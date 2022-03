Nomination d'Umit Ciftci en tant que directeur du développement commercial régional pour la Turquie

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TEMECULA, Californie, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d'annoncer qu'Umit Ciftci a été nommé directeur du développement commercial régional pour la Turquie et les régions avoisinantes.



Basé à Istanbul, en Turquie, il sera responsable de la gamme complète de produits du groupe et fera ses rapports à Ole Jensen, NCE&IG GmbH Allemagne.

M. Umit Ciftci a obtenu un diplôme en ingénierie de gestion, qui lui a apporté une solide expérience en ingénierie, ainsi qu'en affaires et en finance. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'air comprimé, M. Umit Ciftci a occupé divers postes, notamment celui d'ingénieur commercial, de supérieur hiérarchique marketing et commercial en Turquie, et celui de responsable du développement commercial aux ÉAU pour Atlas Copco.

« L'expérience d'Umit, ainsi que les connaissances du marché et de l'industrie, seront très bénéfiques pour NCEIG GmbH, alors que nous travaillons au développement des opportunités potentielles sur ce marché. Nous attendons avec impatience ses contributions positives », a commenté Ole Jensen, vice-président de NCEIG Europe.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement d'avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .