MIAMI, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la célébration de l'événement « Dominicana Inteligente: Tech Talk 2022 » organisé chaque année par le prestigieux magazine Mercado, le PDG de la société dominicaine Harvest Trading Cap , Jairo Gonzalez MA, a parlé de l'adaptation imminente des marchés traditionnels à un modèle d'investissement par le biais de nouvelles technologies FinTech et blockchain.



L'expert des marchés financiers internationaux Jairo Gonzalez a souligné les progrès des investissements financiers réalisés dans le monde entier. « Il est très important de savoir que les FinTechs permettent l'accès à un monde d'investissement, sans avoir besoin de posséder une entreprise traditionnelle », a expliqué M. Gonzalez.

Au cours de sa présentation intitulée « Générer des ressources par le biais des nouvelles technologies blockchain et FinTech », il a passé en revue l'évolution des actifs financiers, de l'origine de l'argent aux nouveaux actifs numériques, tels que les cryptomonnaies et les NFT.

« L'argent a connu une évolution constante au fil du temps. Les gens s'éloignent des espèces et utilisent désormais les technologies blockchain et FinTech. Cela nous offre une nouvelle manière de générer des ressources », a affirmé Jairo Gonzalez durant sa participation.

D'autre part, Jairo Gonzalez a révélé qu'il allait lancer son propre écosystème Fintech et blockchain, dans lequel toutes les plateformes technologiques nécessaires convergeront pour que les utilisateurs de la République dominicaine, des Caraïbes, d'Amérique centrale et du reste du monde puissent investir, gérer et monétiser leurs investissements.

L'idée centrale de Harvest Trading Cap est de créer son propre écosystème FinTech et blockchain qui permettra aux Dominicains de grandir et de se développer. Ces plateformes seront interconnectées les unes avec les autres et les investisseurs seront en mesure de monétiser en toute sécurité les bénéfices acquis. Récemment, Harvest Trading Cap a également créé le premier studio de musique dominicain doté de la technologie NFT, qui deviendra un lecteur de musique qui entrera en concurrence avec les plateformes de diffusion de musique les plus populaires.

Cet événement, qui vise à promouvoir les connaissances et l'impact des technologies sur la société dans le monde entier, a réuni des experts de premier plan sur les nouvelles technologies, la cybersécurité, les affaires, l'intelligence artificielle, les FinTechs, entre autres sujets intéressants.

Cette activité a permis d'analyser le paysage financier dominicain actuel et son contraste avec les économies de la région, à la recherche d'améliorations viables conformes aux tendances financières mondiales, en vue de créer des opportunités commerciales spécialisées dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle dans les affaires, les technologies financières (FINTECH), les villes intelligentes et d'autres secteurs d'activité.

Une vidéo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06c85105-3945-42c3-b614-d99ac812948e

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b6a40b1-5ed2-4f82-b4a0-54670785aadb