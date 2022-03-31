Umit Ciftci被任命为土耳其地区业务发展经理

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加州特曼库拉, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业 Nikkiso Cryogenic Industries 所属的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Umit Ciftci 已被任命为集团在土耳其及其周边地区的地区业务发展经理。



他将常驻土耳其伊斯坦布尔，负责集团完整的产品线，作为 NCE&IG GmbH Germany 的 Ole Jensen 的直接下属。

Umit拥有管理工程学位，在工程以及商业和金融领域具有坚实的学术背景。他在 Compressed Air 拥有超过25年的工作经验，工作岗位包括担任公司在土耳其的销售工程师、营销和业务经理以及在阿联酋负责 Atlas Copco 方向的业务开发经理。

NCEIG Europe 副总裁 NCEIG Europe 表示：“在我们致力于开发这一市场潜在机会的时刻，Umit 的从业经验以及在市场和行业方面的知识将对 NCEIG GmbH 大有助益。我们期待着他的积极贡献。”

通过此项任命，日机装（Nikkiso）将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

低温工业（Cryogenic Industries, Inc.，现为日机装株式会社旗下企业）的成员公司面向液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



