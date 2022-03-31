Umit Ciftci 獲委任為土耳其地區業務開發經理

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加州德美古拉, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈 Umit Ciftci 剛獲任命為土耳其及其周邊地區的區域業務發展經理。



他將在土耳其伊斯坦堡任職，負責集團的整個產品線，並將向德國 NCE&IG GmbH 的 Ole Jensen 匯報。

Umit 獲得管理工程學位，在工程和商業和金融方面提供堅實的背景。他在壓縮空氣領域擁有超過 25 年的經驗，包括土耳其的銷售工程師、市場推廣和業務部門經理，以及阿聯酋的 Atlas Copco 業務發展經理。

NCEIG Europe 副總裁 Ole Jensen 表示：「隨著我們努力開發這個市場的潛在機會，Umit 的經驗及其市場和行業知識將為 NCEIG GmbH 帶來巨大效益。我們期待他作出積極貢獻。」

增添了新力軍，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵： aquigley@cryoind.com



