Jairo González spricht auf der Veranstaltung „Dominicana Inteligente: Tech Talk Event 2022“ über die Fortschritte bei der Blockchain- und FinTech-Technologie

MIAMI, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der Veranstaltung „Dominicana Inteligente: Tech Talk Event 2022“, die jährlich von der prestigeträchtigen Zeitschrift Mercado ausgerichtet wird, sprach der CEO des dominikanischen Unternehmens Harvest Trading Cap , Jairo Gonzalez MA, über die bevorstehende Anpassung der traditionellen Märkte an ein Investitionsmodell durch neue Blockchain- und FinTech-Technologien.



Jairo Gonzalez , ein Experte auf dem Gebiet internationaler Finanzmärkte, hob die weltweiten Fortschritte bei den Finanzinvestitionen hervor. „Es ist sehr wichtig zu wissen, dass FinTechs Investitionen ermöglichen, ohne dass man ein traditionelles Unternehmen besitzen muss“, erläuterte Gonzalez.

In seiner Präsentation mit dem Titel „Generating resources through new Blockchain and FinTech technologies“ (Generierung von Ressourcen durch neue Blockchain- und FinTech-Technologien) gab er einen Überblick über die Entwicklung der finanziellen Vermögenswerte, vom Ursprung des Geldes bis hin zu neuen digitalen Vermögenswerten, wie Kryptowährungen und NFTs.

„Geld hat sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt. Die Menschen nehmen mehr und mehr Abstand vom Bargeld, und dabei kommt die Blockchain- und FinTech-Technologie ins Spiel. Das gibt uns neue Möglichkeiten, Ressourcen zu generieren“, sagte Jairo Gonzalez im Rahmen seines Vortrags.

Andererseits verriet Jairo Gonzalez , dass ein eigenes Fintech- und Blockchain-Ökosystem gestartet wird, in dem alle notwendigen technologischen Plattformen konvergieren, damit die Nutzer in der Dominikanischen Republik, der Karibik, Mittelamerika und dem Rest der Welt ihre Investitionen tätigen, verwalten und monetarisieren können.

Die zentrale Idee von Harvest Trading Cap besteht darin, ein eigenes Fintech- und Blockchain-Ökosystem zu schaffen, das den Bewohnern der Dominikanischen Republik Wachstum und Entwicklung ermöglicht. Diese Plattformen werden miteinander vernetzt sein, und die Anleger können die erzielten Gewinne auf sichere Art monetarisieren. Jüngst hat Harvest Trading Cap auch das erste dominikanische Musikstudio mit NFT-Technologie entwickelt, das mit seinem Musikangebot mit den beliebtesten Musik-Streaming-Plattformen konkurrieren soll.

An der Veranstaltung, die darauf abzielt, das Wissen und die Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaften weltweit zu fördern, nahmen führende Experten für neue Technologien, Cybersicherheit, Wirtschaft, künstliche Intelligenz und FinTech teil. Daneben wurden andere interessante Themen erörtert.

Die Veranstaltung diente dazu, die aktuelle dominikanische Finanzlandschaft und ihren Kontrast zu den Volkswirtschaften der Region zu analysieren und nach realisierbaren Verbesserungen im Einklang mit globalen Finanztrends zu suchen, um Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die auf Cybersicherheit, künstliche Intelligenz in der Wirtschaft, Finanztechnologien (FINTECH), Smart Cities und andere Geschäftsbereiche spezialisiert sind.

