como parte del proceso de aplicación, lo que les da acceso a los beneficios y la flexibilidad que brindan nuestros planes 5G Unlimited. Los clientes pueden aprovechar de nuestro plan de pago del dispositivo con 36 meses de financiamiento y 0% de interés en nuestros mejores teléfonos, así como las funciones de llamadas internacionales , como Global Choice, para mantenerse conectado con sus seres queridos en casa desde el primer día.

“Verizon, en asociación con Nova Credit, se enorgullece de ser el primer operador en los Estados Unidos en ofrecer a los recién llegados al país un acceso fácil a los mejores dispositivos en la mejor red", dijo Nina Bibby, vicepresidenta senior de marketing del segmento de consumidores de Verizon. “Entendemos que obtener un servicio de telefonía celular confiable es una prioridad para quienes recién llegan al país, muchos de los cuales tienen que comenzar desde cero creando un historial crediticio en los Estados Unidos, lo que hace que tareas básicas como comprar un teléfono con financiamiento sean casi imposibles”.

“Obtener un plan de telefonía celular es una parte esencial del proceso de reubicación que enfrentan millones de recién llegados cada año, pero se ven obligados a depender de opciones muy limitadas”, dijo Misha Esipov, cofundador y director ejecutivo de Nova Credit. “Nuestra asociación con Verizon da vida a Credit Passport® que permite que los recién llegados al país usen su historial de crédito internacional para tener acceso justo a teléfonos celulares y financiamiento”.

¿Como funciona?

Aquellos que no tengan un historial de crédito en los EE.UU. tendrán la opción de compartir de forma segura su historial crediticio internacional y, una vez calificados, usar su identificación emitida por el gobierno para completar la solicitud de crédito a través de Verizon.



Las personas nuevas en el país que tienen un historial de crédito en uno de los siguientes países pueden solicitar financiamiento de dispositivo visitando Verizon.com/internationalcredit o visitando su tienda Verizon más cercana: México, República Dominicana, España, Brasil, Australia, Canadá, India, Kenia, Nigeria, Filipinas, Corea del Sur, y Reino Unido.



Verizon cree firmemente que todos merecen acceso a los mejores dispositivos en la mejor red. Para aquellos que buscan opciones prepago, Verizon también ofrece teléfonos prepagos, dispositivos de punto de acceso y planes. Para obtener más información, visite: verizon.com/prepaid.

Acceso a la red más confiable del país: 5G Ultra Wideband



Verizon brinda cobertura a 100 millones de personas en 1700 ciudades con el servicio 5G Ultra Wideband más confiable del país, y se expandirá a 175 millones de clientes para fines de 2022.



Para obtener más información sobre nuestro crédito internacional, visite: verizon.com/internationalcredit

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

Acerca de Nova Credit

Nova Credit tiene la misión de acelerar la inclusión financiera y ayudar a las comunidades desatendidas a obtener acceso al crédito convencional. La oficina de crédito autorizada por el consumidor ayuda a los recién llegados a EE. UU. a usar su historial crediticio internacional para solicitar tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, propiedades de alquiler y más con el Credit Passport®. A través de esta oferta, la empresa ha creado asociaciones en más de 20 países para obtener acceso autorizado por el consumidor a más de mil millones de perfiles crediticios. La empresa se asocia con empresas de servicios financieros y selección de inquilinos como American Express, MPOWER, SoFi y Yardi. Fundada por inmigrantes, Nova Credit tiene oficinas en San Francisco y la ciudad de Nueva York, y está respaldada por inversionistas líderes, incluidos Kleiner Perkins, General Catalyst e Index Ventures. Obtenga más información en www.novacredit.com

