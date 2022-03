Changement au conseil d’administration de Groupe Colabor Inc.

English French

BOUCHERVILLE, Québec, 31 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que M. Robert Briscoe a remis sa démission le 30 mars 2022 à titre d’administrateur de la Société, démission avec prise d’effet immédiate. En conséquence, M. Briscoe ne se représentera pas et ne sera pas candidat lors de l’élection à titre d’administrateur lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 29 avril prochain.



M. Briscoe était administrateur de la Société depuis juillet 2016 et avait notamment occupé le poste de vice-président exécutif du conseil.

En vertu d’une entente contractuelle, Robert Briscoe et la Société travaillent étroitement ensemble en vue d’identifier un nouvel administrateur dans les meilleurs délais possibles.

« Au nom des membres du conseil d’administration de la Société et de la direction, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance et remercier Robert Briscoe pour sa grande contribution au fil des dernières années, son expertise ainsi que ses précieux conseils », a déclaré M. Warren White, président du conseil d’administration de la Société.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d’informations :