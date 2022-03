Auto & General Southeast Asia erhöht die Website-Geschwindigkeit mit Rackspace Technology und Cloudflare um 60 %

SAN ANTONIO, Texas (USA), March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass der Versicherungslösungsanbieter Auto & General Southeast Asia (SEA) durch den Einsatz von Rackspace Managed Services auf Cloudflare die Site-Geschwindigkeit um 60 % erhöht, die Anwendungsleistung optimiert und die Sicherheit seiner Cloud-Infrastruktur verbessert hat.



Auto & General SEA ist Teil einer internationalen Versicherungsgruppe, die Versicherungslösungen für Millionen von Versicherungsnehmern auf vier Kontinenten anbietet. Die breitere Gruppe mit Hauptsitz auf den britischen Inseln erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar, wobei sie sich hauptsächlich auf das digitale Geschäft konzentriert. Zu den Marken von Auto & General SEA gehören Budget Direct Insurance Singapore und EasyCompare Thailand .

Das Unternehmen benötigte eine kostengünstige Lösung und einen kollaborativen Managed-Services-Partner für die Umsetzung robuster Sicherheitsmaßnahmen, um die PCI-Compliance aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus musste die Sicherheitslösung vor Cyberbedrohungen schützen und die strengen Compliance-Vorschriften der Versicherungsbranche erfüllen, ohne die Leistung der Website zu beeinträchtigen.

Auto & General SEA arbeitete mit Rackspace Technology zusammen, um Rackspace Managed Services auf Cloudflare zu implementieren. Damit wurde es ermöglicht, die neuesten Sicherheitsfunktionen einfach bereitzustellen, aufkommende Cyberbedrohungen zu bekämpfen, Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und nahtlos zu einer Sicherheitslösung überzugehen. Mit Rackspace Managed Services auf Cloudflare hat Auto & General SEA eine Edge Security-Lösung umgesetzt, die eine Web Application Firewall (WAF), DDoS-Schutz, Domain Name System (DNS)-Dienste und ein globales Content Delivery Network (CDN) umfasst.



„Die Leistung der Website wurde mit CDN- und DNS-Diensten optimiert, die eine dynamische Inhaltsbeschleunigung, statisches Zwischenspeichern von Inhalten und Bildoptimierung ermöglichten. So reduzierte Code-Minifizierung zum Beispiel die Menge an Code und Markup auf Webseiten und Skriptdateien, was wiederum die Ladezeiten und die Bandbreitennutzung reduziert und die allgemeine Endbenutzererfahrung verbessert“, so Sandeep Bhargava, Senior Vice President und Managing Director APJ bei Rackspace Technology. „Darüber hinaus wird durch den High-Level-Zugriff auf Dashboards eine Echtzeitanalyse ermöglicht und bösartiger Datenverkehr wird blockiert, bevor er die Webanwendung erreicht, was zu geringeren Kosten für die Nutzung des Webservers und einem geringeren Bandbreitenverbrauch führt.“

„Wir haben Verbesserungen bei der Bereitstellung unserer Web- und Mobilseiten erlebt, wobei durch die Verwendung von Rackspace Managed Services auf Cloudflare die Latenz verringert und die Ladezeit unserer Website um 60 % erhöht wurde. Dies hat dazu beigetragen, Kunden auf unserer Website zu halten“, erklärte Koji Yung, Infrastructure and Security Manager bei Auto & General (SEA). „Wir haben jetzt täglich rund um die Uhr Zugang zu Support von zertifizierten Cloud-Sicherheitsexperten, die uns bei der Feinabstimmung und Änderungen an unserer Infrastruktur helfen. Rackspace Technology trägt dazu bei, dass die ständig wachsende Online-Präsenz von Auto & General SEA gesichert ist und optimiert wird.“

Klicken Sie hier, um mehr über die Rackspace Technology-Fallstudie zu Auto & General SEA zu erfahren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.