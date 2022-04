Børsmeddelelse nr. 08.2022 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) mandag d. 25. april 2022 kl. 16.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Bestyrelsen har udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2021. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2021.

Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Vederlagsrapporten er offentliggjort som en del af årsrapporten.

Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik er bilagt indkaldelsen. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2022 fastsættes til et kontant grund­beløb på 50.000 kr. pr. medlem samt at medlemmer af bestyrelsen tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden modtager to gange honoraret. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny § 3d i vedtægterne, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. april 2023 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 656.250 og at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptioner kan udstedes til selskabets bestyrelsen og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik samt til ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber.

Forslag til vedtægtsændringer er bilagt dagsordenen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Peter Ott

Genvalg af Henrik Golman Lunde

Genvalg af Klaus Lorentzen

Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.

Bestyrelsen foreslår endvidere valg af:

Bente Overgaard

Silke Weiss

CV og oplysninger om ledelseshverv er bilagt dagsordenen.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S. Regnskabs- og revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget i punkt 6(c) kræver, at forslaget vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 26.250.000 fordelt på 26.250.000 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 19. april 2022 kl. 23:59. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres senest torsdag den 21. april 2022 kl. 23:59 via selskabets aktionærportal eller via e-mail til gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer. Adgangskort sendes til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal fremvises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Aktionærer der har bestilt adgangskort uden at angive deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (f.eks. pas eller kørekort).

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på selskabets aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com. Fuldmagter bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde senest torsdag den 21. april 2022 kl. 23:59. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest fredag den 22. april 2022 kl. 12:00.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets cookie- og privatlivspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen

Vedhæftede filer