CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis signent les accords-cadres de leur partenariat renforcé

Communiqué de presse

Massy, le 1er avril 2022

Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis signent les accords-cadres de leur partenariat renforcé

Suite à la remise par les institutions représentatives du personnel de leur avis et conformément aux annonces du 17 décembre dernier, CA Consumer Finance et Stellantis ont signé des accords définitifs prévoyant la création d’un leader européen de la LLD automobile et la reprise par CA Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank et de Leasys Rent.

D’un côté, les accords-cadres prévoient la création par les deux partenaires d’un leader européen de location longue durée (LLD) automobile par la mise en commun de Leasys et de Free2Move Lease. Aujourd’hui, Leasys (363 000 véhicules en flotte à fin 2021) est filiale de LLD de FCA Bank1, leader de son marché en Italie, et Free2Move Lease (444 000 véhicules en flotte à fin 2021), opère l’activité LLD de Stellantis pour les marques PSA et Opel. Détenu à parité par CA Consumer Finance et Stellantis, ce nouvel acteur multimarques de la LLD s’adressera à toutes les clientèles, entreprises et particuliers, dans dix pays européens, et ambitionne de développer une flotte de plus d’un million de véhicules d’ici à fin 2026. Ce partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis leur permettra d’intégrer immédiatement le top 5 des acteurs en Europe.

Par ailleurs, CA Consumer Finance reprendra 100% du capital de FCA Bank2 et de Leasys Rent, avec l’ambition d’en faire un acteur paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, avec un objectif de 10 milliards € d’encours en 2026.

« Je suis très heureux de l’avancée des travaux pour redéfinir les axes de notre coopération avec Stellantis, se réjouit Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. et Directeur général de CA Consumer Finance. Le partenariat ambitieux que nous construisons ensemble sera porteur d’une croissance rentable, durable et diversifiée. Le Groupe Crédit Agricole va créer un leader européen de la LLD avec Stellantis et disposera à 100% d’un outil innovant permettant de servir tous les acteurs du marché dans 18 pays, y compris en marque blanche, avec une offre complète et opérationnelle. »

La mise en œuvre des opérations envisagées devrait intervenir au premier semestre 2023 après l’obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents. L’impact de l’opération sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. sera globalement neutre. Les conditions financières de cette opération permettront également à CA Consumer Finance de maintenir un niveau de résultat élevé jusqu’à l’atteinte des objectifs en 2026.

1 Au cours des quinze dernières années, CA Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles ont développé ensemble un acteur majeur du financement automobile : FCA Bank.

2 Le groupe Stellantis conservera par ailleurs une exposition partielle à certains portefeuilles de FCA Bank mis en run-off et les résultats qui y sont attachés.

