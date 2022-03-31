Adagio Therapeutics 宣佈 ADG20（adintrevimab）是第一個滿足主要終點的單克隆抗體，在接觸 2019 冠狀病毒病前後的預防和治療中具有統計學意義，並計劃尋求美國緊急使用授權

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與安慰劑相比，在接觸前預防出現 2019 冠狀病毒病症狀的風險降低了 71%，在接觸後預防中降低了 75%

在主要療效分析人群中，與安慰劑相比，患有輕度至中度 2019 冠狀病毒病的參與者的住院或死亡風險降低了 66%，在症狀出現三天內接受治療的參與者中，與安慰劑相比降低了 77%

報告 2021 年全年和第四季度的財務業績；5.91 億美元的現金和投資預計足以為 2024 年下半年的營運提供資金

麻省沃爾瑟姆, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，致力發現、開發和商品化基於抗體的傳染病解決方案，其報告公司正在進行的全球第 2/3 期評估其研究藥物 adintrevimab (ADG20) 作為 2019 冠狀病毒病接觸前後預防 (EVADE) 和治療 (STAMP) 的臨床試驗，其主要終點在所有三個適應症方面均達到統計學意義。EVADE 和 STAMP 主要是在前 Omicron SARS-CoV-2 變種佔主導地位的時期進行。隨著 Omicron 變種出現，在對接觸前群組的一個子集進行的預先指定探索性分析中，與安慰劑相比，adintrevimab 觀察到 2019 冠狀病毒病病例的症狀減少具有臨床意義。在這兩項試驗中，300 毫克劑量的 adintrevima 單次肌內 (IM) 給藥與安慰劑具有相似的安全性。基於這些數據，Adagio 計劃與美國食品藥品監督管理局 (FDA) 合作，並在 2022 年第二季度提交一份用於預防和治療 2019 冠狀病毒病的 adintrevima 緊急使用授權 (EUA) 申請。

此外，Adagio 提供其正在進行的第 1 期研究的最新情況，該研究評估更高劑量的 adintrevimab，以及與 adintrevimab 再工程相關的研究活動，以及識別可能解決 2019 冠狀病毒病和其他病毒的新抗體。

Adagio 臨時行政總裁兼營運總監 David Hering（工商管理碩士）表示：「2019 冠狀病毒病繼續在全球構成重大挑戰，因免疫力減弱加上耐藥變種的出現導致持續的疾病浪潮。我們認為，隨著病毒的不斷發展，需要一套涵蓋預防和治療的選項，以有效應對這種病毒，這些數據使我們對 adintrevima 可以在醫生的武器庫中發揮潛在作用充滿信心。根據來自 EVADE 和 STAMP 的數據，包括在 Omicron 變種出現後註冊的參與者的初步分析中觀察到的影響，我們的團隊正在與 FDA 進行討論，並準備提交 adintrevimab 的緊急使用授權。憑藉 2022 年獲得超過 100 萬劑 adintrevima 以及預計 2024 年下半年的穩健財務狀況，我們對未來的道路及 adintrevimab 可能對全球許多人產生的影響抱持樂觀態度，尤其是有合併症的高風險人群，他們仍然需要選擇。」

西北大學 Feinberg 醫學院傳染病學及器官移植學系外科教授、醫學博士、理學碩士 Michael Ison 補充說：「在 Adagio 的兩項臨床試驗中， adintrevimab 產生令人信服的數據代表了朝著進一步解決 2019 冠狀病毒病疫情持續問題邁出重要一步。我對在所有三種臨床環境和患者亞群中觀察到的一致治療效果，以及良好的安全性感到特別鼓舞，所有患者都可以方便接受肌肉注射，並只需一次劑量。當臨床醫生可能不知道其患者的疫苗接種或先前感染狀態時，無論血清狀態如何，接觸後預防設定中的風險降低可轉為實際使用。在 STAMP 試驗中，面對迄今為止的「最高風險」變種 (Delta)，adintrevimab 顯示出可預防住院和死亡。」

EVADE 初步數據

EVADE 是一項全球、多中心、雙盲、安慰劑對照的第 2/3 期臨床試驗，在兩個獨立的群組中評估 300 毫克肌肉注射劑量的 adintrevimab 用於預防 2019 冠狀病毒病。該研究包括一個接觸前預防（PrEP）群組和一個接觸後預防（PEP）群組。研究人群包括因報告近期接觸而感染 SARS-CoV-2 風險的成人和青少年，或者他們的情況使他們面臨感染 SARS-CoV-2 和出現 2019 冠狀病毒病症狀的風險增加。

在接觸前預防群組的主要療效分析中，adintrevimab 在三個月與安慰劑相比，2019 冠狀病毒病症狀或 Omicron 出現的發生率較低，以較早者為準（分別為 12/730, 1.6% 與 40/703, 5.7%） 標準化風險差異為 -4.0% (95% CI –6.0, -2.1; p <0.0001)，表明在三個月內 adintrevima 的相對風險降低了 71%。安慰劑組有 5 例（0.7%）與 2019 冠狀病毒病相關的住院治療，而 adintrevimab 組則沒有。在 Omicron (BA.1) 出現後，對接觸前預防群組進行預先指定的探索性分析，該組包括 402 名參與者（adintrevimab 組和安慰劑組分別為 196 名和 206 名），有臨床意義的 2019 冠狀病毒病症狀，與安慰劑相比，使用 adintrevimab 觀察到 19 例。Adintrevimab 與 59% 和 47% 的相對風險降低相關，中位隨訪時間分別為 56 天和 77 天（標稱 p <0.05）。

在接觸後預防群組的主要療效分析中，與安慰劑相比，adintrevimab 具有統計學意義，並且與第 28 天的 2019 冠狀病毒病症狀發生率較低相關（分別為 3/173, 1.7% 與 12/175, 6.9%)。標準化風險差異為 -4.9% (95% CI: -8.8, -1.0; p=0.0135)，表明在 28 天內，adintrevimab 的相對風險降低了 75%。安慰劑組有兩次（1.1%）與 2019 冠狀病毒病相關的住院，而 adintrevima 組則沒有。

在 EVADE 群組中，截至 2022 年 3 月 2 日，1,239 名 adintrevimab 治療參與者的中位隨訪範圍為接觸前預防群組的 140 天和接觸後預防群組的 126 天，數據已刪減 關閉時，安全性與安慰劑相似。不良事件 (AE) 的發生率，包括嚴重不良事件 (SAE)，在 adintrevima 組和安慰劑組之間相似。沒有報告與研究藥物相關的嚴重不良事件，包括死亡。最常報告的不良事件是注射部位反應，其中大部分為輕度或中度嚴重程度，並且在兩組中發生的頻率相似。

STAMP 初步數據

STAMP 是一項全球、多中心、雙盲、安慰劑對照的第 2/3 期臨床試驗，評估使用 300 毫克肌內劑量 adintrevimab 治療疾病惡化高風險的輕至中度 2019 冠狀病毒病患者。與安慰劑相比 (8/169, 4.7% 與 23/167, 13.8%)，Adintrevimab 與 2019 冠狀病毒病相關住院或全因死亡的發生率在第 29 天顯著降低，標準化風險差異為 -8.6 % (95% CI: -14.65, -2.57; p=0.0052)，表明 adintrevimab 的相對風險降低了 66%。在第 29 天，adintrevimab 組有 1 人死亡 (0.6%)，而安慰劑組有 6 人死亡 (3.6%)。在症狀出現三天內接受治療的患者（adintrevimab n=91，安慰劑 n=85）中，與安慰劑相比，adintrevimab 將 2019 冠狀病毒病住院或任何原因死亡的風險降低了 77%。STAMP 招募了 63 名感染 Omicron SARS-CoV-2 變種的 2019 冠狀病毒病參與者（adintrevimab 組 29 人，安慰劑組 34 人）。在具有 Omicron 變種的患者中，有兩宗與 2019 冠狀病毒病相關的住院事件，並且在第 29 天沒有死亡，並且兩宗住院事件都發生在安慰劑組中。

在 STAMP 中，截至 2022 年 2 月 2 日，在 adintrevimab 組中，192 名接受 adintrevimab 治療的參與者中位隨訪時間為 73 天，數據截止時，adintrevimab 組的不良事件（包括嚴重不良事件）的發生率較低。沒有報告與研究藥物相關的嚴重不良事件，包括死亡。最常報告的不良事件是注射部位反應，所有為輕度或中度嚴重程度，並且在兩組中發生的頻率相似。

Ellie Hershberger, Pharm.D., chief development officer of Adagio 發展總監 Ellie Hershberger, Pharm.D 表示：「我代表整個 Adagio 團隊，感謝眾多研究人員、臨床團隊，最重要的是，感謝患者、家屬和護理人員參與我們的臨床試驗。我們對這些數據感到鼓舞，並期待提交緊急使用授權並與 FDA 和其他監管機構討論這些結果。此外，我們正在繼續研究工作，以提高 adintrevimab 對 Omicron 的活性，並確定針對新領域的抗體，這將為臨床開發提供潛在的額外候選產品。總的來說，這些努力展示了我們的平台和專業知識發現、設計和製造新抗體，以及執行全球臨床試驗以潛在解決傳染病的能力。」

其他開發和研究更新

Adagio 繼續利用其平台和專業知識，開展大量工作以應對 2019 冠狀病毒病、其他冠狀病毒、流感和其他傳染病，包括：

推進一項在健康志願者中進行的第 1 期試驗，以評估額外更高劑量 adintrevimab 的藥代動力學和安全性，以補充迄今為止產生的數據，該數據評估了高達 600 毫克肌內的劑量。給藥後兩週的初步安全性數據表明，通過肌內注射或靜脈注射 (IV) 給藥的 1200 毫克劑量具有良好的安全性。

正在努力修改 adintrevimab 以改善與 Omicron 子變種 (BA.1 及 BA.2) 的結合，從而提高中和效力，同時保持觀察到的廣泛中保留在體外觀察到對其他 SARS-CoV-2 變種的廣泛中和作用。重新設計的 ADG20 變種對 Omicron BA.1 變種的結合性能提高了 100 倍以上，中和活性提高了 40 倍，同時保持對迄今為止測試的所有其他關注變種的活性。

正在進行的發現工作以評估該公司先前分離的 SARS-CoV-2 抗體專有庫中的其他單克隆抗體的中和廣度和效力，這可以作為獨立治療或聯合治療開發。從 Omicron 突破性感染供體中分離出的新型抗體已顯示出體外對 2003 年沙士病毒和迄今為止測試的所有關注的 SARS-CoV-2 變種的活性，包括 BA.1 和 BA.2 變種。

繼續發現全新、廣泛的中和抗體，這些抗體標靶 SARS-CoV-2 和泛 β 冠狀病毒中和抗體受體結合域內外的表位。

2021 年全年和第四季度財務業績

現金狀況和財務指導： 截至 2021 年 12 月 31 日，現金、現金等價物和有價證券為 5.914 億美元。根據目前的營運計劃，Adagio 預計其現有的現金、現金等價物和有價證券將使公司能夠在 2024 年下半年為其營運費和資本支出需求提供資金。

截至 2021 年 12 月 31 日，現金、現金等價物和有價證券為 5.914 億美元。根據目前的營運計劃，Adagio 預計其現有的現金、現金等價物和有價證券將使公司能夠在 2024 年下半年為其營運費和資本支出需求提供資金。 研發費用： 截至 2021 年 12 月 31 日的季度，研發 (R&D) 費用（包括進行中的研發費用）為 6,840 萬美元，截至 2021 年 12 月 31 日的年度為 1.904 億美元。

截至 2021 年 12 月 31 日的季度，研發 (R&D) 費用（包括進行中的研發費用）為 6,840 萬美元，截至 2021 年 12 月 31 日的年度為 1.904 億美元。 SG&A 費用： 截至 2021 年 12 月 31 日季度的銷售、一般和行政 (SG&A) 費用為 1,470 萬美元，截至 2021 年 12 月 31 日的年度為 3,650 萬美元。

截至 2021 年 12 月 31 日季度的銷售、一般和行政 (SG&A) 費用為 1,470 萬美元，截至 2021 年 12 月 31 日的年度為 3,650 萬美元。 淨虧損： 截至 2021 年 12 月 31 日的季度淨虧損為 8,300 萬美元，或每股基本和攤薄淨虧損 0.77 美元，截至 2021 年 12 月 31 日止年度的淨虧損為 2.268 億美元，或每股基本和攤薄淨虧損 5.32 美元。

關於 Adintrevimab

Adintrevimab (ADG20) 是 Adagio 的主要候選產品，旨在成為一種有效、廣泛中和抗體，用於預防和治療 2019 冠狀病毒病，包括由大多數變種引起的疾病，作為單一或聯合藥物。Adintrevimab 正在兩個單獨的第 2/3 期臨床試驗中進行評估：用於在接觸後和接觸前環境中預防 2019 冠狀病毒病的 EVADE 試驗，以及用於治療 2019 冠狀病毒病的 STAMP 試驗。這些試驗的初步數據表明，在 Omicron 之前的人群中，adintrevimab 在所有三個適應症中均達到了主要終點，證明了具有統計學意義和臨床意義的療效。在每項試驗中，肌內 (IM) 給予 300 毫克劑量的 adintrevimab 具有與安慰劑相似的安全性。Adintrevimab 還在一項第 1 期研究中進行評估，以評估更高劑量的安全性和藥代動力學，截至中期數據削減，在所有評估的劑量水平上均未報告與研究藥物相關的不良事件、嚴重不良事件、注射部位反應或超敏反應。Adintrevimab 是一種研究性單克隆抗體，未獲准在任何國家／地區使用。Adintrevimab 的安全性和有效性尚未確定。

關於 Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注在研究、開發及將具有用於預防和治療傳染病的差異化產品商業化。公司正在開發其主要候選產品 adintrevimab，用於預防和治療由病毒 SARS-CoV-2 及其變種引起的 2019 冠狀病毒病。除了 2019 冠狀病毒病，Adagio 還利用強大的抗體發現和開發能力，加快 adintrevimab 進入臨床試驗的進程，以開發其他傳染病的治療或預防選擇，例如其他冠狀病毒和流感。Adintrevimab 是一種試驗性單克隆抗體，在任何國家均未獲批准可用。Adintrevimab 的安全性和有效性尚未確定。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.adagiotx.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(「PSLRA」) 所定義的「前瞻性陳述」。例如「預期」、「相信」、「可會」、「期望」、「打算」、「潛在」、「預測」及「未來」或類似表達等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於我們臨床前研究和 adintrevimab 臨床試驗的時間、進展和結果、我們正在進行的試驗數據的審查和分析及其時間、啟動、修改和完成的陳述。研究或試驗及相關準備工作，以及我們的研發計劃；我們與監管機構合作的計劃，包括任何監管提交或申請的時間安排；我們尋求其他策略來擴大我們的 SARS-CoV-2 mAb 產品組合，以解決其他關注的 SARS-CoV-2 變種，包括 Delta 和 Omicron 變種；我們的發現努力旨在識別針對 SARS-CoV-2 和其他 β 冠狀病毒受體結合域內外不同表位的新型廣泛中和抗體；我們預期的現金情況；以及其他不屬於歷史事實的陳述。 我們可能實際上無法實現我們前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中或暗示的結果產生重大差異，包括但不限於 2019 冠狀病毒病疫情對我們和我們合作者的業務、臨床試驗和財務狀況的影響、基於臨床前研究中的中和活性的 adintrevimab 臨床成功的可預測性、用於預測針對關注的 SARS-CoV-2 變種活動模型結果的可變性、臨床試驗中心啟用或納入率低於預期、預期或現有競爭的變化、監管環境的變化，以及監管批准流程的不確定性和時間，包括我們與監管機構就我們的第 2/3 期臨床 試驗的討論結果以及任何緊急使用申請提交的結果。可能導致我們的實際結果與本新聞稿所載前瞻性陳述所描述或暗示的結果產生重大差異的其他因素，已載於 Adagio 在截至 9 月 30 日止季度的 10-Q 表格季度報告和提交給證券交易委員會（「SEC」），以及我們提交給 SEC 的其他文件，以及 Adagio 未來將提交給 SEC 的報告。這種風險可能會因 2019 冠狀病毒病疫情的影響而擴大。本新聞稿中包含的前瞻性陳述截至目前為止，除非適用法律要求，否則 Adagio 不承擔更新此類資訊的義務。

聯絡人

傳媒聯絡人：

Dan Budwick | 1AB

dan@1abmedia.com

投資者聯絡人：

Monique Allaire | THRUST Strategic Communications

monique@thrustsc.com





ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

合併資產負債表

（未經審計）

（以千元計，股票和每股金額除外）

December 31, 2021 2020 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 542,224 $ 114,988 Marketable securities 49,194 — Prepaid expenses and other current assets 25,293 2,394 Total current assets 616,711 117,382 Property and equipment, net 83 — Other non-current assets 3,297 — Total assets $ 620,091 $ 117,382 Liabilities, Convertible Preferred Stock and Stockholders’ Equity (Deficit) Current liabilities: Accounts payable $ 5,783 $ 8,153 Accrued expenses 56,277 4,919 Total current liabilities 62,060 13,072 Early-exercise liability 6 11 Other non-current liabilities 6 — Total liabilities 62,072 13,083 Commitments and contingencies Convertible preferred stock (Series A, B and C), $0.0001 par value; no shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2021; 12,647,934 shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020; aggregate liquidation preference of $0 and $169,900 at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively — 169,548 Stockholders’ equity (deficit): Preferred stock (undesignated), $0.0001 par value; 10,000,000 shares authorized and no shares issued and outstanding at December 31 2021; no shares authorized, issued and outstanding at December 31, 2020 — — Common stock, $0.0001 par value; 1,000,000,000 shares authorized, 111,251,660 shares issued and 110,782,909 shares outstanding at December 31, 2021; 150,000,000 shares authorized, 28,193,240 shares

issued and 5,593,240 shares outstanding as of December 31, 2020 11 1 Treasury stock, at cost; 468,751 shares and 22,600,000 shares at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively — (85 ) Additional paid-in capital 850,125 154 Accumulated other comprehensive loss (8 ) — Accumulated deficit (292,109 ) (65,319 ) Total stockholders’ equity (deficit) 558,019 (65,249 ) Total liabilities, convertible preferred stock and stockholders’ equity (deficit) $ 620,091 $ 117,382





ADAGIO THERAPEUTICS, INC.

合併營運報表和綜合虧損表

（未經審計）

（以千元計，股票和每股數據除外）

Year Ended

December 31, 2021 Period from

June 3, 2020

(Inception) to

December 31, 2020 Operating expenses: Research and development(1) $ 182,891 $ 21,992 Acquired in-process research and development(2) 7,500 40,125 Selling, general and administrative 36,517 3,210 Total operating expenses 226,908 65,327 Loss from operations (226,908 ) (65,327 ) Other income (expense): Other income (expense), net 118 8 Total other income (expense), net 118 8 Net loss (226,790 ) (65,319 ) Other comprehensive income (loss): Unrealized loss on available-for-sale securities, net of tax (8 ) — Comprehensive loss $ (226,798 ) $ (65,319 ) Net loss per share attributable to common stockholders, basic and diluted $ (5.32 ) $ (18.10 ) Weighted-average common shares outstanding, basic and diluted 42,621,265 3,608,491

(1) 包括截至 2021 年 12 月 31 日止年度的關聯方金額 4,150 美元和 2020 年 6 月 3 日（開始）至 2020 年 12 月 31 日期間的 595 美元。

(2) 包括截至 2021 年 12 月 31 日止年度的關聯方金額 7,500 美元和 2020 年 6 月 3 日（開始）至 2020 年 12 月 31 日期間的 39,915 美元。