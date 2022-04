COMPAGNIE LEBON : Lancement d'une activité de co-investissement par Andera Partners et Compagnie Lebon

Andera Partners Compagnie Lebon

Paris, le 1er avril 2022 à 8h30

Lancement d’une activité de co-investissement

par Andera Partners et Compagnie Lebon

A l’initiative d’Andera Partners, qui crée ainsi sa sixième activité, et en partenariat avec Compagnie Lebon, qui poursuit sa stratégie d’expansion dans le Private Equity, ce nouveau fonds de

co-investissement vise des opérations Mid et Large Cap en France, en Europe et aux États-Unis

Andera Partners, société de gestion indépendante de premier plan dans le capital-investissement, lance un fonds de co-investissement, Andera Co-Invest. Un an après le lancement de l’activité Andera Infra, la création de cette sixième activité permet à la société de gestion de poursuivre sa stratégie de croissance.

Compagnie Lebon, partenaire de ce fonds à travers le lancement de son activité de co-investissement PMCI (Paluel-Marmont Co-Invest), poursuit sa stratégie d’expansion dans les métiers du Private Equity. Cette nouvelle offre PMCI, proposée à ses partenaires-investisseurs, est complémentaire des opérations Private Equity Small Cap régional français de Re-Sources Capital et des opportunités immobilières de Paluel-Marmont Valorisation.

Andera Partners et Compagnie Lebon s’appuient sur l’expertise de deux Advising Partners, Louis Hamon et Alexander Cuniasse, pour sourcer et sélectionner les meilleures opérations en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec 20 ans d’expérience cumulée dans le segment du

co-investissement aux côtés de fonds de Private Equity européens et nord-américains de premier plan, Louis et Alexander ont précédemment animé l’activité de co-investissement d’Essling Capital, avant de créer leur société de conseil AXL Capital Partners. Louis et Alexander sont accompagnés par Nicolas Paulmier en tant que Senior Advisor et Président de l’Advisory Committee. Ancien dirigeant de Cinven, Nicolas est un investisseur reconnu avec plus de 30 ans d’expérience en Private Equity.

De même, le fonds pourra compter sur l’expertise historique et le track-record d’Andera Partners et de Compagnie Lebon dans le Private Equity.

Ce premier fonds de co-investissement d’une taille cible de 100 M€ avec une période d’investissement courte (12 à 18 mois), intègre des critères d’investissement environnementaux et sociaux (article 8) et cible des tickets de 10 à 20 M€ sur des opérations de LBO dans les segments du Mid et Large Cap.

Cette nouvelle activité s’adresse particulièrement à une typologie d’investisseurs privés et de family offices. De son coté, Compagnie Lebon engage 15 M€ de fonds propres dans ce premier fonds.

Louis Hamon et Alexander Cuniasse commentent « Nous avons été séduits par le modèle unique d’Andera Partners et sa forte dynamique, et sommes ravis d’apporter notre expertise en

co-investissement pour développer l’activité Andera Co-Invest. Notre partenariat avec Compagnie Lebon à travers le lancement de PMCI est une marque de confiance, qui vient valider l’intérêt de ce programme de fonds annuels et la confiance dans notre track-record sur le co-investissement LBO international. »

Sylvain Charignon et Raphael Wisniewski, associés et co-gérants d’Andera Partners, commentent : « Nous sommes heureux de créer cette nouvelle activité avec Louis et Alexander, et Compagnie Lebon à nos côtés. Andera Co-Invest est une activité complémentaire et cohérente avec nos autres activités : le co-investissement apportera une diversification sectorielle, géographique, de typologie de transactions, et de classe d’actifs. Toutes les conditions étaient réunies pour lancer ce nouveau fonds : un moment opportun du marché du Private Equity, la rencontre avec les bonnes personnes et la puissance du collectif chère à notre maison. »



Philippe Aoun, Directeur général de Compagnie Lebon, déclare : « Nous partageons avec Andera Partners des retours d’expérience complémentaires et une vision commune du métier d’investissement. Au-delà de notre confiance dans ce modèle de création de valeur et dans l’expertise de Louis et Alexander en co-investissement, ce partenariat est aussi l’occasion de proposer à nos partenaires privés un accès à des opérations Mid et Large Cap internationales de premier plan avec un ticket d’entrée accessible et un cycle d’investissement court. »

A PROPOS D’ANDERA PARTNERS

Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent près de 3,2 Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations de mezzanine sponsorless (Andera Acto), de la transition écologique (Andera Infra) et du co-investissement (Andera Co-Invest).

La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 90 personnes, dont une soixantaine de professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.

www.anderapartners.com

A PROPOS DE COMPAGNIE LEBON

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et Re-Sources Capital ainsi que l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Équilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

www.compagnielebon.fr

