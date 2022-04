Hyloris lève avec succès 15 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé d'actions via un livre d’ordres accélérés

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE LADITE JURIDICTION.



01 AVRIL 2022, 07.00 CET

LIÈGE, Belgium, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels : HYL), (la "Société" ou "Hyloris"), une société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a levé avec succès un montant de 15 millions d'euros bruts par le biais d'un placement privé via une offre accélérée de 967.742 nouvelles actions (soit environ 3,7 % des actions en circulation de la société avant la levée de fonds) à un prix d'émission de 15,5 euros par action (l'"Offre") représentant une remise de 1,6% par rapport à la moyenne pondérée des 30 derniers jours.



Stijn Van Rompay, directeur général et cofondateur d'Hyloris, a commenté : "Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette transaction avec une remise limitée dans des conditions de marché difficile et sommes particulièrement heureux du soutien solide et continu de nos investisseurs existants ainsi que des nouveaux investisseurs. Cette transaction renforce encore notre position financière tandis que nous continuons à faire progresser notre pipeline de médicaments repositionnés dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits et que nous nous efforçons d'accroître la valeur pour les actionnaires. Nous sommes enthousiastes pour l'année à venir, durant laquelle nous prévoyons d'ajouter quatre nouveaux produits candidats innovants à notre portefeuille."

Hyloris envisage actuellement d'utiliser les gains nets de l'Offre pour financer principalement le développement de nouveaux produits candidats et l’accélération des activités internes de R&D.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg"), KBC Securities NV ("KBC Securities") et Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel") agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Joint Bookrunners dans l'Offre (conjointement, les "Agents de Placement").

Le paiement et la remise des nouvelles actions devraient avoir lieu le 5 avril 2022, et une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels sera faite au même moment. Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et en circulation d'Hyloris au moment de leur émission, et seront de même rang à tous égards, y compris en ce qui concerne le droit aux dividendes et aux distributions.

Suite à l'émission de nouvelles actions, le nombre d’actions émises et en circulation passera de 25.832.632 à 26.800.374 actions.

En ce qui concerne l'offre, la société a convenu avec les Agents de Placement d'une période habituelle de statu quo de 180 jours sur les futures émissions d'actions, à laquelle les Agents de Placement peuvent renoncer et qui est sujette aux exceptions habituelles.

À propos de Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris est une société biopharmaceutique spécialisée qui identifie et libère le potentiel caché des médicaments existants au profit des patients, des médecins et du système de santé. Hyloris applique son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a constitué un vaste portefeuille breveté de 14 produits à valeur ajoutée, reformulés et réutilisés, qui pourraient offrir des avantages considérables par rapport aux alternatives actuellement disponibles. En dehors de son objectif stratégique principal, la société a également 4 produits génériques à haute barrière en phase de développement et d'enregistrement. Deux produits sont en phase initiale de commercialisation avec des partenaires : Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un traitement de la douleur postopératoire non opioïde. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, qui est spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le fardeau clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, visitez www.hyloris.com et suivez-nous sur LinkedIn.

