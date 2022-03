CODI Finance : le launchpad IDO révolutionnaire sur Solana propose la fonction Staking

French German

KAUNAS, Lituanie, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'option de staking pour $CODI, le jeton natif de CODI Finance, est désormais disponible pour le grand public et, notamment, pour la communauté CODI.



La fonctionnalité staking de CODI Finance est désormais disponible sur la plateforme CODI, dans le but d'offrir aux détenteurs de $CODI des récompenses de staking pour la sécurisation de l'écosystème. CODI Finance a réalisé des progrès significatifs pour atteindre sa vision de devenir un tremplin DEX et IDO de premier plan dans l'écosystème Solana et la DeFi au sens large depuis sa création en septembre 2021.

CODI a décidé d'aller plus loin en introduisant des options d'APY Staking élevées sur la plateforme CODI. En tant que jeton de gouvernance, $CODI jouerait un rôle essentiel dans l'avenir de l'écosystème financier CODI et offrirait un accès précoce aux investisseurs de détail pour les projets lancés par l'intermédiaire du launchpad IDO de CODI.

Bronze, Silver, Gold, Diamond et Challenger sont les cinq niveaux de la fonction de jalonnement du staking. Le niveau Bronze est le niveau de staking le plus bas, nécessitant un minimum de 2 000 jetons $CODI pour être éligible, tandis que le niveau Argent est le suivant, nécessitant un minimum de 30 000 jetons $CODI. Gold, Diamond et le niveau de staking le plus élevé, Challenger, nécessitent 225 000, 300 000 et 500 000 jetons $CODI. L'APY de chaque niveau varie, tout comme les récompenses de staking, en fonction du niveau sélectionné. En outre, une fois que le launchpad IDO de CODI sera pleinement opérationnel, les membres de la communauté CODI pourront engager « $CODI » pour investir dans des projets et recevoir des rétributions précoces.

Le jeton $CODI peut être acheté sur Raydium, une bourse décentralisée de premier plan de Solana, et p2pb2b, une bourse de crypto-monnaies centralisée bien connue. CODI a également été récemment ajouté à l'un des plus grands sites web mondiaux de classement des crypto-monnaies, Coingecko. Coingecko permet désormais à la communauté financière CODI de suivre l'évolution de prix quotidien de $CODI et d'accéder à d'autres données de CODI Finance.

CODI a également l'intention de s'inscrire à une bourse centralisée classée dans le top 25 sur CoinmarketCap et d'autres bourses décentralisées dans l'écosystème Solana à l'avenir.

CODI cherche à transformer l'actuel paysage du launchpad IDO Solana basé sur Solana. La communauté CODI gèrera et possédera l'écosystème avec un modèle de gouvernance DAO.

Pour tout complément d'informations, rendez-vous sur notre site Codi.finance .



Canaux de médias sociaux ci-dessous :

Twitter : https://twitter.com/Codi_Finance

Discord : https://discord.com/invite/kEw8RkMU

Telegram : https://t.me/codi_finance_community

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f92cc60-fb84-4e07-9399-ec322ef93bdb