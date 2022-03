NEOLIFE annonce son résultat annuel 2021

10.7 millions de CA

+37% de croissance vs N-1

1er Résultat d’exploitation consolidé positif

Réuni le 31 mars 2022, le Directoire a arrêté les comptes consolidés 2021 du Groupe NEOLIFE qu’il a soumis au Conseil de Surveillance pour vérification et contrôle le jour même.

Compte de résultat consolidé

(données en K€) 31/12/2021

(audités) 31/12/2020

(audités) Variation

(en %) Ventes Eco-matériaux 3 496 2 258 55% Ventes Eléments de construction 7 045 5 423 30% Ventes Autres 184 152 21% Chiffre d'affaires consolidé 10 725 7 833 37% Achats consommés -7 655 -5 397 42% Marge brute 3 070 2 436 26% Taux de marge 29% 31% -2% Autres produits d'exploitation 646 546 18% Autres charges d'exploitation -3 707 -3 323 12% Dont charges externes -1 252 -1 094 14% Dont charges de personnel -1 754 -1 409 24% Dont dotation aux amortissements, dépréciations et provisions -652 -769 -15% Résultat d'exploitation 9 -341 103% Reprise provision exploitation 79 78 1% Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -652 -769 -15% EBITDA 582 401 45% Résultat financier -35 -52 -33% Résultat exceptionnel -53 -14 279% Impôts sur les résultats -90 -109 -17% Résultat net (part du Groupe) -169 -516 -67%

Le Groupe NEOLIFE présente un chiffre d’affaires de 10.725 K€ au titre de l’exercice 2021, soit une croissance de 37% par rapport à l’année 2020.

Dans un contexte de forte hausse des matières premières, le Groupe NEOLIFE maintient son niveau de marge brute à 29% du chiffre d’affaires vs 31% sur l’année 2020.

Pour la première fois depuis sa création, le Groupe NEOLIFE affiche un résultat d’exploitation positif, qui s’explique en grande partie par la forte progression du chiffre d’affaires couplé à des charges d’exploitation contenues.

En 2022, NEOLIFE s’engage et agit pour la reforestation avec REFORESTACTION. Fabricant français de solutions bas-carbone pour le bâtiment, nous œuvrons depuis 2012 pour un mode de construction plus durable et respectueux de notre planète. Au-delà de nos produits, nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin et contribuer directement à des actions de reforestation, en France et en Europe.

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables. Fabricant français de solutions bas-carbone pour le bâtiment.

Patrick Marché – Fondateur et Président du directoire

