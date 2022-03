L’IA au service du bien commun: TELUS et l’Institut Vecteur font équipe pour réduire les effets des changements climatiques des centres de données grâce à un nouveau système d’optimisation énergétique

English French

TORONTO, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS et l’ Institut Vecteur ont annoncé aujourd’hui qu’ils lançaient un système d’optimisation de l’énergie, une initiative pour aider à réduire les coûts opérationnels et l’utilisation de l’électricité dans les édifices commerciaux et centres de données au Canada. Cette conception collaborative utilise l’apprentissage par renforcement fondé sur un modèle afin d’aider à régler avec précision les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) des sites du réseau, ce qui permet de contrôler la température de manière écoénergétique.



Chaque année, il est estimé qu’environ 40 pour cent de l’énergie consommée par les sites du réseau TELUS servent à refroidir l’équipement de télécommunications, ce qui est essentiel pour maintenir une performance optimale du réseau. Les membres de l’équipe TELUS ont collaboré avec ceux de l’Institut Vecteur afin de créer et de tester une solution qui réduira ce pourcentage et assurera une utilisation plus durable de l’équipement de CVC dans les centres de données ouverts en permanence.

En optimisant les systèmes de CVC au moyen de cette nouvelle technologie d’IA, il est possible de réaliser d’importantes économies d’énergie dans les centres de données et les autres sites du réseau, réduisant ainsi les répercussions environnementales. Les résultats de la mise en œuvre d’un projet pilote ont démontré une réduction de près de 12 pour cent de la consommation annuelle d’électricité dans un centre de données de petite taille.

« Nous voulions trouver la solution de contrôle de la température dans les centres de données qui soit la plus efficace et qui prendrait en compte les coûts environnementaux et économiques de la climatisation tout en offrant le meilleur service à nos clients, a indiqué Jaime Tatis, vice-président, Stratégie et mise en œuvre de données, TELUS. En utilisant l’apprentissage par renforcement fondé sur un modèle pour concevoir un agent d’IA qui choisissait des actions précises reposant sur des récompenses, nous avons été en mesure d’apprendre rapidement aux machines à créer de nouvelles politiques efficaces et efficientes de contrôle du système de CVC. »

L’algorithme prend aussi en compte les prévisions météorologiques pour décider quand activer la climatisation (au moyen d’un compresseur de refroidissement plus coûteux ou d’un refroidissement naturel moins coûteux) ou le chauffage pour assurer une température constante et mieux réguler la température pendant les saisons intermédiaires.

Pour partager cette innovation, TELUS et l’Institut Vecteur ont choisi de concevoir ce nouvel algorithme en code source libre, témoignant de l’engagement des deux chefs de file en technologie à tirer parti de l’IA pour le bien commun et à créer des retombées positives pour les Canadiens et pour l’environnement.

« Après trois ans de travail sur ce système d’optimisation de l’énergie misant sur l’IA au service du bien commun, notre partenariat a reconnu la valeur du code source libre de l’algorithme de l’apprentissage par renforcement fondé sur un modèle pour réduire les coûts et accroître l’efficacité dans d’autres secteurs et organisations, explique Deval Pandya, directeur de l’ingénierie de l’IA à l’Institut Vecteur. Ceci démontre clairement qu’en combinant notre expertise en matière de recherche et d’ingénierie, nous pouvons créer de la valeur et faciliter le partage de résultats liés à la recherche sur l’IA. Nous voulons maintenant amplifier la valeur du projet en donnant publiquement accès à son code pour que d’autres puissent l’utiliser. »

En tant que commanditaire fondatrice de l’Institut Vecteur, TELUS s’est engagée à utiliser ce partenariat pour faire progresser l’écosystème de l’IA au pays, et ce, tout en stimulant l’économie et en générant des retombées positives grâce à la technologie. Ce programme est une démonstration claire de l’engagement de TELUS à favoriser l’innovation tout en contribuant à la confiance de ses clients en adressant les risques pour la vie privée, la sécurité et l’éthique.

Pour en savoir plus, visitez ce site (en anglais seulement) : https://github.com/VectorInstitute/MBRL-HVAC-Energy-Optimization

À propos de l’Institut Vecteur

L’Institut Vecteur est une société indépendante, à but non lucratif, qui se consacre à l’avancement de l’intelligence artificielle, tout particulièrement en ce qui concerne l’apprentissage machine et l’apprentissage profond. Sa vision consiste à favoriser l’excellence et le leadership canadiens dans la connaissance, la création et l’utilisation de l’IA pour stimuler la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes. L’Institut Vecteur est financé par la province de l’Ontario, par le gouvernement du Canada par l’entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA de l’ICRA ainsi que par des commanditaires du secteur partout au Canada.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

TELUS

François Marchand

Relations publiques de TELUS

francois.marchand@telus.com