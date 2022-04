ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Electra och One Solutions Nordic inleder samarbete inom e-handel och logistik

Med start i april kommer Electra, i samarbete med One Solutions Nordic, att starta e-handel under varumärket TheImage och erbjuda marknaden kvalitetstillbehör inom foto och telekom-segmentet. Inledningsvis kommer marknaden att vara Sverige för att sedan utvidgas till Norden.

Samarbetet innebär att Electras 3PL-verksamhet utvecklar och driver en helhetslösning vilken innefattar hantering av både logistik och e-handels plattform.

”Vi ser att det finns stora vinster med att låta en och samma part ansvara för dessa vitala delar i värdekedjan” säger Ola Schwarz, chef för Electras 3PL-avdelning i Kalmar.

”Electras helhetslösning innebär att vi kan fortsätta expandera verksamheten och fokusera på värdeskapande erbjudande för befintliga och tillkommande kunder” säger Cristian Castro VD och ägare av One Solution Nordic.

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

