CODI Finance: Revolutionäres IDO-Launchpad auf Solana kündigt Einführung einer Staking-Funktion an

KAUNAS, Litauen, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Staking-Option für $CODI, das native Token von CODI Finance, ist jetzt für die breite Öffentlichkeit und insbesondere für die CODI-Community verfügbar.



Die Staking-Funktion von CODI Finance ist jetzt auf der CODI-Plattform verfügbar. Sie ist dazu gedacht, $CODI-Inhaber mit Staking-Belohnungen für die Sicherung des Ökosystems zu belohnen. CODI Finance hat seit seiner Gründung im September 2021 erhebliche Fortschritte in Richtung seiner Vision gemacht, ein führendes DEX- und IDO-Launchpad im Solana-Ökosystem und in dezentralisierten Finanzmärkten (DeFi) insgesamt zu werden.

CODI hat beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen, indem es hohe APY-Staking-Optionen auf der CODI-Plattform einführt. Als Governance-Token würde $CODI eine wesentliche Rolle in der Zukunft des Ökosystems von CODI Finance spielen und Kleinanlegern einen frühzeitigen Zugang zu Projekten bieten, die über das IDO-Launchpad von CODI gestartet werden.

Die fünf Stufen der Staking-Funktion sind Bronze, Silber, Gold, Diamant und Challenger. Die Bronze-Stufe ist die niedrigste Staking-Stufe. Sie erfordert mindestens 2000 $CODI-Token, um teilnahmeberechtigt zu sein. Die nächste Stufe ist die Silber-Stufe, die mindestens 30.000 $CODI-Token erfordert. Gold, Diamant und die höchste Staking-Stufe, Challenger, erfordern 225.000, 300.000 und 500.000 $CODI-Token. Der APY auf jeder Stufe variiert ebenso wie die Staking-Belohnungen, je nachdem, welche Stufe ausgewählt wird. Sobald das IDO-Launchpad von CODI voll funktionsfähig ist, werden Mitglieder der CODI-Community außerdem „$CODI“ einsetzen können, um in Projekte zu investieren und frühzeitige Zuteilungen zu erhalten.

$CODI können auf Raydium, einer führenden dezentralen Börse von Solana und p2pb2b, einer bekannten zentralisierten Kryptowährungsbörse, erworben werden. CODI wurde kürzlich auch zu einer der weltweit größten Kryptowährungs-Ranking-Websites, Coingecko, hinzugefügt. Coingecko ermöglicht es der CODI-Finanzgemeinschaft nun, die tägliche Preisbewegung von $CODI zu verfolgen und Zugriff auf andere CODI Finance-Daten zu erhalten.

CODI beabsichtigt außerdem, in Zukunft auf einer zentralisierten Börse zu notieren, die in den Top 25 von CoinmarketCap und anderen dezentralen Börsen im Solana-Ökosystem rangiert.

CODI ist bestrebt, die aktuelle IDO-Launchpad-Landschaft, die auf Solana basiert, zu transformieren. Die CODI-Community wird das Ökosystem mit einem DAO-Governance-Modell betreiben und besitzen.

Bitte besuchen Sie Codi.finance für weitere Informationen.



