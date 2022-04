Umit Ciftci Dilantik Sebagai Pengurus Pembangunan Perniagaan Serantau untuk Turki

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TEMECULA, Calif., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri (“Kumpulan”) bagi Nikkiso Cryogenic Industries yang merupakan sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbesar hati untuk mengumumkan bahawa Umit Ciftci telah dilantik sebagai Pengurus Pembangunan Perniagaan Serantau untuk Turki dan kawasan sekitarnya.



Berpangkalan di Istanbul Turki, beliau akan bertanggungjawab ke atas barisan produk penuh Kumpulan, dan akan melaporkan kepada Ole Jensen, NCE&IG GmbH Jerman.

Umit menerima ijazah dalam Kejuruteraan Pengurusan, yang memberikan latar belakang yang kukuh dalam kejuruteraan serta perniagaan dan kewangan. Beliau mempunyai lebih 25 tahun pengalaman dalam Compressed Air dan menyandang pelbagai jawatan termasuk jurutera jualan, pemasaran dan pengurus barisan perniagaan di Turki dan Pengurus Pembangunan Perniagaan di UAE untuk Atlas Copco.

“Pengalaman serta pengetahuan pasaran dan industri Umit akan memberi manfaat besar kepada NCEIG GmbH, ketika kami berusaha untuk membangunkan peluang yang berpotensi dalam pasaran ini. Kami mengharapkan sumbangan positif beliau,” menurut Ole Jensen, Naib Presiden NCEIG Europe.

Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul di arena global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk bagi ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.