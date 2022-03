Le Centre de défense des infrastructures essentielles Siemens : le plus récent investissement dans le réseau de cybersécurité du Canada

English French

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siemens Canada inaugure officiellement le Centre de défense des infrastructures essentielles, continuant ainsi d’étendre ses activités au Nouveau-Brunswick et d’élargir son offre mondiale en matière de cybersécurité. C’est la première installation de Siemens dédiée à la protection des infrastructures essentielles et axée sur les techniques d’exploitation. Siemens investit dans ses initiatives cybernétiques canadiennes depuis le lancement de son centre de recherche et développement sur la cybersécurité, en mai 2018.



Le Centre de défense des infrastructures essentielles offrira des services de consultation, de gestion et de recherche dans le but de favoriser l’avènement d’un monde numérique décarboné. L’équipe d’experts en cybersécurité travaillant à Fredericton répondra aux besoins du marché local en matière de cybersécurité et de sécurité physique. Elle participera aussi à des projets dans le reste du Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient.

« La croissance inédite de la numérisation engendre une augmentation des attaques informatiques, souligne Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. Consciente que les besoins en cybersécurité continuent de croître, Siemens est ravie d’annoncer le renforcement de sa présence au Nouveau-Brunswick grâce à son Centre de défense des infrastructures essentielles. Ce centre protégera les infrastructures essentielles en mettant l’accent sur les techniques d’exploitation. »

Siemens AG a lancé son programme de cybersécurité en 1986. C’est l’une des premières sociétés à avoir adopté une approche globale de la cybersécurité. Elle exploite actuellement cinq centres mondiaux de cybersécurité et emploie 1 300 experts chargés de sécuriser les infrastructures de Siemens et de ses clients.

« L’étroite collaboration entre les opérateurs de services publics et les chercheurs aboutit à des méthodes novatrices pour assurer la résilience des infrastructures essentielles contre les cyberattaques », explique Andreas Kind, vice-président, Cybersécurité et confiance chez Siemens Technology.

Siemens s’est engagée à accroître le développement des capacités au Nouveau-Brunswick, en partie à cause du pôle de la cybersécurité que le gouvernement provincial a établi en collaboration avec Opportunités Nouveau-Brunswick, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et d’autres partenaires gouvernementaux, universitaires et privés.

« Siemens Canada est une entreprise partenaire solide et nous sommes fiers qu'elle ait choisi d'accroître son investissement ici », a déclaré le premier ministre Blaine Higgs. « La pandémie a amplifié l'importance de la sécurité numérique et de la protection des infrastructures essentielles et le Nouveau-Brunswick est bien placé pour maximiser ces opportunités. »

Le Centre de défense des infrastructures essentielles est situé au centre de cybersécurité, dans le Parc du savoir. Le bureau de Siemens à Fredericton et le centre de compétences sur le réseau intelligent se trouvent eux aussi dans le Parc du savoir. Le centre de cybersécurité abrite plusieurs locataires. Cette installation de sécurité de niveau 2 est présentée comme l’infrastructure la plus perfectionnée du Canada en matière de réseau et de fibre Internet.

