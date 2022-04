Sodexo : Résultats en forte hausse au premier semestre 2022

English French

Croissance du chiffre d’affaires de +19,4% malgré Omicron, croissance interne de +16,7%

Doublement du résultat d’exploitation, avec une marge à 5,2%, en hausse de +210 points de base

Prévisions pour l’exercice 2022 Croissance interne autour du bas de la fourchette de +15% à +18% Marge d’exploitation proche de 5% 1 , à taux constants



Issy-les-Moulineaux, le 1er avril 2022 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY). Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2022, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre de l’exercice 2022, clos le 28 février 2022.

Performance financière du 1er semestre 2022

(en millions d'euro) S1 2022 S1 2021 VARIATION VARIATION A TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 10 262 8 595 +19,4% +15,9% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 538 265 +103,0% +96,2% MARGE D’EXPLOITATION 5,2% 3,1% +210 bps +210 bps Autres charges opérationnelles (1) (128) -99,2% -100,9% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 537 136 +294,9% +279,5% Résultat financier net (53) (50) Charge d’impôt (136) (53) Taux effectif d’impôt 28,3% 63,0% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 337 33 x10 x10 Bénéfice net par action (en euros) 2,30 0,23 x10 RÉSULTAT NET AJUSTÉ 339 128 +164,8% +156,0% BÉNÉFICE NET AJUSTE PAR ACTION

(en euros) 2,32 0,87 +165,3%

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« La croissance du chiffre d'affaires et la progression des marges ont été fortes au premier semestre. Cette performance reflète une reprise solide dans les segments Éducation, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs. Omicron a eu un impact sur la reprise au deuxième trimestre, mais nous constatons une meilleure dynamique depuis fin février.

Nous avons clôturé le programme d’efficacité GET, avec de meilleurs résultats que prévus. Les équipes se sont mobilisées pour mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la hausse de l'inflation : indexation, négociations avec les clients, productivité, substitution de produits. Ces actions ont permis d’améliorer de +210 points de base notre marge d’exploitation, à 5,2%.

Depuis octobre 2021, nous avons fait des progrès significatifs sur nos priorités stratégiques. L’exécution opérationnelle et le développement des ventes s’améliorent aux Etats-Unis. De nouvelles offres de restauration sont déployées dans nos principales géographies. Nos cessions et acquisitions sont pleinement alignées avec notre stratégie en matière de portefeuille d’activités. Le transfert au niveau local de la gestion des segments Ecoles et Services aux Gouvernements est une première étape dans la simplification de notre organisation.

Pour le second semestre, nous sommes confiants dans la poursuite du retour des salariés en présentiel et dans la reprise des évènements sportifs et culturels. Toutefois, l'environnement demeure incertain avec des résurgences locales de Covid-19, ainsi que la guerre en Ukraine. Nous sommes convaincus de pouvoir gérer les pressions inflationnistes sur les marges de l’année. Les effets de change devraient continuer à nous être favorables au second semestre, néanmoins nous nous attendons à ce que la croissance interne du chiffre d’affaires se situe autour du bas de la fourchette communiquée en octobre 2021.

Nos équipes sont mobilisées pour relever ces défis et je les remercie chaleureusement pour leur engagement remarquable auprès de nos clients et fournisseurs. Nous restons confiants quant à notre capacité à poursuivre le développement de notre activité. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 10 262 millions d’euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +19,4%, avec une forte reprise dans les segments les plus impactés par le Covid. L’effet de change a été fort, à +3,5%, suite au renforcement de toutes nos principales devises face à l’euro. La contribution des acquisitions nettes des cessions a été de -0,8% en raison de la vente d’activités dans le cadre du programme de gestion de portefeuille. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe enregistre une croissance interne de +16,7%, atteignant 95% de son niveau pré-Covid.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de +17,0% , avec un premier trimestre particulièrement solide à +17,9% et un deuxième trimestre à +16,1%, impacté par Omicron. La reprise a été solide, le premier trimestre se terminant à 95% des niveaux pré-Covid, mais reculant légèrement à 94% au deuxième trimestre à cause d’Omicron. Les éléments clés du semestre sont les suivants : La croissance interne en Entreprises & Administrations est de +19,5% . Elle reflète une forte reprise dans les Services aux Entreprises qui reviennent à 89% des niveaux pré-Covid au deuxième trimestre, grâce à un retour progressif et régulier en entreprise. Sports & Loisirs rebondit également à 61%, grâce à la reprise significative du nombre d'événements. Les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements restent solides. En Santé & Seniors , la croissance interne s’établit à +5,0% , avec un premier trimestre en hausse de +7,4% et un deuxième trimestre à +2,5% sous l’effet d’une base de comparaison moins favorable en Europe, due en particulier au fort niveau d’activité du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni l’année dernière. En Éducation, la croissance interne est de +29,5% . Si la reprise de l’activité dans les Universités d’Amérique du Nord a été très forte durant toute la période, Omicron a eu un impact au deuxième trimestre sur la croissance des Écoles en Amérique du Nord et en Europe. Le segment Éducation atteint au deuxième trimestre 88% des niveaux pré-Covid, en baisse par rapport au premier trimestre qui était à 92%, également impacté par l’arrêt du contrat des Écoles Publiques de Chicago.

Le taux de fidélisation clients est en hausse de +60 points de base, à 98,1%, en amélioration sur l'ensemble des régions et des segments. Le développement commercial progresse de +90 points de base, à 3,7%, en amélioration dans de nombreuses régions, dont l'Amérique du Nord. La progression des signatures s'accompagne de la poursuite d'une discipline renforcée, notamment en ce qui concerne la marge brute moyenne prévisionnelle, qui progresse de +80 points de base. La croissance des ventes sur sites existants s'est fortement redressée, à +19,8%, la reprise des volumes étant soutenue par de solides ventes de services additionnels dans de nombreux segments et régions.

: La croissance interne du chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses s’établit à +9,3% , avec les Avantages aux salariés en forte hausse à +14,5%. L’accélération au deuxième trimestre est visible à la fois dans la région Europe, Etats-Unis et Asie ainsi qu’en Amérique latine, où le Brésil affiche à nouveau une croissance à deux chiffres.

s’établit à , avec les Avantages aux salariés en forte hausse à +14,5%. L’accélération au deuxième trimestre est visible à la fois dans la région Europe, Etats-Unis et Asie ainsi qu’en Amérique latine, où le Brésil affiche à nouveau une croissance à deux chiffres. La marge d’exploitation est à 5,2%, en hausse de +210 points de base par rapport au premier semestre de l’exercice 2021. Cette amélioration significative de la performance résulte de la forte reprise des volumes, de la clôture du programme d’efficacité GET avec des résultats meilleurs que prévus, et des nombreuses actions visant à atténuer l’inflation en s’appuyant sur l’indexation, la renégociation de contrats et la productivité.

est à 5,2%, en hausse de +210 points de base par rapport au premier semestre de l’exercice 2021. Cette amélioration significative de la performance résulte de la forte reprise des volumes, de la clôture du programme d’efficacité GET avec des résultats meilleurs que prévus, et des nombreuses actions visant à atténuer l’inflation en s’appuyant sur l’indexation, la renégociation de contrats et la productivité. Les autres charges opérationnelles (nettes) ont été limitées à 1 million d’euros au premier semestre 2022, les coûts de restructuration baissant à 3 millions d’euros, et les plus-values sur les cessions d’actifs compensant globalement les moins-values. Ce chiffre doit être comparé aux 128 millions d’euros de l’exercice précédent.

ont été limitées à 1 million d’euros au premier semestre 2022, les coûts de restructuration baissant à 3 millions d’euros, et les plus-values sur les cessions d’actifs compensant globalement les moins-values. Ce chiffre doit être comparé aux 128 millions d’euros de l’exercice précédent. Le taux effectif d’impôt s’établit à 28,3%, de retour à un niveau plus régulier sous la barre des 30%.

s’établit à 28,3%, de retour à un niveau plus régulier sous la barre des 30%. Le résultat net part du Groupe progresse nettement pour atteindre 337 millions d’euros, contre 33 millions d’euros au premier semestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) est donc multiplié par dix, soit 2,30 euros contre 0,23 euro pour la même période en 2021. Le Résultat net ajusté progresse de +164,8% et s’élève à 339 millions d’euros, contre 128 millions d’euros au premier semestre 2021.

Les liquidités générées par les opérations s’établissent à -75 millions d’euros au premier semestre 2022, contre +237 millions d’euros pour la même période en 2021. L’exercice précédent avait bénéficié de reports des coûts de restructuration et des délais de paiement octroyés par les gouvernements. Cette année, la performance est impactée par la fin de ces mêmes délais de paiement et de décaissements des coûts de restructuration, ainsi que par le remboursement des packages d’hospitalité des Jeux Olympiques de Tokyo et par une contribution exceptionnelle aux fonds de pension britanniques. Les liquidités générées par les opérations récurrentes s’élèvent à 182 millions d’euros, après une hausse significative des investissements à 159 millions d’euros, soit 1,5% du chiffre d’affaires, par rapport au niveau exceptionnellement faible de 86 millions d’euros, soit 0,9% du chiffre d’affaires, au premier semestre 2021.

s’établissent à -75 millions d’euros au premier semestre 2022, contre +237 millions d’euros pour la même période en 2021. L’exercice précédent avait bénéficié de reports des coûts de restructuration et des délais de paiement octroyés par les gouvernements. Cette année, la performance est impactée par la fin de ces mêmes délais de paiement et de décaissements des coûts de restructuration, ainsi que par le remboursement des packages d’hospitalité des Jeux Olympiques de Tokyo et par une contribution exceptionnelle aux fonds de pension britanniques. Les liquidités générées par les opérations récurrentes s’élèvent à 182 millions d’euros, après une hausse significative des investissements à 159 millions d’euros, soit 1,5% du chiffre d’affaires, par rapport au niveau exceptionnellement faible de 86 millions d’euros, soit 0,9% du chiffre d’affaires, au premier semestre 2021. La dette nette augmente, passant ainsi de 1,7 milliard à 2,0 milliards d’euros au 28 février 2022. Toutefois, le taux d’endettement 1 reste stable, à 56%. En raison de l’amélioration significative de l’EBITDA, le ratio d’endettement net 2 est ramené à 1,8x, contre 3,8x à la fin du premier semestre 2021.

augmente, passant ainsi de 1,7 milliard à 2,0 milliards d’euros au 28 février 2022. Toutefois, le taux d’endettement reste stable, à 56%. En raison de l’amélioration significative de l’EBITDA, le ratio d’endettement net est ramené à 1,8x, contre 3,8x à la fin du premier semestre 2021. Une fois de plus, nos réalisations en matière de responsabilité d'entreprise sont reconnues en externe : Sodexo atteint pour la 15 e fois consécutive la note de 100 dans l’étude annuelle de la Human Rights Campaign Foundation en matière d'égalité des personnes LGBTQ+ sur le lieu de travail. Sodexo est classé 1 er du secteur de la restauration dans le premier benchmark Food and Agriculture du World Benchmarking Alliance (WBA), qui évalue la performance des 350 entreprises les plus influentes du secteur au regard de leurs contributions à un système alimentaire plus durable. En février 2022, Sodexo a été reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP, nous plaçant ainsi parmi les 8% des entreprises vertueuses dans la mesure et la réduction des risques environnementaux au sein de leur chaîne d'approvisionnement.

sont reconnues en externe :

Priorités stratégiques Dynamiser la croissance aux Etats-Unis : La dynamique commerciale se renforce avec un développement robuste, une augmentation du pipeline actif, qui devraient permettre de soutenir le dynamisme des ventes au second semestre ainsi qu’un taux de fidélisation client solide. Les signatures de nouveaux contrats de première externalisation se multiplient et représentent aujourd'hui environ 40% des signatures du premier semestre. L'investissement dans le Marketing et les Ventes se poursuit avec le recrutement de nouveaux cadres commerciaux et le lancement récent d'un nouveau programme de formation digitale. Un programme spécifique de rémunération et d’intéressement à long terme pour l'équipe de direction en Amérique du Nord a été mis en œuvre pour renforcer la responsabilité collective et individuelle.



Accélérer la transformation de nos modèles de restauration : Le déploiement à grande échelle des marques et offres des Services sur Site s'accélère avec le développement de The Good Eating Company aux Etats-Unis et de nouvelles signatures de contrats dans les secteurs des nouvelles technologies et de la finance pour Nourish, Fooditude et The Good Eating Company. Nous développons des partenariats avec des marques haut de gamme comme le partenariat exclusif de 10 ans avec ForFive Coffee, une entreprise de café et de restauration premium basée à New York. La digitalisation de l'expérience consommateur progresse également. En Chine, nous nous appuyons sur Meican et son offre de commande en ligne, d’applications mobiles, de smart services pour améliorer l'offre de restauration et signer de nouveaux contrats avec des clients de taille plus réduite. Nous avons également signé un accord pour accroître la flotte Kiwibot dans 50 universités américaines d'ici la fin de l'année. Nous transformons progressivement la production et la logistique : avec nos nouvelles cuisines hors site des marques telles que Fooditude, Nourish, Frontline Food Services, mais aussi avec nos nouvelles unités centrales de production à Boston ou à Pékin.

Gérer notre portefeuille d’activités plus activement : Un certain nombre d'acquisitions et d'investissements stratégiques ont été réalisés au cours de la période : Pour élargir l’offre de nouveaux modèles de restauration, nous avons acquis Frontline Food Services en Amérique du Nord et augmenté notre participation dans Meican en Chine. Pour renforcer notre activité Entegra en Europe, deux investissements ont été réalisés en Europe. Pour enrichir nos offres à valeur ajoutée dans le domaine de la Santé, une société de service de gestion des équipements techniques a été acquise en Chine. Les cessions d'activités et de géographies non stratégiques se sont également accélérées au premier semestre. Dans les Services sur Site, la filiale au Maroc, les portefeuilles de comptes non stratégiques en Australie et en République Tchèque et Le Lido en France ont tous été cédés. Les Services Avantages & Récompenses ont cédé leur activité en Russie ainsi que les cartes sports en Roumanie et en Espagne. Les activités de garde d’enfants et l’activité Services sur Site au Congo ont été cédées en mars. Ainsi, le Groupe a désormais réduit sa présence géographique mondiale à 55 pays à fin février 2022.

Améliorer l’efficacité de l’organisation : Le programme d'efficacité GET a clôturé avec des résultats meilleurs que prévu, réalisant 382 millions d'euros d'économies contre un objectif de 350 millions d'euros et un ratio économies/coûts de 117% contre 100% initialement prévu. La réorganisation des segments Services aux Gouvernements et Education, désormais gérés au niveau régional a permis de simplifier l'organisation et ainsi deux postes de Directeurs Généraux au niveau global ont été supprimés du Comité Exécutif. Au sein du Comité Exécutif, Annick de Vanssay, qui était depuis septembre 2021 Directrice des Ressources Humaines par intérim, est nommée Directrice des Ressources Humaines Groupe, et Alexandra Serizay, précédemment Directrice de Cabinet de Sophie Bellon, est nommée Directrice de la Stratégie Groupe.



Guerre en Ukraine Sodexo n’a pas d’activités en Ukraine. Sodexo a une présence modeste de Services sur Site en Russie qui représente moins de 1% du chiffre d’affaires du Groupe. Nous suivons de près la situation et examinons différentes options en ce moment. Dès le début de la guerre, Sodexo s'est fortement mobilisé pour assurer la continuité de service en faveur de ses clients, garantir la sécurité de ses collaborateurs et apporter un soutien aux réfugiés dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Le groupe Sodexo et Stop Hunger ont lancé une initiative mondiale de dons des employés Sodexo avec le soutien de notre partenaire de longue date, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Les montants récoltés sont abondés par Sodexo et cet argent sera utilisé pour apporter une aide aux réfugiés de la région et aux personnes touchées par la guerre en Ukraine.



Perspectives

Le premier semestre 2022 a bénéficié d'une forte reprise, post-Covid, dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Éducation mais il a également été impacté par Delta et Omicron au deuxième trimestre. Depuis fin février, nous constatons une meilleure dynamique. Cependant, l'environnement demeure incertain. Nous observons des résurgences locales de Covid-19, plusieurs démarrages de contrats en Russie qui n'auront pas lieu et les Testing Centers au Royaume-Uni ont fermé plus tôt que prévu.

Dans ce contexte, nous attendons :

Une croissance interne du chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 qui devrait se situer autour du bas de la fourchette de +15% à +18%, communiquée en octobre 2021.

Les taux de change contribuent à la croissance du premier semestre et devraient, aux taux actuels, continuer à nous être favorables au second semestre.

Nos équipes ont géré avec succès les marges au premier semestre et sont fortement mobilisées pour compenser les incertitudes et notamment l'inflation supplémentaire résultant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine.

En conséquence, nous maintenons nos prévisions pour :

Une marge d’exploitation pour l’exercice 2022 proche de 5%3 à taux constants.

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les résultats du premier semestre de l’exercice 2022.

Pour se connecter, composer :

Le +44 2071 928 338 (depuis le Royaume-Uni), ou

Le +33 1 70 70 07 81 (depuis la France), ou

Le +1 646-741-3167 (depuis les Etats-Unis),

Suivi du code 92 69 446

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et « Finance - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2022 Le 1er juillet 2022 Résultats annuels de l’exercice 2022 Le 26 octobre 2022 Assemblée Générale de l’exercice 2022 Le 19 décembre 2022

Veuillez noter que la date de l’Assemblée Générale a été modifiée.

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 55 pays, nos 412 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe Sodexo se distingue par son indépendance et l’actionnariat de la famille fondatrice, son modèle d’entreprise durable et son portefeuille d’activités, y compris les services de restauration, les services de facilities management et les solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons des expériences de restauration de qualité, multicanal et flexibles, concevons également des lieux de travail et des espaces partagés attractifs et inclusifs, gérons et entretenons les infrastructures de manière sûre et respectueuse de l’environnement, offrons un accompagnement personnalisé aux patients ou aux étudiants, et concevons des programmes favorisant l’engagement des collaborateurs. Depuis toujours, Sodexo se concentre sur des gestes et des actions concrètes au quotidien grâce à ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans le temps. Pour nous, croissance et engagement social vont de pair. Notre objectif est d’offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres-clés

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021

412 000 employés au 31 août 2021

#1 employeur privé basé en France dans le monde 55 pays (au 28 février 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

10,9 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 31 mars 2022)

SODEXO

Rapport d’activité du premier semestre de l’exercice 2022

1 Résultat en forte hausse au premier semestre 2022

1.1 Performance opérationnelle du premier semestre de l’exercice 2022

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10,3 milliards d’euros, en croissance de +19,4%.

La reprise du chiffre d’affaires s’est poursuivie à un rythme soutenu au premier trimestre de l’exercice, l’activité des segments Sports & Loisirs, Services aux Entreprises et Éducation affichant une forte progression. Au deuxième trimestre, la reprise de ces segments a été interrompue par le variant Omicron. Cependant, la rentabilité a continué de s’améliorer dans l’ensemble des segments et des régions.

Par conséquent, la croissance interne du chiffre d’affaires atteint +16,7% sur le premier semestre de l’exercice 2022, avec une marge d’exploitation à 5,2%, en hausse de +210 points de base. Le résultat net est multiplié par dix et s’élève à 337 millions d’euros, contre 33 millions d’euros au 1er semestre 2021, et 378 millions d’euros au 1er semestre 2020, avant la pandémie de Covid.

1.2 Nouveau leadership pour Sodexo

Le 16 février 2022, le Groupe a annoncé la décision du Conseil d’Administration de nommer Sophie Bellon au poste de Directrice Générale de Sodexo, fonction qu’elle exerçait par intérim depuis le 1er octobre 2021. Après une phase de transition réussie, le Conseil a estimé qu’elle était la mieux placée pour conduire le Groupe dans cette nouvelle étape de son histoire et maintenir la dynamique très forte autour des quatre principales priorités stratégiques :

Dynamiser la croissance aux États-Unis Accélérer la transformation de nos modèles de restauration Gérer plus activement notre portefeuille Améliorer l'efficacité de notre organisation

Changements organisationnels

Depuis octobre 2021, plusieurs changements organisationnels ont été mis en œuvre. Les segments Écoles et Services aux Gouvernements sont désormais gérés au niveau local par le président de la Région ou du Pays. En conséquence, les fonctions au niveau global n’ont pas été remplacées au sein du Comité Exécutif.

En outre, des changements ont été opérés au sein de l’équipe de direction mondiale :

À compter du 1 er mars 2022, Alexandra Serizay, précédemment Directrice de Cabinet de Sophie Bellon, est nommée Directrice de la Stratégie Groupe, membre du Comité Exécutif, en remplacement de Sylvia Metayer qui part à la retraite. Alexandra a rejoint Sodexo en 2017 en tant que Directrice Planification Stratégique pour le segment Services aux Entreprises au niveau mondial. Dans ce poste, elle a élaboré la feuille de route stratégique du segment. Elle avait précédemment acquis une solide expertise en Fusions et Acquisitions chez Deutsche Bank, en stratégie chez Bain & Company et en direction opérationnelle chez HSBC, en tant que COO puis Directrice adjointe de la banque de détail en France, où elle a entre autres dirigé la transformation vers un modèle multicanal. Annick de Vanssay, Directrice des Ressources Humaines Groupe par intérim depuis septembre 2021, est nommée Directrice des Ressources Humaines Groupe. Annick a développé une expertise solide et éprouvée en Ressources Humaines tout au long de sa carrière. Elle a notamment occupé plusieurs postes de direction en ressources humaines dans des groupes tel que Orange. Au cours de sa carrière, elle a contribué à d'importants projets de transformation.



1.3 Bâtir un avenir meilleur

Une fois de plus, nos réalisations en matière de responsabilité d'entreprise sont reconnues en externe :

Sodexo atteint pour la 15 e fois consécutive la note de 100 dans l’étude annuelle de la Human Rights Campaign Foundation en matière d'égalité des personnes LGBTQ+ sur le lieu de travail.

fois consécutive la note de 100 dans l’étude annuelle de la Human Rights Campaign Foundation en matière d'égalité des personnes LGBTQ+ sur le lieu de travail. Sodexo est classé 1 er du secteur de la restauration dans le premier benchmark Food and Agriculture du World Benchmarking Alliance (WBA), qui évalue la performance des 350 entreprises les plus influentes du secteur au regard de leurs contributions à un système alimentaire plus durable.

du secteur de la restauration dans le premier benchmark Food and Agriculture du World Benchmarking Alliance (WBA), qui évalue la performance des 350 entreprises les plus influentes du secteur au regard de leurs contributions à un système alimentaire plus durable. En février 2022, Sodexo a été reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP, nous plaçant ainsi parmi les 8% des entreprises vertueuses dans la mesure et la réduction des risques environnementaux au sein de leur chaîne d'approvisionnement.

1.4 Évolutions au sein du Conseil d’Administration

Pour assurer une gouvernance équilibrée au sein du Conseil d’Administration, alors que les fonctions de Présidente et de Directrice Générale sont combinées, le Conseil d’Administration a nommé Luc Messier, administrateur de Sodexo depuis janvier 2020, en tant qu’Administrateur Référent indépendant. Il a pour principale mission de veiller au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la société.

Conformément au Règlement intérieur du Conseil d’Administration (publié sur sodexo.com), l’Administrateur Référent dispose des pouvoirs lui permettant de :

modifier l’ordre du jour des réunions du Conseil ;

porter à l’attention du Conseil les éventuelles situations de conflits d’intérêts qu’il aurait identifiées ;

en coordination avec la Présidente, être le porte-parole du Conseil auprès des investisseurs et actionnaires sur les questions de gouvernance.

Conformément aux recommandations du code AFEP-Medef, Sophie Bellon a démissionné du Comité des Nominations.

À compter du 1er mars 2022, la composition des comités du Conseil d’Administration est la suivante :

Comité d’Audit

Sophie Stabile, Présidente, Administratrice indépendante

Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, Administrateur indépendant

François-Xavier Bellon, Administrateur

Véronique Laury, Administratrice indépendante

Cathy Martin, Administratrice représentant les salariés

Comité des Nominations

Cécile Tandeau de Marsac, Présidente, Administratrice indépendante

Luc Messier, Administrateur Référent indépendant

François-Xavier Bellon, Administrateur

Nathalie Bellon-Szabo, Administratrice

Françoise Brougher, Administratrice indépendante

Comité des Rémunérations

Cécile Tandeau de Marsac, Présidente, Administratrice indépendante

Philippe Besson, Administrateur représentant les salariés

Françoise Brougher, Administratrice indépendante

Sophie Stabile, Administratrice indépendante

1.5 Impact de la guerre en Ukraine

Sodexo n’a pas d’activités en Ukraine.

Sodexo a une présence modeste de Services sur Site en Russie qui représente moins de 1% du chiffre d’affaires du Groupe. Nous suivons de près la situation et examinons différentes options en ce moment.

Dès le début de la guerre, Sodexo s'est fortement mobilisé pour assurer la continuité de service en faveur de ses clients, garantir la sécurité de ses collaborateurs et apporter un soutien aux réfugiés dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Le groupe Sodexo et Stop Hunger ont lancé une initiative mondiale de dons des employés Sodexo avec le soutien de notre partenaire de longue date, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Les montants récoltés sont abondés par Sodexo et cet argent sera utilisé pour apporter une aide aux réfugiés de la région et aux personnes touchées par la guerre en Ukraine.

2 Performance du premier semestre de l’exercice 2022

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 10 262 8 595 +19,4% +15,9% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 538 265 +103,0% +96,2% MARGE D’EXPLOITATION 5,2% 3,1% +210 bps +210 bps Autres charges opérationnelles (1) (128) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 537 136 +294,9% +279,5% Résultat financier net (53) (50) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 484 86 Charge d’impôt (136) (53) Taux effectif d’impôt 28,3% 63,0% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 337 33 x10 x10 Bénéfice net par action (en euros) 2,30 0,23 x10 RÉSULTAT NET AJUSTÉ 339 128 +164,8% +156,0% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 2,32 0,87 +165,3%

2.2 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé de ses marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1 € = TAUX MOYEN

S1 2022 TAUX MOYEN

S1 2021 TAUX MOYEN

S1 2022 VS. S1 2021 TAUX DE CLÔTURE AU 28/02/2022 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/08/2021 TAUX DE CLÔTURE

28/02/2022 VS. 31/08/2021 Dollar US 1,143 1,197 +4,7% 1,120 1,183 +5,7% Livre sterling 0,846 0,897 +6,1% 0,836 0,859 +2,8% Real brésilien 6,258 6,554 +4,7% 5,783 6,139 +6,2%

L’effet de change positif au premier semestre de l’exercice 2022 est le résultat de la récente faiblesse de l’euro par rapport à toutes nos principales devises, avec une hausse du dollar américain et du réal brésilien de +4,7% et de la livre sterling de +6,1%, soit un impact positif global de +3,5% sur le chiffre d’affaires et aucun impact sur la marge d’exploitation.

Sodexo exerce ses activités dans 55 pays. Les devises les plus significatives dans le chiffre d’affaires et dans le résultat d’exploitation sont les suivantes :

(EXERCICE S1 2022) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 39% 51% Euro 24% -2% Livre sterling 10% 10% Real brésilien 4% 14%

L’écart de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

2.3 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 5 160 4 280 +19,5% +19,6% -2,0% +3,0% +20,6% Santé & Seniors 2 675 2 338 +5,0% +9,8% +0,7% +4,0% +14,5% Éducation 2 030 1 620 +29,5% +20,7% -0,2% +4,8% +25,3% SERVICES SUR SITE 9 865 8 238 +17,0% +17,0% -0,9% +3,6% +19,8% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 398 359 +9,3% +9,3% +0,5% +1,0% +10,8% Élimination (1) (2) TOTAL GROUPE 10 262 8 595 +16,7% +16,7% -0,8% +3,5% +19,4%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2022 s’élève à 10,3 milliards d’euros, en progression de +19,4% par rapport à la même période l’année dernière, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions négative de -0,8% et un fort effet de change de +3,5%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +16,7%.

SERVICES SUR SITE

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site est de +17,0% sur la période, marquée par une forte reprise jusqu’à la fin décembre, un impact du variant Omicron sur le deuxième trimestre pour les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Éducation, puis une amélioration visible dès la fin février. Par conséquent, le deuxième trimestre, à 94% du chiffre d’affaires pré-Covid de l’exercice 2019 à taux constant, s’établit légèrement en dessous du premier trimestre à 95%, mais toujours largement au-dessus du niveau de l’exercice 2021.

Les performances des principaux segments par rapport aux chiffres d’affaires de l’exercice 2019 sont les suivantes :

À TAUX CONSTANT



En % du revenu 2019 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 Entreprises & Administrations 71% 70% 78% 78% 78% 82% 91% 91% Dont Services aux Entreprises 73% 74% 79% 78% 75% 79% 87% 89% Dont Sports & Loisirs 16% 9% 14% 17% 22% 43% 64% 61% Éducation 46% 64% 72% 68% 79% 85% 92% 88% Dont Écoles 52% 78% 87% 84% 88% 99% 104% 92% Dont Universités 41% 52% 61% 54% 72% 71% 84% 84% Santé & Séniors 88% 92% 97% 100% 96% 100% 105% 104% Services sur Site 70% 75% 81% 81% 83% 87% 95% 94% Services Avantages & Récompenses 77% 95% 100% 94% 96% 97% 107% 106% Groupe 70% 75% 81% 82% 83% 87% 95% 94%

Au cours du premier semestre de l’exercice 2022, les services de Restauration se sont fortement redressés, en hausse de +27%, en ligne avec la reprise observée dans les segments Éducation et Sports & Loisirs. Les services de Facilities Management poursuivent leur croissance, en hausse de +5%, malgré l’impact de l’arrêt du contrat des Ecoles Publiques de Chicago et la moindre activité dans les Testing Centers au deuxième trimestre.

À la fin du deuxième trimestre, les services de Restauration s’établissent à 82% de leur niveau pré-Covid. Le niveau plus faible des Services de Facilities Management à 112% à la fin du deuxième trimestre s’explique par le plein effet de l’arrêt du contrat des Ecoles Publiques de Chicago, la volatilité importante dans l’activité Testing Centers entre le premier et le deuxième trimestre et un effet de base lié aux acquisitions consolidées depuis le deuxième trimestre de l’exercice 2019.

Les indicateurs clés de performance se sont améliorés au cours du premier semestre de l’exercice 2022 :

Le taux de fidélisation clients atteint 98,1%, soit une hausse de +60 points de base avec des améliorations visibles dans l’ensemble des segments et régions.

Le développement commercial progresse de +90 points de base, à +3,7%, avec une solide contribution des segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors. Le segment Education progresse également mais est moins significative en raison de la saisonnalité de l’activité de ventes dont les décisions sont prises à la fin de l’année académique. La hausse du développement s’accompagne d’une amélioration de la marge brute moyenne prévisionnelle, qui progresse de +80 points de base.

Les ventes sur sites existants s’améliorent de +4 250 points de base, en croissance de +19,8%, grâce à la forte reprise des volumes dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Éducation, et à l’importance des ventes de services additionnels pour les clients existants, en particulier dans le segment Santé & Seniors.

CHIFFRE D’AFFAIRES DES SERVICES SUR SITE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 4 232 3 174 +27,1% Europe 3 917 3 528 +10,6% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 1 716 1 535 +11,0% TOTAL SERVICES SUR SITE 9 865 8 238 +17,0%

La croissance interne de +27,1% en Amérique du Nord au premier semestre reflète la réouverture de l’ensemble des écoles, universités et sites du segment Sports & Loisirs, ainsi qu’un retour plus progressif au bureau. La région n’a retrouvé que 85% de ses niveaux pré-Covid, en raison du poids important des segments Sports & Loisirs et Services aux Entreprises dans le mix d’activités.

L’Europe progresse de +10,6%, dans un contexte de poursuite de la reprise dans la région, pour atteindre plus de 95% de son niveau pré-Covid au premier semestre de l’exercice 2022.

La région Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique enregistre une croissance interne de +11,0% et dépasse désormais de 21% ses niveau pré-Covid.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 2 026 1 486 +25,8% Europe 1 895 1 721 +10,0% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 862 767 +10,5% TOTAL SERVICES SUR SITE 4 783 3 974 +16,1%

Au deuxième trimestre de l’exercice 2022, la croissance a légèrement ralenti dans toutes les régions par rapport au premier trimestre, sous l’effet d’une base de comparaison en constante amélioration. Alors que la reprise en Europe a été impactée par Omicron, passant de 98% du niveau pré-Covid au premier trimestre à 93% au deuxième trimestre, la reprise s’est poursuivie en Amérique du Nord, avec une hausse de +1%, pour atteindre au deuxième trimestre 86% du niveau pré-Covid.

Entreprises & Administrations

CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 1 263 828 +45,2% Europe 2 354 2 084 +15,1% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 1 542 1 369 +10,8% TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 5 160 4 280 +19,5%

Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2022 en Entreprises & Administrations atteint 5,2 milliards d’euros, soit une croissance interne de +19,5%.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 620 405 +41,8% Europe 1 146 1 004 +16,8% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 776 687 +10,3% TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 2 543 2 095 +19,5%

Au deuxième trimestre, l’Amérique du Nord enregistre une croissance interne de +41,8% en raison de la solide reprise de l’activité en Services aux Entreprises et Sports & Loisirs. Tandis que le premier a bénéficié d’un retour au bureau continu, bien que très lent, le rebond de l’activité Sports & Loisirs a marqué le pas au deuxième trimestre sous l’impact d’Omicron. En parallèle, la croissance du segment Énergie & Ressources s’est accélérée au cours du trimestre en raison des démarrages de nouveaux contrats et du retour des équipes supports.

En Europe, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre affiche une croissance interne de +16,8%, porté par la solide reprise en Services aux Entreprises et en Sports & Loisirs, même si cette dynamique a été freinée par les mesures sanitaires adoptées face au variant Omicron. Par ailleurs, la contribution des nouveaux contrats dans les segments Services aux Gouvernement et Énergie & Ressources n’a pas permis de compenser la perte du contrat « Transforming Rehabilitation » au Royaume-Uni.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +10,3%. Le segment Services aux Entreprises maintient une croissance à deux chiffres, l’activité s’étant fortement redressée en Inde et est restée forte dans toutes les autres régions. La croissance reste solide en Energie & Ressources. La montée en puissance des nouvelles signatures et une forte croissance sous-jacente dans le secteur de l’énergie compensent certaines pertes de contrats.

Santé & Seniors

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 1 424 1 297 +4,7% Europe 1 114 910 +4,8% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 137 131 +9,6% TOTAL SANTÉ & SENIORS 2 675 2 338 +5,0%

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du segment Santé & Seniors s’élève à 2,7 milliards d’euros, soit une croissance interne en hausse de +5,0%.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 730 643 +5,2% Europe 537 467 -1,5% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 70 66 +9,2% TOTAL SANTÉ & SENIORS 1 337 1 177 +2,5%

En Amérique du Nord, la croissance interne s’établit à +5,2%, soutenue par un certain niveau d’inflation et par la reprise en cours du taux d’occupation en Seniors. L’activité dans les Hôpitaux augmente en volume, mais l’activité retail reste en retrait à 70% des niveaux pré-Covid.

En Europe, la croissance interne est en repli à -1,5%, impactée par une volatilité significative de l’activité dans les Testing Centers d’un trimestre à l’autre et par rapport à l’an passé. Le taux d’occupation en Seniors continue d’augmenter progressivement.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +9,2%, en raison de la forte croissance des volumes liée à de nouveaux contrats en Asie et de la croissance sur sites existants au Brésil.

Éducation

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 1 545 1 050 +40,4% Europe 449 535 +3,1% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 36 35 +27,7% TOTAL ÉDUCATION 2 030 1 620 +29,5%

Le chiffre d’affaires du segment Éducation s’établit à 2,0 milliards d’euros au premier semestre de l’exercice 2022, soit une croissance interne de +29,5%.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 676 438 +41,2% Europe 212 250 +6,6% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 16 14 +26,5% TOTAL ÉDUCATION 904 703 +30,6%

Au deuxième trimestre, l’Amérique du Nord est en progression de +41,2%, toutes les écoles et universités étant restées ouvertes au cours du trimestre. Par rapport au premier trimestre, la reprise a marqué le pas au deuxième trimestre, sous l’effet d’Omicron et du plein impact de l’arrêt du contrat avec les Ecoles Publiques de Chicago. Dans le segment Universités, le nombre de repas servis a quasiment regagné les niveaux de l’exercice 2019. Cependant, les activités retail et événements ont été affectés par les pénuries de personnel, la moindre fréquentation et les protocoles sanitaires.

En Europe, la croissance interne du chiffre d’affaires atteint +6,6%. Toutes les écoles étaient ouvertes, contrairement à l’exercice précédent, qui avait subi l’impact du confinement au Royaume-Uni. Cependant, le taux de fréquentation des étudiants était toujours inférieur à la normale en raison du nombre de cas d’Omicron pendant le trimestre.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne a atteint +26,5%, sous l’effet d’une progression rapide de la fréquentation des étudiants en Inde, en particulier en Universités.

SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES

Au premier semestre de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses s’élève à 398 millions d’euros, soit une croissance interne de +9,3%.

La croissance interne des Avantages aux salariés a retrouvé un taux de progression à deux chiffres, à +14,5%, par rapport à un volume d’émission en progression de +13,3%. La Diversification de services est en décroissance interne à -7,6%.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 324 275 +14,5% Diversification de services * 73 84 -7,6% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 398 359 +9,3%

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 177 145 +18,9% Diversification de services * 39 45 -12,8% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 215 190 +11,4%

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés enregistre une très forte croissance interne de +18,9%, par rapport à une croissance interne du volume d’émission de +17,4% particulièrement soutenue par l’activité cadeaux.

La Diversification de services affiche une décroissance interne de -12,8%. Si l’activité des cartes carburant et mobilité a enregistré une croissance à deux chiffres, cela a été plus que compensé par la réduction substantielle des activités liées aux aides publiques dans le contexte du Covid.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 267 242 +9,9% Amérique latine 131 116 +8,2% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 398 359 +9,3%

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 147 130 +12,5% Amérique latine 68 60 +9,1% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 215 190 +11,4%

Au deuxième trimestre, en Europe, Etats-Unis et Asie, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +12,5%, soutenue par une très forte croissance du volume d’émission en Israël et en Turquie.

En Amérique latine, la croissance interne atteint +9,1%, portée par le retour à une croissance élevée à un chiffre au Brésil, par rapport à une croissance à deux chiffres des volumes d’émission. La croissance reste forte dans le reste de la région.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 375 339 +8,9% Chiffre d’affaires financier 23 20 +16,6% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 398 359 +9,3%

Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +8,9%, et le chiffre d’affaires financier de +16,6%.

CONCERNANT LE DEUXIÈME TRIMESTRE UNIQUEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) T2 2022 T2 2021 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 203 180 +10,6% Chiffre d’affaires financier 12 11 +25,5% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 215 190 +11,4%

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel renoue avec une croissance à deux chiffres à +10,6%, en raison notamment d’une bien meilleure dynamique au Brésil et à une très bonne activité cadeaux de fin d’année. Le chiffre d’affaires financier progresse fortement, à +25,5%, en raison de la forte hausse du Selic (taux directeur brésilien), qui dépasse désormais les 11%, contre moins de 3% il y a 12 mois.

2.4 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du premier semestre de l’exercice 2022 s’élève à 538 millions d’euros, soit plus du double de l’exercice précédent. La marge d’exploitation augmente de +210 points de base, à 5,2%, reflétant la solide reprise de l’activité.

Le progrès significatif de la marge d’exploitation, enregistré semestre après semestre depuis le niveau le plus bas enregistré au second semestre de l’exercice 2020 à -1,5%, est le reflet d’une amélioration des niveaux d’activité, d’un contrôle très strict des coûts, de nombreuses renégociations de contrats en Services sur Site, d’une gestion plus active du portefeuille et de la contribution du programme d’efficacité GET.

Le programme d’efficacité GET visait à protéger la marge brute dans un contexte de réduction des aides publiques et à réduire structurellement les SG&A sur le long terme en simplifiant les structures du Groupe pour libérer des capacités d’investissement dans la croissance et améliorer les marges. Ce programme est désormais terminé.

(en millions d'euros)







PROGRAMME GET 2020 2021 2022 CIBLE CHIFFRES CUMULÉS Coûts exceptionnels 158 312 327 350 Impact trésorerie (75) (217) (305) (315) Économies SG&A — 91 157 175 Protection de la marge brute — 127 225 175 Économies totales — 218 382 350 Économies/Coûts 117% 100%

En montants cumulés jusqu’à la clôture du premier semestre 2022, le programme GET a coûté 327 millions d’euros, généré 382 millions d’euros d’économies annuelles, avec un impact cash de 305 millions d’euros, dont 37 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2022. Par conséquent, le programme a dépassé les objectifs d’économies de 32 millions d’euros, avec un ratio économies/coûts égal à 117%, lui aussi supérieur à l’objectif de 100%.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION S1 2022 VARIATION VARIATION (HORS EFFET DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION S1 2022 VARIATION DE MARGE VARIATION DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Entreprises & Administrations 138 +753,5% +705,9% 2,7% +230 bps +230 bps Santé & Seniors 171 +14,9% +10,6% 6,4% 0 bps 0 bps Éducation 172 +146,5% +135,8% 8,5% +420 bps +410 bps Services sur Site 481 +104,8% +96,8% 4,9% +200 bps +190 bps Services Avantages & Récompenses 106 +25,3% +25,2% 26,7% +310 bps +330 bps Frais de Direction Générale et éliminations intra-groupe (50) +8,9% +9,3% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 538 +103,0% +96,2% 5,2% +210 bps +210 bps

À taux courants, le résultat d’exploitation des Services sur Site du premier semestre de l’exercice 2022 a doublé, et la marge a augmenté de +200 points de base, ou de +190 points hors effet de change, passant à 4,9%. L’effet de change a été limité au cours du premier semestre.

La performance par segment à taux constants se présente comme suit :

Le résultat d’exploitation du segment Entreprises & Administrations a été multiplié par sept par rapport à son niveau très faible au cours de l’exercice 2021. En conséquence, la marge d’exploitation augmente de +230 points de base, à 2,7%. Les progrès sont tangibles, étayés par une nette reprise du chiffre d’affaires, même si la marge reste toujours légèrement inférieure à celle du premier semestre de l’exercice 2020, qui s’établissait à 4%. L’amélioration des marges est significative depuis le début de la pandémie, passant de -3,3% au second semestre 2020 à 0,4% au premier semestre 2021 puis à 1,9% au second semestre. Si la marge s’est nettement redressée en Services aux Entreprises et est à l’équilibre en Sports & Loisirs, celle du segment Énergie & Ressources a été temporairement affectée par les niveaux élevés d’absentéisme liés à Omicron, en particulier dans le secteur minier, et par la montée en puissance de certains contrats importants.

a été multiplié par sept par rapport à son niveau très faible au cours de l’exercice 2021. En conséquence, la marge d’exploitation augmente de +230 points de base, à 2,7%. Les progrès sont tangibles, étayés par une nette reprise du chiffre d’affaires, même si la marge reste toujours légèrement inférieure à celle du premier semestre de l’exercice 2020, qui s’établissait à 4%. L’amélioration des marges est significative depuis le début de la pandémie, passant de -3,3% au second semestre 2020 à 0,4% au premier semestre 2021 puis à 1,9% au second semestre. Si la marge s’est nettement redressée en Services aux Entreprises et est à l’équilibre en Sports & Loisirs, celle du segment Énergie & Ressources a été temporairement affectée par les niveaux élevés d’absentéisme liés à Omicron, en particulier dans le secteur minier, et par la montée en puissance de certains contrats importants. En Santé & Seniors , la marge est inchangée en glissement annuel, à 6,4%, mais supérieure à son niveau pré-Covid, à savoir 6,3% au premier semestre de l’exercice 2020. Le solde net du développement commercial a eu un effet positif sur les marges et l’inflation est transférée via des clauses d’indexation, les négociations de contrats ou des mesures de productivité.

, la marge est inchangée en glissement annuel, à 6,4%, mais supérieure à son niveau pré-Covid, à savoir 6,3% au premier semestre de l’exercice 2020. Le solde net du développement commercial a eu un effet positif sur les marges et l’inflation est transférée via des clauses d’indexation, les négociations de contrats ou des mesures de productivité. En Éducation, le résultat d’exploitation a plus que doublé et la marge a augmenté de +410 points de base, à 8,5%, contre 8,4% au premier semestre 2020. Cette performance reflète une forte reprise des volumes en Amérique du Nord et Asie, des gains de productivité en Europe et une gestion stricte des coûts. L’inflation a été transférée aux clients ou compensée par des gains de productivité.

Dans les Services Avantages & Récompenses, hors effet de change négligeable, le résultat d’exploitation progresse de +25,2% et la marge s’établit à 26,7%, en hausse de +330 points de base. Cela représente une amélioration progressive de la marge au cours des derniers semestres, lié à la reprise de l’activité après les effets négatifs des confinements. Si la réduction des coûts s’est poursuivie, la digitalisation et le développement de nouvelles offres font l’objet de dépenses. Le rétablissement du chiffre d’affaires financier permet lui aussi l’amélioration des marges.

2.5 Résultat net du Groupe

Les Autres produits et charges opérationnels s’élèvent à 1 million d’euros, contre 128 millions d’euros sur l’exercice précédent.

Avec la clôture du programme GET, au premier semestre de l’exercice 2022, les coûts de restructuration ne représentent plus que 3 millions d’euros. Les plus-values réalisées sur les cessions d’actifs ont été dans l’ensemble compensées par les moins-values.

Le résultat opérationnel progresse donc fortement, à 537 millions d’euros, contre 136 millions d’euros sur l’exercice précédent.

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 538 265 AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 67 8 Gains liés à des changements de périmètre 33 3 Gains liés à la cession d’actifs non courants — Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi — 4 Autres 34 — AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES (68) (136) Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (3) (107) Pertes liées à des changements de périmètre (34) (1) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (20) (21) Pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs non-courants — — Coûts liés aux regroupements d'entreprises (2) (2) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi (1) (1) Pertes liées à la cession d’actifs non courants — Autres (8) (3) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (1) (128) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 537 136

Les charges financières nettes du premier semestre 2022 augmentent à 53 millions d’euros, contre 50 millions d’euros sur l’exercice précédent. Cette augmentation est due à la hausse de la dette brute résultant de l’émission obligataire en dollars américains en avril 2021, en partie compensée par le remboursement de 600 millions d’euros d’une obligation en euros en octobre 2021. Le coût pondéré de la dette brute était de 1,5% au 28 février 2022, légèrement inférieur au taux de 1,6% calculé à fin février et fin août 2021.

La charge d’impôt atteint 136 millions d’euros, en forte augmentation, en raison de la hausse très significative du bénéfice avant impôt. Toutefois, le taux effectif d’impôt, à 28,3%, retrouve un niveau plus régulier sous la barre des 30%, contre 63% sur l’exercice précédent.

La part des résultats des autres entreprises mises en équivalence s’élève à 2 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2022, stable par rapport à 2 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à 11 millions d’euros, contre 2 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Par conséquent, le résultat net du Groupe au premier semestre 2022 a été multiplié par 10 pour atteindre 337 millions d’euros, contre 33 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le résultat net ajusté des Autres Produits et Charges Opérationnels nets d’impôt s’élève à 339 millions d’euros, contre 128 millions d’euros pour la période précédente, soit une hausse de +164,8%.

2.6 Bénéfice par action

Le bénéfice par action publié pour le premier semestre de l’exercice 2022 s’élève à 2,30 euros, contre 0,23 euros pour l’exercice précédent. Le nombre moyen pondéré d’actions pour l’exercice 2022 reste plus ou moins stable à 146 292 627 actions, contre 146 001 603 actions pour le premier semestre 2021.

Le BPA ajusté s’élève à 2,32 euros, en hausse de +165,3% par rapport à l’exercice précédent.

3 Situation financière du Groupe

3.1 Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie sont les suivants :

(en millions d’euros) S1 2022 S1 2021 Autofinancement 674 405 Variation du BFR hors variation des actifs financiers des Services Avantages & Récompenses (1) (481) 41 Paiement de loyers IFRS 16 (109) (123) Investissements opérationnels nets (159) (86) Liquidités générées par les opérations (LGO) (2) (75) 237 Investissements financiers nets de cessions (26) (10) Programme de rachat d’actions (13) (11) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (294) — Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) (156) (28) (Augmentation)/réduction de l’endettement net (564) 187

(1) Hors variation des actifs financiers en lien avec les Services Avantages & Récompenses de 67 millions d’euros durant l’exercice 2022 contre - 42 millions d’euros durant l’exercice 2021. Variation totale du besoin en fonds de roulement telle que publiée dans les comptes consolidés :

durant l’exercice 2022 : - 414 millions d’euros = - 481 millions d’euros +67 millions d’euros,

et durant l’exercice 2021 : - 1 million d’euros = 41 millions d’euros - 42 millions d’euros.

(2) Le Groupe ne considère pas que le nouveau traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

Les Liquidités Générées par les Opérations s’établissent à -75 millions d’euros au premier semestre 2022, contre +237 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Au premier semestre de l’exercice 2022, l’autofinancement progresse pour atteindre 674 millions d’euros, contre 405 millions d’euros pour la période précédente, en raison de l’amélioration significative du résultat opérationnel du Groupe. À l’inverse, le fonds de roulement se détériore fortement, avec une sortie de trésorerie de 481 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2022. Ce montant exceptionnellement élevé résulte de l’effet sur la trésorerie des coûts de restructuration (37 millions d’euros), le remboursement des reports de paiements octroyés par les gouvernements en raison du Covid (100 millions d’euros), du remboursement des packages d’hospitalité des Jeux Olympiques de Tokyo (55 millions d’euros) et d’une contribution exceptionnelle aux fonds de pension britannique (71 millions d’euros), tandis qu’un montant net positif de 7 millions d’euros des Services Avantages & Récompenses correspondant à l’indemnité reçue de l’État hongrois compensées par des versements mensuels au titre de l’amende liée au différend avec l’Autorité de la Concurrence en France.

Les investissements opérationnels nets, y compris les investissements clients, d’un montant de 159 millions d’euros, soit 1,5% du chiffre d’affaires, augmentent par rapport au montant exceptionnellement faible de l’exercice précédent, de 86 millions d’euros.

Alors que la plupart des investissements opérationnels liés aux contrats de certains segments ont à nouveau été reportés en raison de la pandémie, les investissements dans les systèmes d’information sont maintenus et la transformation digitale des Services Avantages & Récompenses se poursuit. Compte tenu de la diversité des segments et des zones géographiques du Groupe, et dans un environnement normal, ce taux devrait être d’environ 2,5% du chiffre d’affaires annuel.

Compte tenu du nombre de cessions réalisées depuis le début de l’exercice, l’impact sur la trésorerie des acquisitions nettes des cessions s’élève à 26 millions d’euros.

La reprise du versement d’un dividende sur les résultats de l’exercice 2021 se traduit par un décaissement de 294 millions d’euros.

En tenant compte des Autres variations, l’endettement net consolidé augmente de 564 millions d’euros au cours du premier semestre pour atteindre 2 042 millions d’euros au 28 février 2022.

3.2 Acquisitions et cessions de la période

Le premier semestre de l’exercice 2022 a été une période active pour la conclusion de nombreuses cessions relatives à des activités et zones géographiques non stratégiques :

les activités de Services sur Site au Maroc

le Lido en France

les portefeuilles de comptes non stratégiques en Australie et en République tchèque

les Services Avantages & Récompenses en Russie

les activités de cartes sports des Services Avantages & Récompenses en Roumanie et en Espagne

Les cessions des activités de Garde d’enfants et des Services sur Site au Congo ont été finalisée mi-mars.

En parallèle, plusieurs acquisitions et investissements stratégiques ont été réalisés :

Concernant les Nouveaux modèles de restauration, nous avons acquis Frontline Food Services, en Amérique du Nord, et augmenté notre participation dans la société de services de restauration digitale Meican en Chine

Pour renforcer notre activité Entegra en Europe, deux investissements ont été réalisés en Europe.

Dans le segment Santé, nous avons acquis une activité de gestion des équipements techniques en Chine.





3.3 États financiers consolidés condensés au 28 février 2022

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2021 (en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2021 Actif non courant 10 063 9 766 Capitaux propres 3 615 2 917 Actif courant hors trésorerie 5 980 4 943 Participation ne donnant pas le contrôle 10 15 Fonds Réservés Avantages & Récompenses 782 795 Passif non courant 7 129 6 238 Actifs financiers Avantages & Récompenses 221 342 Passif courant 8 899 8 886 Trésorerie 2 607 2 210 TOTAL ACTIF 19 653 18 056 TOTAL PASSIF 19 653 18 056











Endettement 5 647 5 005 Endettement net 2 042 1 681 Taux d’endettement net 56% 57% Ratio d’endettement net/EBITDA 1,8x 3,8x

L’augmentation des capitaux propres est due à plusieurs facteurs : les écarts de conversions monétaires dus principalement au dollar américain, à la livre sterling et au réal brésilien, et la réévaluation des actifs financiers selon IFRS 9.

Au 28 février 2022, l’endettement net s’élevait à 2 042 millions d’euros, soit un taux d’endettement de 56% et un ratio d’endettement net de 1,8x bien ancré dans la fourchette cible de 1 à 2x.

En octobre 2021, Sodexo a remboursé par anticipation une obligation de 600 millions d’euros arrivant à échéance en janvier 2022.

Par conséquent, au 28 février 2022, la dette brute du Groupe s’élevait à 5,6 milliards d’euros, dont 94% à taux fixe, et était libellée en dollars à hauteur de 21%, avec une échéance moyenne de 5,2 années et 100% sans covenants financiers.

La trésorerie opérationnelle s’élevait à un total de 3 605 millions d’euros, dont 782 millions d’euros de fonds réservés et 221 millions d’euros d’actifs financiers des Services Avantages & Récompenses.

La couverture actif-passif des Services Avantages & Récompenses est de 114%, contre 113% au 28 février 2021, avec une trésorerie opérationnelle de 2 442 millions d’euros et des créances clients de 1 600 millions d’euros, contre un montant à rembourser de 3 556 millions d’euros pour les titres.

Le reste du Groupe a également bénéficié d’une trésorerie opérationnelle conséquente de 1 163 millions d’euros.

À la fin du premier semestre, le total des lignes de crédit non utilisées dont dispose le Groupe s’élève à 1,7 milliard d’euros, et les liquidités totales représentent 5,3 milliards d’euros.

3.4 Événements postérieurs à la clôture

L'opération pour combiner les services à la petite enfance avec ceux du groupe Grandir, annoncée en juillet 2021, a été approuvée par la Commission anti-concurrence. L’opération a été conclue le 14 mars 2022.

Depuis le 24 mars 2022, la guerre en Ukraine a un impact modeste sur nos activités de Services sur Site en Russie, mais celles-ci représentent moins de 1% du chiffre d’affaires (voir paragraphe 1.1.5).

3.5 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Définitions des ratios financiers

S1 2022 S1 2021 Taux d’endettement net



Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) 56,3%



57,3%



Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net *



Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) 1,8



3,8



EBITDA ajusté sur 12 mois glissants (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (3)

Rapprochement des ratios financiers

S1 2022 S1 2021 (1) Dettes financières (1)











Emprunts et dettes financières non courants 5 601 4 398 + Emprunts et dettes financières courants 55 641 - Instruments financiers dérivés à l’actif (9) (34) DETTES FINANCIÈRES 5 647 5 005 (2) Trésorerie opérationnelle











Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 607 2 210 + Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 1 003 1 137 - Découverts bancaires (5) (23) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 3 605 3 324 (3) EBITDA ajusté











Résultat d’exploitation 851 149 + Dépréciations et amortissements 514 580 - Loyers payés 244 289 EBITDA AJUSTÉ SUR 12 MOIS GLISSANTS

(RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 121 440

Liquidités générées par les opérations

Veuillez-vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté présente un résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l’exercice. Il correspond par conséquent au résultat net revenant au Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l’impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2022 aux taux de l’exercice 2021, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Comptes semestriels Consolidés résumés

Premier semestre 2022

1 Comptes consolidés

1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Chiffre d’affaires 4.1 10 262 8 595 Coût des ventes 4.2 (8 792) (7 415) Marge brute 1 470 1 181 Charges administratives et commerciales 4.2 (934) (918) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement

de l’activité du Groupe 2 2 Résultat d’exploitation 4.1 538 265 Autres produits opérationnels 4.2 67 8 Autres charges opérationnelles 4.2 (68) (136) Résultat opérationnel 537 136 Produits financiers 8.1 10 12 Charges financières 8.1 (63) (62) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence — 2 Résultat avant impôt 484 88 Impôt sur les résultats 2.2 et 9.1 (136) (53) Résultat net 348 35 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 11 2 PART REVENANT AU GROUPE 337 33 Résultat net part du Groupe par action (en euros) 7.2 2,30 0,23 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 7.2 2,27 0,22

1.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 RÉSULTAT NET 348 35 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 235 (18) Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture 1 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat Écarts de conversion 232 (21) Écarts de conversion transférés en résultat 1 Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts 2 2 Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 147 106 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 104 (37) Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments

du résultat global 73 136 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (30) 7 TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS 381 88 RÉSULTAT GLOBAL 729 123 Dont : Part revenant au Groupe 717 121 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 12 2

1.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Écarts d’acquisition 6 149 5 811 Autres immobilisations incorporelles 640 631 Immobilisations corporelles 503 461 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 871 903 Investissements clients 596 560 Participations dans les entreprises mises en équivalence 68 63 Actifs financiers non courants 8.3 876 734 Autres actifs non courants 209 31 Impôts différés actifs 151 165 ACTIFS NON COURANTS 10 063 9 360 Actifs financiers courants 8.3 52 55 Stocks 301 256 Créances d’impôt sur les résultats 200 158 Clients et autres créances 4.3 5 096 4 271 Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 4.4 1 003 1 062 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.2 2 607 3 539 Actifs détenus en vue de la vente 3.2 331 290 ACTIFS COURANTS 9 590 9 632 TOTAL DE L’ACTIF 19 653 18 991

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 2 775 2 330 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 615 3 168 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 10 7 CAPITAUX PROPRES 7 3 625 3 175 Emprunts et dettes financières non courants 8.4 5 601 5 453 Dettes locatives non courantes 734 763 Avantages au personnel 301 357 Autres passifs non courants 194 181 Provisions non courantes 105 106 Impôts différés passifs 194 101 PASSIFS NON COURANTS 7 129 6 962 Découverts bancaires 8.2 5 7 Emprunts et dettes financières courants 8.4 55 635 Dettes locatives courantes 179 176 Dettes d’impôt sur les résultats 204 188 Provisions courantes 6.1 120 148 Fournisseurs et autres dettes 4.3 4 603 4 429 Chèques et Cartes de Services à rembourser 4.4 3 556 3 133 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 3.2 177 138 PASSIFS COURANTS 8 899 8 853 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 19 653 18 991

1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Résultat opérationnel 536 136 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation

relatifs aux contrats de location (1) 259 290 Provisions (35) 58 Plus ou moins-values de cessions et de dilutions 1 (1) Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 19 21 Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 1 2 Intérêts payés nets (16) (10) Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (9) (10) Impôts payés (82) (82) Autofinancement 674 405 Variation des stocks (26) 13 Variation des clients et autres créances (783) (484) Variation des fournisseurs et autres dettes 19 184 Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 309 329 Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 67 (42) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (414) (1) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 260 404 Acquisitions d’immobilisations (158) (137) Cessions d’immobilisations 7 37 Variation des investissements clients (8) 14 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence (70) (9) Regroupements d'entreprises 3.1 (41) (19) Cessions d'activités 19 8 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (251) (105) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. 7.1 (294) — Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (4) (8) Achats d’actions propres 7.1 (13) (11) Cessions d'actions propres 7.1 6 4 Variation des participations ne donnant pas le contrôle — (2) Émissions d’emprunts et dettes financières 8.4 43 3 Remboursements d’emprunts et dettes financières 8.4 (623) (6) Remboursements des dettes locatives (108) (123) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (993) (144) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES 54 11 VARIATION DE TRÉSORERIE (930) 166 TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 3 532 2 021 TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 8.2 2 602 2 187

(1) Dont amortissement des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 106 millions d’euros comptabilisés

au 1er semestre 2022 en application de la norme IFRS 16 (127 millions d’euros comptabilisés au 1er semestre 2021).

1.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES

ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 août 2021 147 454 887 590 248 3 455 (1 125) 3 168 7 3 175 Ajustement lié à l'application

de la décision d'IFRS IC

sur IAS 19* 10 10 10 Capitaux propres

au 1er septembre 2021 147 454 887 590 248 3 465 (1 125) 3 178 7 3 185 Résultat net 337 337 11 348 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 148 232 380 1 381 Résultat global 485 232 717 12 729 Dividendes versés (294) (294) (10) (304) Actions propres (7) (7) (7) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 21 21 21 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte

ou gain de contrôle — — — Autres variations — — — — CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2022 147 454 887 590 248 3 670 (893) 3 615 10 3 625

* Voir note 2.1.2

(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 août 2020 147 454 887 590 248 3 162 (1 242) 2 758 15 2 773 Résultat net 33 33 2 35 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 109 (21) 88 88 Résultat global 142 (21) 121 2 123 Dividendes versés — (4) (4) Actions propres (8) (8) (8) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 22 22 22 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — 2 2 Autres variations 24 24 24 CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2021 147 454 887 590 248 3 342 (1 263) 2 917 15 2 932

2 Annexe aux comptes consolidés

Sodexo est une Société Anonyme immatriculée en France dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux.

Les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Sodexo pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 ont été examinés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 31 mars 2022.

Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés arrondis en millions d’euros (sauf indication contraire).

Note 1.

Faits marquants

1 Impacts de la pandémie de Covid-19

Après une forte reprise au premier trimestre de l'année dans les Sports & Loisirs, les Services aux Entreprises et l'Éducation, la tendance s'est légèrement inversée en janvier du fait d'Omicron, notamment dans les Services aux Entreprises en raison d'un retour au télétravail complet dans de nombreux pays et du nombre d'étudiants et d'enseignants malades dans les écoles et les universités. La propagation du variant Omicron a également entraîné une augmentation de l'absentéisme dans certains pays, ce qui a nécessité des coûts supplémentaires pour assurer la continuité du service. Cependant, la rentabilité a continué de s'améliorer dans tous les segments et toutes les régions.

Gestion de la liquidité

Avec des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles couvrant les investissements et les acquisitions, la situation financière et de liquidité du Groupe reste solide.

Par ailleurs, il est rappelé que, comme précisé en note 8.4, le Groupe dispose de facilités de crédit confirmées, disponibles et utilisables au gré de ses besoins pour 1,7 milliard d’euros (lignes de crédit confirmées non tirées au 28 février 2022). Ainsi, compte tenu de la trésorerie opérationnelle de 3,6 milliards d’euros au 28 février 2022, le Groupe dispose de liquidités de 5,3 milliards d’euros.

En conséquence, à la date d’arrêté des comptes, le Groupe considère que la continuité d’exploitation n’est pas remise en cause.

2 Impacts de la guerre en Ukraine

Le Groupe Sodexo ne possède pas de filiale en Ukraine. Le Groupe opère en Russie mais compte tenu de la taille limitée de ses opérations (moins de 1% des ventes et du résultat d’exploitation du Groupe), le Groupe ne s'attend pas à des impacts matériels dans ses comptes consolidés.

Note 2.

Bases de préparation des états financiers

1 Principes comptables

1.1 Principes généraux

Les comptes semestriels consolidés résumés de Sodexo clos le 28 février 2022 ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle que publiée par l’IASB et adoptée dans l’Union Européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l’exercice clos le 31 août 2021. Les principes et méthodes comptables appliqués par le Groupe dans les comptes semestriels consolidés résumés au 28 février 2022 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 août 2021, sous réserve des spécificités de la norme IAS 34 (cf. note 2.2) et à l'exception des principes impactés par la décision du Comité d’Interprétation des IFRS relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » (cf. note 2.1.2). Les autres textes d’application obligatoire au 1er septembre 2021 n’ont pas eu d’incidence significative sur les comptes semestriels consolidés.

Le Groupe n’applique pas les normes IFRS n’ayant pas encore été approuvées par l’Union Européenne à la date de clôture de la période. Par ailleurs, le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes, amendements de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire pour l’exercice 2022.

1.2 Nouvelles normes et interprétations appliquées

L'application de la décision du Comité d’Interprétation des IFRS d'avril 2021, clarifiant les modalités de calcul, en application de la norme IAS 19 « Avantages du personnel », de certains engagements relatifs aux régimes à prestations définies a impacté les capitaux propres consolidés au 1er septembre 2021 pour 10 millions d'euros (nets d'impôts).

Le Comité d’Interprétation des IFRS a rendu définitive en mars 2021 sa décision apportant des précisions sur la comptabilisation des coûts de configuration et de customisation de logiciels de type SaaS (Software as a Service). Les impacts de cette décision sur les comptes consolidés du Groupe sont en cours d'analyse.

2 Particularités de l'établissement des comptes intermédiaires

Impôt sur les résultats

Pour les comptes semestriels consolidés résumés, la charge d’impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour l’année fiscale en cours, éventuellement ajustée des effets d’impôts liés à des événements particuliers du semestre. La charge ainsi calculée est enregistrée en contrepartie des postes impôts différés actifs et impôts différés passifs au bilan.

Avantages post emploi et autres avantages à long terme au personnel

Les charges liées aux avantages post-emploi et autres avantages à long terme au personnel sont estimées à la moitié de la charge annuelle calculée sur la base des données au 31 août 2021. En cas d’évolutions significatives des hypothèses sur le semestre ou d’impacts ponctuels (taux d’actualisation, législation en vigueur...), les projections sont mises à jour afin d’en tenir compte.

3 Recours à des estimations

Pour préparer les comptes semestriels consolidés résumés, des estimations et des hypothèses ont été faites par la Direction du Groupe et ses filiales ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des comptes semestriels consolidés résumés et les montants présentés au titre des produits et des charges de la période.

Ces estimations et appréciations sont effectuées de façon continue sur la base de l’expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables au regard de la situation existante au 28 février 2022 et qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. L’incertitude introduite par la crise sanitaire liée à la Covid-19 a rendu l’utilisation de ces estimations et hypothèses plus structurante pour l’établissement des états financiers consolidés.

Les montants définitifs pourraient différer de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes.

Les éléments significatifs pouvant faire l’objet de telles estimations et hypothèses sont identiques à ceux décrits dans les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2021 (valorisation des actifs courants et non courants ; appréciation de la recouvrabilité des impôts différés actifs ; valorisation des actifs financiers évalués à juste valeur ; provisions, y compris concernant les positions fiscales incertaines, et litiges ; appréciation de la durée de location pour l’évaluation des dettes locatives et des droits d’utilisation ; actifs et passifs des régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et paiements fondés sur des actions).

Note 3.

Principales évolutions du périmètre de consolidation

1 Regroupements d’entreprises

Au cours du 1er semestre 2022, de nouveaux écarts d’acquisition ont été constatés pour un montant total de 129 millions d’euros, suite notamment à l'acquisition de Frontline Food Services aux Etats-Unis en février 2022 pour l’activité Services sur Site, et à l'ajustement de l'écart d'acquisition de Wedoogift en France pour l'activité Services Avantages & Récompenses.

Le solde de la variation des écarts d'acquisition correspond à des écarts de change.

Le montant des actifs acquis et passifs repris aux dates d’acquisition, évalués de manière provisoire au 28 février 2022, est résumé dans le tableau suivant :

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 Immobilisations incorporelles 1 Immobilisations corporelles 33 Immobilisations financières 2 Clients et autres créances 39 Trésorerie et équivalents de trésorerie 67 Dettes d'impôt sur les résultats — Fournisseurs et autres dettes (110) Impôts différés nets — TOTAL ACTIFS NETS IDENTIFIABLES 34 CONTREPARTIE TRANSFÉRÉE (1) 163 ÉCARTS D’ACQUISITION (2) 129

(1) Y compris contreparties différées et engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle comptabilisés en dette pour un montant total de 55 millions d'euros

(2) L’écart d’acquisition correspond à l’écart positif entre le prix d’acquisition et le total de la juste valeur des actifs nets identifiables. Il représente principalement le savoir-faire et la compétence des employés, ainsi que les synergies attendues avec les entreprises acquises.

L’impact sur le tableau de flux de trésorerie des regroupements d’entreprises se décompose comme suit :

Prix d’acquisition payé au cours de la période (109) Trésorerie acquise 68 Regroupements d'entreprises (41)

La contribution des sociétés acquises au cours du 1er semestre 2022 depuis leur intégration s’élève à 6 millions d’euros pour le chiffre d’affaires et 1 millions d’euros pour le résultat d’exploitation.

2 Activités cédées ou détenues en vue de la vente

Le Groupe a poursuivi sa stratégie de rationalisation de son portefeuille en cédant un certain nombre d’activités, entraînant une moins-value de cession nette de 1 million d’euros comptabilisée en autres charges et produits opérationnels au cours du 1er semestre 2022 (cf. note 4.2.2 « Autres charges et produits opérationnels »).

Les actifs et les passifs classés dans les rubriques « Actifs détenus en vue de la vente » pour 331 millions d’euros et « Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente » pour 177 millions d’euros concernent principalement les activités de services à la petite enfance en France et en Espagne, pour lesquelles le Groupe a annoncé le 27 juillet 2021 être entré en négociations exclusives avec le groupe Grandir en vue de leur cession. La réalisation de l'opération est intervenue en mars 2022 (cf. note 9.5 « Événements post clôture »). La juste valeur estimée des actifs destinés à être cédés étant supérieure à leur valeur comptable, aucune perte de valeur de ces actifs n'a été constatée dans les comptes consolidés au 28 février 2022.

Note 4.

Information sectorielle et autres données opérationnelles

1 Information sectorielle

L'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne telles qu'elles sont suivies par le Comité Exécutif du Groupe, principal décideur opérationnel : Services sur Site, d'une part, et Services Avantages & Récompenses, d'autre part.

Pour l'activité Services sur Site, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont suivis par les segments mondiaux de clientèles. Ces segments mondiaux de clientèle répondent à la définition de secteurs opérationnels selon IFRS 8.

Les secteurs opérationnels et regroupements de secteurs opérationnels présentés sont les suivants :

L'activité Services sur Site regroupant ; Entreprises & Administrations, qui regroupe Services aux Entreprises, Energie & Ressources, Services aux Gouvernements, Sports & Loisirs ainsi que les Autres activités non segmentées Santé, regroupé avec Seniors ; Éducation, regroupant Écoles et Universités ;

L'activité Services Avantages & Récompenses.

Les secteurs opérationnels ayant fait l'objet de regroupements, au sein de chacune de ces activités, réalisent des opérations similaires, tant par la nature des services rendus que par les processus et méthodes employés pour fournir ces services et présentent des caractéristiques économiques communes, notamment des taux de marge assez proches.

Les actifs et passifs sectoriels ne sont pas présentés, ces éléments ne faisant pas partie de la mesure de la performance de chaque secteur par le principal décideur opérationnel.

Aucun client du Groupe ni aucun contrat ne contribuent à plus de 2 % du chiffre d’affaires consolidé.

1.1 Par secteur d’activité

1ER SEMESTRE 2022

(en millions d’euros) SERVICES

SUR SITE ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS SANTÉ & SENIORS ÉDUCATION SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES ÉLIMINATIONS

ET COÛTS DE

SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires de l’activité (hors Groupe) 9 865 5 160 2 675 2 030 397 — 10 262 Ventes interactivités (Groupe) — — — — 1 (1) — TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 9 865 5 160 2 675 2 030 398 (1) 10 262 Résultat d’exploitation * 481 138 171 172 106 (50) 538

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1ER SEMESTRE 2021

(en millions d’euros) SERVICES

SUR SITE ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS SANTÉ & SENIORS ÉDUCATION SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES ÉLIMINATIONS

ET COÛTS DE

SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires de l’activité (hors Groupe) 8 238 4 280 2 338 1 620 357 — 8 595 Ventes interactivités (Groupe) — — — — 2 (2) — TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 8 238 4 280 2 338 1 620 359 (2) 8 595 Résultat d’exploitation * 235 16 149 69 85 (55) 265

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1.2 Par pays significatif

L’activité du Groupe est répartie sur 55 pays dont trois ayant un chiffre d’affaires représentant plus de 10% du chiffre d’affaires consolidé : la France (son pays d’immatriculation), les États-Unis et le Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires de ces pays sont les suivants4.

1.3 Par ligne de services

Le chiffre d’affaires par ligne de services se décompose comme suit :

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Services de restauration 5 849 4 510 Services de Facilities Management 4 016 3 728 Total Services sur Site 9 865 8 238 Services Avantages & Récompenses 398 359 Éliminations (1) (2) TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 10 262 8 595

2 Charges d’exploitation et autres charges et produits opérationnels

2.1 Charges opérationnelles par nature

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Charges de personnel (5 159) (4 665) Salaires (4 035) (3 590) Autres charges de personnel (1) (1 124) (1 075) Achats consommables et variations de stocks (2 469) (1 916) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (2) (250) (306) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles

et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (250) (304) Dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location — (3) Charges de loyers (3) (181) (48) Autres natures de charges (4) (1 666) (1 523) TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES (9 727) (8 460)

(1) Les autres charges de personnel incluent principalement les charges relatives aux plans à prestations définies, aux régimes de retraites à contribution définie et aux actions attribuées gratuitement.

(2) Y compris dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location comptabilisée en application de la norme IFRS 16 à hauteur de (106) millions d’euros ((127) millions d’euros sur le 1er semestre 2021).

(3) Correspond à la charge de loyers non prise en compte pour la détermination des dettes locatives (loyers relatifs aux contrats de courte durée et aux contrats portant sur des actifs de faible valeur, et part variable des paiements locatifs), essentiellement constituée des commissions basées sur des indicateurs de performance des sites exploités dans le cadre de contrats de concession. La hausse observée sur la période porte essentiellement sur la part variable des commissions dues au titre des contrats de concession.

(4) Les autres charges comprennent principalement les honoraires, les autres achats consommés, les frais de sous-traitance et frais de déplacements.

2.2 Autres charges et produits opérationnels

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Gains liés à des changements de périmètre (2) 33 2 Gains liés à la cession d’actifs non courants — 1 Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi — 4 Autres (1) 34 — AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 67 8 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (3) (107) Pertes liées à des changements de périmètre (2) (34) (1) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (20) (21) Pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs non-courants — — Coûts liés aux regroupements d'entreprises (2) (2) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi (1) (1) Pertes liées à la cession d’actifs non courants — — Autres (8) (3) AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES (68) (136) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (1) (128)

(1) Indemnité perçue de l'État hongrois (cf. note 6.2)

(2) Activités cédées au cours du 1er semestre 2022 (cf. note 3.2)

3 Besoin en fonds de roulement

3.1 Créances clients et autres créances

(en millions d’euros)



AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Avances et acomptes versés sur commandes 28 — 28 12 — 12 Clients et comptes rattachés 4 619 (156) 4 463 3 866 (158) 3 708 Autres créances d’exploitation 416 (13) 403 381 (13) 368 Charges constatées d’avance 195 — 195 182 — 182 Créances diverses hors exploitation 8 (1) 7 2 (1) 1 CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 5 266 (170) 5 096 4 443 (172) 4 271

La répartition des créances clients et comptes rattachés au 28 février 2022 et au 31 août 2021 par maturité s’établit de la façon suivante :

RÉPARTITION DES CRÉANCES CLIENTS ÉCHUES

(en millions d’euros) :



AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Terme échu depuis moins de 3 mois 483 (12) 471 350 (9) 341 Terme échu depuis plus de 3 mois

et moins de 6 mois 80 (10) 70 86 (9) 77 Terme échu depuis plus de 6 mois

et moins de 12 mois 30 (7) 23 39 (9) 30 Terme échu depuis plus de 12 mois 120 (96) 24 121 (93) 28 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS ÉCHUES 714 (126) 588 597 (121) 476 Total des créances non échues 3 905 (30) 3 875 3 269 (36) 3 234 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS 4 619 (156) 4 463 3 866 (158) 3 708

Au cours des exercices présentés, le Groupe n’a enregistré aucune évolution significative des impacts liés aux défaillances financières avérées de ses clients. Par ailleurs et compte tenu de la dispersion géographique et sectorielle du Groupe, il n’existe aucune concentration significative de risques portant sur les créances individuelles échues et non dépréciées.

3.2 Dettes fournisseurs et autres dettes

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Dettes d’exploitation 160 147 Autres dettes hors exploitation 34 34 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 194 181 Fournisseurs et comptes rattachés 2 346 2 179 Dettes sociales 1 257 1 258 Clients avances et acomptes reçus sur commandes 419 394 Dettes fiscales 266 306 Autres dettes d’exploitation 166 153 Produits constatés d’avance 116 108 Autres dettes hors exploitation 33 32 FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES 4 603 4 429 TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 4 797 4 610

Le montant des créances cédées par les fournisseurs de Sodexo au 28 février 2022 dans le cadre des programmes d’affacturage inversé est de 374 millions d’euros (274 millions d’euros au 31 août 2021).

4 Activité Services Avantages & Récompenses

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Clients et autres créances 1 600 1 295 Fournisseurs et autres dettes (1) (345) (329) Chèques et Cartes de Services à rembourser (2) (3 556) (3 133) Chèques et cartes en circulation (2 890) (2 599) Chèques et cartes à payer (500) (370) Autres (1) (167) (164) BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS ACTIFS FINANCIERS ET FONDS RÉSERVÉS

DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES (2 301) (2 166) Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 1 003 1 062 Fonds réservés 782 773 Valeurs mobilières de placement > 3 mois 221 289 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 1 440 1 200 Découverts bancaires (1) (5) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 2 442 2 257

(1) Y compris opérations intragroupes.

(2) Les Chèques et Cartes de Services à rembourser sont comptabilisés en passif courant et à leur juste valeur, qui correspond à la valeur faciale des titres en circulation ou retournés à Sodexo mais non encore remboursés aux affiliés.

Note 5

Dépréciation des actifs non-courants

Au cours du premier semestre, le Groupe a procédé à une revue des indices de perte de valeur susceptibles d’entraîner une réduction de la valeur recouvrable de ses actifs corporels et incorporels.

En particulier, Sodexo a procédé à l’analyse des performances des segments (groupes d’UGT au niveau desquels les écarts d’acquisition sont suivis) par comparaison avec les estimations utilisées lors de la clôture annuelle de l’exercice 2021. Le Groupe a en outre procédé à l’analyse de l’évolution depuis le 31 août 2021 des principaux paramètres financiers (taux d’actualisation et taux de croissance à long terme).

Malgré l’incertitude entourant l’évolution de la pandémie, la Direction du Groupe a conclu à l’absence d’éléments indiquant une baisse de la valeur recouvrable des segments au 28 février 2022 par rapport au 31 août 2021. Le réexamen annuel de la valeur comptable des écarts d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles sera réalisé au cours du deuxième semestre de l’exercice.

Note 6.

Provisions, litiges et passifs éventuels

1 Provisions

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2021 DOTATIONS REPRISES AVEC UTILISATION REPRISES SANS UTILISATION ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2022 Provisions pour réorganisation 67 2 (31) (4) — — 34 Provisions pour litiges avec les salariés 56 7 (6) (6) 1 0 53 Provisions pour risques fiscaux et sociaux 30 1 (1) — 1 0 32 Provisions pour fin de contrats et contrats déficitaires 27 3 (7) (4) 1 — 20 Provisions pour litiges clients/fournisseurs 23 16 (6) 0 0 — 33 Provisions pour capitaux propres négatifs (1) 6 — — — 0 — 7 Autres provisions 45 3 (1) (2) 1 0 46 TOTAL PROVISIONS 254 34 (51) (17) 5 — 225

(1) Participations dans des entreprises mises en équivalence dont la quote-part de situation nette est négative.

2 Litiges et passifs éventuels

Litiges avec l’administration fiscale brésilienne

La Société est en litige avec l’administration fiscale brésilienne au sujet de la déductibilité fiscale de l’amortissement de l’écart d’acquisition constaté lors du rachat de VR en mars 2008. Pour mémoire, la société Sodexo Pass do Brasil avait reçu au cours de l’exercice 2017 une notification de redressement au titre des exercices 2010 à 2012 s’élevant à 93 millions d’euros (dont 25 millions d’euros de principal et 68 millions d’euros de pénalités et intérêts de retard).

La Société conteste fermement ce redressement qui avait déjà été envisagé puis abandonné par l’administration lors d’un précédent contrôle fiscal portant sur les exercices 2008 et 2009. La Société estime sur le fond et sur la forme que l’écart d’acquisition a été valablement amorti et que la procédure a par conséquent de fortes chances d’aboutir en sa faveur, ce que ses conseils fiscaux lui confirment. Aucune provision n’avait été enregistrée au bilan à ce titre au 31 Août 2017.

Ce litige a été jugé le 14 août 2018 devant la juridiction administrative compétente. Celle-ci a tranché en faveur de la société Sodexo Pass do Brasil estimant que l’écart d’acquisition et l’amortissement fiscal correspondant ont été légitimement constatés lors de l’acquisition de VR. En effet, le jugement rendu confirme que Sodexo Pass do Brasil avait bien procédé lors du rachat de VR à l’acquisition de la structure complète d’une entreprise.

Ce jugement peut être infirmé en appel. Le Groupe estime toutefois que les risques de changement de ce jugement sont faibles.

L’économie d’impôt générée par cet amortissement fiscal a été compensée dans les comptes consolidés du Groupe par une charge d’impôt différé du même montant pour chacun des exercices concernés, conformément aux règles IFRS. Le montant de l’impôt différé passif correspondant aux périodes rehaussées par l'administration fiscale s’élève à 25 millions d’euros à la clôture de la période (24 millions d’euros au 31 août 2021).

Contentieux concurrence en France

Le 9 octobre 2015, la société Octoplus a saisi l’Autorité de la concurrence française d’une plainte concernant plusieurs sociétés françaises du secteur des titres restaurant, dont Sodexo Pass France. À la suite de l’audition des parties concernées en avril et juillet 2016, l’Autorité de la concurrence a décidé le 6 octobre 2016 de poursuivre l’instruction sur le fond sans prononcer de mesures conservatoires à l’encontre de Sodexo Pass France.

Le 27 février 2019, les services d’instruction de l’Autorité ont adressé à Sodexo Pass France leur rapport final. Le Groupe a, dans son mémoire en réponse en date du 29 avril 2019, contesté les deux griefs notifiés par l’Autorité (échanges d’informations et verrouillage du marché des titres-restaurant par le biais de la Centrale de Règlement des Titres). Le 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision défavorable aux émetteurs de titres-restaurant et infligé à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo S.A., une sanction d’un montant total de 126 millions d’euros. Cette décision a été formellement notifiée à Sodexo Pass France et Sodexo S.A. le 6 février 2020. Sodexo conteste celle-ci avec la plus grande fermeté considérant qu’elle témoigne d’une appréciation erronée des pratiques en cause et du fonctionnement du marché. Sodexo a par conséquent fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 novembre 2021 et la Cour d’appel a annoncé qu'elle rendrait sa décision le 24 novembre 2022. Compte tenu de l’impact significatif de la pandémie de Covid-19 sur les activités et performances du Groupe, Sodexo a sollicité et obtenu de la part des services de recouvrement, moyennant la mise en place d’une garantie bancaire, un différé de paiement de la sanction sans pénalité jusqu’au 15 décembre 2021, puis à compter de cette date un plan de règlement mensuel courant jusqu’à la décision de la Cour d’appel.

Le Groupe, après consultation de ses conseils juridiques, considère qu’il dispose d’arguments sérieux pouvant conduire à une annulation ou une réformation de la décision de l’Autorité de la concurrence, en conséquence aucune provision n’a été constatée au titre de ce contentieux.

Contentieux en Hongrie

À la suite des changements législatifs et réglementaires intervenus en Hongrie sur le marché des titres-restaurant et titres-alimentation, Sodexo a déposé en juillet 2014 auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) une requête aux fins d’arbitrage à l’encontre de l’État hongrois. Le CIRDI a rendu le 28 janvier 2019 sa décision imposant à l’État hongrois le paiement d’une indemnité en faveur de Sodexo d’un montant de 73 millions d’euros, plus les intérêts courus depuis le 31 décembre 2011. L’État hongrois a formé le 27 mai 2019 un recours en annulation contre cette décision. Le CIRDI a rejeté celui-ci le 7 mai 2021 confirmant ainsi définitivement sa décision du 28 janvier 2019 et l’obligation pour l’État hongrois en vertu du droit international d’indemniser Sodexo.

L’Etat hongrois a versé le 31 décembre 2021 à Sodexo Pass International une indemnité d’un montant de 33,5 millions d’euros pour le préjudice subi résultant de l’expropriation causée par les changements législatifs et réglementaires opérés par le Gouvernement hongrois sur le marché des titres-restaurant et titres-alimentation en Hongrie. Ce paiement met définitivement fin au différend qui les opposait au regard de la sentence arbitrale CIRDI.

Cette indemnité de 33,5 millions a été comptabilisée en autres produits opérationnels sur le 1er semestre 2022 (cf. note 4.2.2 « Autres charges et produits opérationnels »).

Contrôle fiscal France

Une proposition de rectification concernant les exercices 2016, 2017 et 2018 a été reçue en décembre 2021 par Sodexo S.A. La Société estime, après avoir pris avis auprès de ses conseils fiscaux, avoir de solides arguments pour contester la majeure partie des rehaussements proposés.

Autres

Les sociétés du Groupe font également l’objet de contrôles fiscaux dont certains peuvent donner lieu à redressement. Les principaux litiges sont décrits ci-avant. Dans chaque cas, le risque est évalué par la Direction et ses conseils et les charges estimées probables pouvant en découler font l’objet de provisions ou passifs d’impôts.

À la connaissance du Groupe, il n’existe aucune autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, qui est en suspens ou dont elle est menacée, qui pourrait avoir, ou aurait eu, au cours des douze derniers mois, des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est partie prenante à d’autres litiges survenus dans le cadre normal de ses activités. Le Groupe ne s’attend pas à ce que les passifs relatifs à ces litiges soient globalement significatifs par rapport à l’activité ou à la situation financière consolidée.

Note 7.

Capitaux propres et résultat par action

1 Capitaux propres

1.1 Variation des capitaux propres

Composition du capital social et actions auto-détenues

(nombre d'actions) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Actions composant le capital social (1) 147 454 887 147 454 887 Actions auto-détenues (2) 1 249 534 1 166 593 Actions en circulation 146 205 353 146 288 294

(1) D'une valeur nominale de 4 euros.

(2) Pour une valeur de 115 millions d'euros au 28 février 2022 (108 millions d'euros au 31 août 2021).

Dividendes

1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Montant des dividendes versés (en millions d'euros) 294 — Dividende versé par action (en euro) 2,00 —

2 Résultat par action

Le tableau ci-dessous détaille le calcul du résultat par action de base et dilué :

1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Résultat net part du Groupe (en millions d’euros) 337 33 Nombre moyen pondéré d’actions en capital social – de base 146 292 627 146 001 603 Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) (1) 2,30 0,23 Impact moyen de la dilution liée aux plans d’attribution gratuite d’actions 2 141 092 1 745 611 Nombre moyen pondéré d’actions de l’exercice – dilué 148 433 719 147 747 216 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) (1) 2,27 0,22

(1) Le résultat net par action de base et le résultat net dilué par action ne tiennent pas compte de l’effet de la majoration de dividende dont bénéficient certaines actions détenues sous la forme nominative.

Note 8.

Trésorerie, actifs, passifs et résultats financiers

1 Charges et produits financiers

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2022 1ER SEMESTRE 2021 Coût de l’endettement brut (1) (43) (42) Produits générés par la trésorerie ou équivalents 2 4 COÛT DE L’ENDETTEMENT NET (41) (37) Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2) (9) (10) Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) 1 (2) Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies (1) (1) Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 3 2 Autres produits financiers 6 5 Autres charges financières (12) (6) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET (53) (50) Dont Produits financiers 10 12 Dont Charges financières (63) (62)

(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.

(2) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés en application de la norme IFRS 16.

2 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2022 AU 31 AOÛT 2021 Valeurs mobilières de placement 437 329 Disponibilités * 2 169 3 211 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 2 607 3 539 Découverts bancaires (5) (7) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES 2 602 3 532

* Y compris 12 millions d’euros affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers et approuvée par l’Autorité des marchés financiers, visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leurs cotations.

Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit5.

3 Actifs financiers

Principaux titres de participation

Évaluation des titres Bellon SA

Le Groupe détient, via sa filiale à 100% Sofinsod, une participation de 19,61% dans le capital de la société Bellon SA, société contrôlant Sodexo S.A. à hauteur de 42,75% des actions et 57,38% des droits de vote exerçables au 28 février 2022. Cette participation ne confère pas au Groupe une influence notable sur Bellon SA, car les droits de votes attachés aux actions Bellon SA qu’elle détient ne peuvent pas être exercés par Sofinsod, conformément aux dispositions de l’article L. 233-31 du Code de commerce.

En application de la norme IFRS 9, cette participation est évaluée à sa juste valeur, déterminée conformément à la norme IFRS 13. L’évaluation de la juste valeur de la participation dépend, entre autres, de l’actif net comptable réévalué (ANR) de la société Bellon SA, qui a un endettement limité et ne détient aucun autre actif que des actions de Sodexo S.A. ; pour le calcul de l’ANR de Bellon SA, ces actions sont évaluées à leur cours de bourse de clôture. Par ailleurs, la méthode de valorisation retenue par la Direction (niveau 3 de la hiérarchie définie par IFRS 13) intègre l’illiquidité induite par les caractéristiques particulières du schéma de détention de cette participation (décote sur l’ANR de Bellon SA estimée à 40% au 28 février 2022 et au 31 août 2021).

Au 28 février 2022, la juste valeur de la participation est évaluée à 533 millions d’euros (481 millions d’euros au 31 août 2021). La variation de juste valeur sur la période a été comptabilisée dans les autres éléments non recyclables du résultat global consolidé (OCI).

Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses

Les fonds réservés, représentant 782 millions d’euros dans les actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, correspondent principalement aux fonds des titres de services soumis à une réglementation spéciale en France (256 millions d’euros), en Roumanie (94 millions d’euros), en Belgique (181 millions d’euros), en Inde (110 millions d’euros), en Chine (70 millions d’euros). Ces fonds réservés restent la propriété du groupe Sodexo mais ils font l’objet de restrictions quant à leur utilisation, ne peuvent être utilisés pour une autre finalité que le remboursement des affiliés et ne sont pas fongibles avec la trésorerie du Groupe. Ils sont investis dans des instruments financiers donnant lieu à rémunération.

4 Emprunts et dettes financières

L’évolution des emprunts et dettes financières au cours du 1er semestre 2022 est la suivante :

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2021 AUGMENTATIONS REMBOURSEMENTS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS ÉCARTS DE CHANGE VARIATION DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2022 Emprunts obligataires (1) 6 053 41 (623) (13) 68 — 5 526 Placements privés et emprunts

auprès des organismes financiers 1 — — — — — 1 Autres emprunts (2) 30 76 — — — 4 110 TOTAL EMPRUNTS

ET DETTES FINANCIÈRES

HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS 6 084 117 (623) (13) 68 4 5 637 Juste valeur nette des instruments dérivés (13) — — 19 3 — 9 TOTAL EMPRUNTS

ET DETTES FINANCIÈRES 6 071 117 (623) 6 72 4 5 646

(1) Au 28 février 2022, les intérêts courus sur les emprunts obligataires s'élèvent à 34 millions d'euros (19 millions d'euros au 31 août 2021). La diminution des emprunts et dettes financières de 623 millions d'euros correspond principalement au remboursement par anticipation en octobre 2021 de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros originellement prévu à échéance janvier 2022.

(2) Dont 55 millions d’euros d'augmentation au 1er semestre 2022 (25 millions d’euros au 31 aout 2021) correspondant à l'augmentation des dettes reconnues sur des engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle de certaines filiales.

Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés6

Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.

Au 28 février 2022, 94% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1.5%.

Au 31 août 2021, 95% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6%.

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenant financier.

Concernant la réforme des taux d’intérêt de référence, le Groupe a finalisé les discussions avec les contreparties pour négocier le remplacement des indices pour les principaux instruments impactés (ligne de crédit confirmé multidevises essentiellement ; cf. ci-dessous).

Au 28 février 2022, l'exposition du Groupe relative aux instruments financiers indexés sur des indices amenés à disparaitre et dont la date de maturité est supérieure à la date de mise en œuvre de la réforme est limité au swap LIBOR et aucun impact significatif sur les comptes consolides du Groupe n’est anticipé lors de l'entrée en application de la réforme.

Ligne de crédit confirmé multidevises de juillet 2011

Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière en date ayant eu lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. La première option a été exercée au cours de l’exercice 2020 et la seconde option a été exercée au cours de l'exercice 2021. La date d’échéance est maintenant juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.

La dernière modification comprend également une clause de durabilité actualisée qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50% ses déchets alimentaires d’ici à 2025 ainsi qu'une mise à jour des indices référencés.

Les tirages effectués sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux SOFR, SONIA, ESTR et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenant financier.

Au 28 février 2022, comme au 31 août 2021, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.

Lignes de crédit confirmé bilatérales

Le 18 décembre 2019, le Groupe a renouvelé deux lignes de crédit confirmé bilatérales de 150 millions d’euros chacune, les deux à échéance décembre 2023.

Le 13 février 2020, le Groupe a mis en place une troisième ligne de crédit confirmé bilatérale de 150 millions d’euros à échéance février 2024.

Le 20 mai 2020, le Groupe a obtenu deux autres lignes de crédit bilatérales d’un montant total de 250 millions d’euros. Une première de 150 millions d’euros est arrivée à échéance en mai 2021. La deuxième de 100 millions d’euros, à échéance en septembre 2021, a été prolongée de 8 mois en janvier 2021.

Aucun tirage n’est en cours sur ces lignes de crédit au 28 février 2022.

Billets de trésorerie

Au 28 février 2022, comme au 31 août 2021, il n’y a pas d’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. et Sodexo Finance.

Note 9.

Autres informations

1 Impôt sur le résultat

Le taux effectif d’impôt est passé de 63% au 1er semestre 2021 à 28,3% au 1er semestre 2022. La baisse du taux effectif d'impôt s’explique principalement par la hausse significative du résultat avant impôt (484 millions d'euros au 1er semestre 2022 contre 88 millions d'euros au 1er semestre 2021) générant un retour à la normal du taux effectif d'impôt.

2 Plan d’attribution gratuite d’actions

Le 1er février 2022, le Conseil d’Administration a décidé l’attribution gratuite d’actions, en faveur de certains salariés du Groupe, sous réserve d’une condition de présence au sein du Groupe ainsi que pour certaines actions de conditions de performance. Ce plan porte sur un total de 809 540 actions. La charge du nouveau plan pour le premier semestre 2022 n'est pas significative.

3 Rémunérations des membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif

Il n’y a pas eu d’évolution significative quant à la nature des rémunérations, avances et engagements en matière de pensions, indemnités assimilées accordées aux membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif par rapport à l’exercice clos le 31 août 2021.

Il faut toutefois noter l'absence de Directeur Général après le 30 septembre 2021, l'intérim ayant été assuré par Sophie Bellon après cette date jusqu'au 15 février 2022, date de sa nomination en tant que Directrice Générale de Sodexo.

4 Information sur les entreprises liées

Sociétés non intégrées globalement

Les transactions avec les sociétés non intégrées globalement sont de même nature que celles décrites dans la note 14.3 « Informations sur les entreprises liées » des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 août 2021.

Principal actionnaire

Au 28 février 2022, la société Bellon SA détient 42,75% du capital de Sodexo et 57,38% des droits de vote exerçables de Sodexo. Au cours du 1er semestre 2022, Sodexo a enregistré une charge de 1,9 million d’euros (1,8 million d’euros sur le 1er semestre 2021) au titre de la convention d’animation et de prestation signée avec Bellon SA.

Sodexo SA a versé 126 millions d'euros de dividendes à Bellon SA sur la période.

5 Événements Postérieurs à la clôture

Le 11 mars 2022, le groupe Grandir a acquis les activités mondiales de services de garde d’enfants du Groupe (France, Espagne, Allemagne et Inde), Sodexo devenant actionnaire minoritaire, pour créer un leader mondial des services à la petite enfance (voir note 3.2).

6 Évolution des principaux taux de change

Le cours de change des principales devises utilisées pour la conversion des états financiers des filiales a évolué comme suit par rapport au premier semestre de l’exercice précédent :

Devise COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2022 COURS MOYEN

DU 1ER SEMESTRE 2022 COURS DE CLÔTURE

AU 31 AOÛT 2021 COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2021 COURS MOYEN

DU 1ER SEMESTRE 2021 DOLLAR (USD) 1,120 1,143 1,183 1,212 1,197 LIVRE (GBP) 0,836 0,846 0,859 0,871 0,897 REAL (BRL) 5,783 6,258 6,139 6,664 6,554

1 Hors impact éventuel des changements de méthode comptable : application de la décision du comité d'interprétation des IFRS sur la comptabilisation des coûts de configuration et de customisation de logiciels SaaS pour laquelle les analyses sont en cours.

2 Voir définitions Indicateurs Alternatifs de Performance

3 Hors impact éventuel des changements de méthode comptable : application de la décision du comité d'interprétation des IFRS sur la comptabilisation des coûts de configuration et de customisation de logiciels SaaS pour laquelle les analyses sont en cours.

4 Graphiques disponibles dans le Rapport financier des résultats du premier semestre de l’exercice 2022 disponible sur https://www.sodexo.com/fr/home/finance.html

5 Graphiques disponibles dans le Rapport financier des résultats du premier semestre de l’exercice 2022 disponible sur https://www.sodexo.com/fr/home/finance.html

6 Graphiques disponibles dans le Rapport financier des résultats du premier semestre de l’exercice 2022 disponible sur https://www.sodexo.com/fr/home/finance.html

Pièce jointe