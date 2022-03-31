GCP宣布对亚太地区所有建筑产品提价

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新加坡, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的建筑产品提供商GCP Applied Technologies Inc.（纽约证券交易所股票代码：GCP）今天宣布对亚太地区混凝土外加剂、水泥添加剂和特种建筑材料实施涨价。



为了继续以GCP客户要求的服务水平提供他们信赖的卓越解决方案，就不得不提高所有建筑产品价格，生效日期为2022年4月1日。

“过去9个月，全球供应链对原材料和货运成本产生了前所未有的影响，预计短期内成本不会下降。我们继续提高库存水平，以满足客户的需求，并增加运输能力以确保及时交付。我们致力于为客户提供最高性能的产品和行业领先的技术服务。GCP的地区销售团队将单独联系我们的客户，讨论涨价细节，”GCP亚太地区总裁Jimmy Ho表示。

关于GCP Applied Technologies

GCP Applied Technologies（纽约证券交易所股票代码：GCP）是一家全球领先的建筑产品供应商，包括高性能特种建筑化学品和建筑材料。GCP与生产商、承包商、设计师和工程师合作，以实现性能和可持续性目标。一直以来，公司总是提供第一个进入市场并屡获殊荣的解决方案，这些解决方案被用于打造世界上一些最著名的建筑。为了客户、最终用户和环境，GCP一直致力于持续改进。

如需了解更多信息，请访问GCP网站 www.gcpat.com 。

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