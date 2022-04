Finnish English

Taaleri toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle kahden toimitilakohteen kaupat





Taalerin salkunhoidossa oleva Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt toteutti 31.3.2022 kaupat, joissa se osti myymälärakennuksen Raisiosta sekä teatteri- ja pientoimistotilat Vantaan Tikkurilasta. Kohteiden kauppahinnat olivat yhteensä n. 15 miljoonaa euroa.

Raision kohde on rakennettu 2016, ja sen vuokrattava pinta-ala on yhteensä n. 3 100 neliömetriä. Kohde sijaitsee Turun ohikulkutien varrella Myllyn kauppakeskuksen lähellä osoitteessa Kuninkojankaari 9. Kiinteistöön on asennettu maalämpöjärjestelmä. Vuokralaisena kiinteistössä jatkaa Boat Store Finland Oy.

Vantaan kohde sijaitsee Tikkurilassa osoitteessa Silkkitehtaantie 5. Rakennus on osa Silkkitehdas-korttelin suojeltua tehdaskiinteistökokonaisuutta, johon on peruskorjattu teatteri- ja pientoimistotiloja yhteensä n. 2 500 neliömetriä. Kiinteistön lisäksi rahasto hankki pysäköintioikeuksia korttelista, jossa sijaitsee myös korttelia palveleva maalämpökeskus. Kohteen myyjänä toimi Renor Oy, joka on vastannut alueen kiinteistöjen kehitystyöstä.

”Tikkurilan Teatteri- ja Värjäämö-tilojen hankinta on luonnollinen jatke aiemmin hankitulle Konttori-rakennukselle. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme jatkaa hyvää yhteistyötä Renorin kanssa. On hienoa, että pystymme tässä markkinatilanteessa jatkamaan rahaston strategian toteuttamista kohteilla, jotka samalla tukevat vahvasti myös rahaston ilmasto- ja vastuullisuustavoitteita”, sanoo rahaston salkunhoitaja Jukka Sjösten.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt on kaikille avoin rahasto, joka sijoittaa suomalaisiin toimitilakiinteistöihin kuten toimistoihin, liikekiinteistöihin, varastokiinteistöihin ja muihin yritystoimintaan keskittyviin kiinteistöihin. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu Taalerille, jossa 14 hengen asiantuntijatiimi hoitaa rahastoa. Rahaston nimettyinä salkunhoitajina toimivat Jukka Sjösten ja Salla Kalliola.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

