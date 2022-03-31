GCP 宣佈亞太地區所有建築產品價格上漲

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新加坡, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCP Applied Technologies Inc. (NYSE: GCP) (稱「GCP」 或「公司」) 是全球領先的建築產品供應商，今天宣佈將亞太區的混凝土外加劑、水泥添加劑和特殊建築材料的價格上調。



為了繼續為 GCP 的客戶提供符合他們所需服務水平的卓越解決方案，公司有必要從 2022 年 4 月 1 日起，上調所有建築產品的價格。

GCP 亞太區總裁 Jimmy Ho 評論道：「在過去的九個月中，全球供應鏈對原材料和貨運成本的影響是前所未有，並且預計成本在不久的將來亦不會下降。我們持續增加庫存水平以滿足客戶的需求，並增加貨運能力，以確保能及時交貨。我們致力於為客戶提供最高效能的產品及領先業界的技術服務。GCP 的區域銷售團隊將個別聯絡我們的客戶，以討論價格上調的細節。」

關於 GCP Applied Technologies

GCP Applied Technologies (NYSE: GCP) 是全球領先的建築產品供應商，包括高效能專業建築化學品和建築材料。GCP 與生產商、承包商、設計師和工程師合作，以實現效能與可持續發展目標。公司致力傳承著率先上市並屢獲殊榮的解決方案，這些解決方案已被用於建造世界上一些最著名的建築。GCP 致力為客戶、最終用戶和環境而不斷改善。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 GCP 的網站 www.gcpat.com .

傳媒關係：

Catherine Meihofer

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