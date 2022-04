Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TEMECULA, California, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa Umit Ciftci ditunjuk sebagai Regional Business Development Manager untuk Turki dan area sekitarnya.



Dengan berbasis di Istanbul, Turki, beliau akan bertanggung jawab atas lini produk penuh Grup, dan akan melapor kepada Ole Jensen, NCE&IG GmbH, Jerman.

Umit meraih gelar di bidang Manajemen Teknik, yang memberikan latar belakang yang solid dalam teknik serta bisnis dan keuangan. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam Udara Terkompresi, bekerja di berbagai posisi termasuk teknisi penjualan, manajer lini pemasaran dan bisnis di Turki dan Business Development Manager di UEA untuk Atlas Copco.

“Pengalaman Umit, dan juga pengetahuan pasar dan industrinya, akan sangat bermanfaat bagi NCEIG GmbH, saat kami berupaya mengembangkan peluang yang berpotensi dalam pasar ini. Kami sangat menantikan kontribusi positif beliau,” ujar Ole Jensen, Vice President NCEIG Eropa.

Dengan penambahan ini, Nikkiso melanjutkan komitmen mereka sebagai kehadiran global dan lokal bagi pelanggan mereka.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan-perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Cryogenic Industries, yang didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali (commonly controlled) yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.