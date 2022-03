Umit Ciftci zum Regional Business Development Manager für die Türkei ernannt

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TEMECULA, Kalifornien, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Umit Ciftci zum Regional Business Development Manager für die Türkei und die umliegende Region ernannt wurde.



Von Istanbul aus wird er für die gesamte Produktpalette der Gruppe verantwortlich sein und an Ole Jensen, NCE&IG GmbH Germany, berichten.

Umit Ciftci erwarb einen Abschluss in Management Engineering, was ihm einen soliden Hintergrund in den Bereichen Engineering sowie Wirtschaft und Finanzen vermittelte. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Druckluftbranche und war in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Vertriebsingenieur, Marketing- und Geschäftsspartenleiter in der Türkei und Business Development Manager in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Atlas Copco.

„Umit Ciftcis Erfahrung sowie seine Markt- und Branchenkenntnisse werden für die NCEIG GmbH von großem Nutzen sein, wenn es darum geht, die potenziellen Möglichkeiten in diesem Markt zu entwickeln. Wir freuen uns auf seine positiven Beiträge“, sagte Ole Jensen, Vice President NCEIG Europe.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.