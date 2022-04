English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 1.4.2022 klo 10.30

Verkkokauppa.com on saanut e-ville.com:in yritysoston päätökseen ja toteuttaa kaupan yhteydessä suunnatun osakeannin

Verkkokauppa.com Oyj kertoi 9.2.2022 sopineensa suomalaisen e-ville.com verkkokaupan ostamisesta. Yrityskauppa tukee Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaa omissa tuotemerkeissä. Verkkokauppa.com on tänään saanut yrityskaupan päätökseen. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisellä ja osa suunnatussa annissa merkittävillä Verkkokauppa.com Oyj:n uusilla osakkeilla.

Osana yrityskaupan rahoittamista Verkkokauppa.comin hallitus on päättänyt 2 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista. Uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden lukumäärä on 289 402 kappaletta ja niiden merkintähinta perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla 9.2.2022 asti, on 6,91 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet edustavat noin 0,64 prosenttia Verkkokauppa.comin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Verkkokauppa.comin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 45 354 532.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 7.4.2022. Osakkeet kirjataan arvo-osuustilille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla arviolta 8.4.2022.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2022 antaman valtuutuksen nojalla.

