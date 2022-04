Obtenez les meilleurs moniteurs sur le marché pour tous les créateurs, designers et artistes : l'écran d'ordinateur 4K 27C1U d'INNOCN

English French German Italian

SHENZHEN, Chine, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des artistes du monde entier consacrent beaucoup de temps et d'efforts à leur art. Le cauchemar de tout artiste est de voir son travail affiché de manière inadéquate. Il est essentiel d'avoir la vraie forme de l'art avec ses couleurs naturelles affichées à travers l'écran lors de la vérification de ces finitions de dernière minute. Les bons outils sont nécessaires pour être un artiste prospère et, par conséquent, l'écran d'ordinateur 4K 27C1U d'INNOCN (Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd.) est un investissement judicieux.







Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie d'affichage. La société fabrique des moniteurs de la plus haute qualité afin que les utilisateurs puissent bénéficier de l'expérience d'affichage d'écran la plus agréable possible. INNOCN est en mesure de produire des moniteurs d'affichage qui ont un impact positif sur la productivité sur le lieu de travail et à la maison. Ces dispositifs d'affichage figurent parmi les meilleurs écrans portables du marché pour l'année 2022. Avec plus de 260 certificats de brevet dans le monde entier, la société s'est imposée comme un leader du marché. De nombreux prix de design décernés par des organisations prestigieuses ont été attribués à la société au fil des années.

C'est pourquoi l'écran d'ordinateur 4K 27C1U d' INNOCN est un plus pour les artistes. La fonction de protection des yeux à faible lumière bleue du moniteur empêche les yeux de se fatiguer. Cela signifie que même les tâches les plus méticuleuses peuvent être rapidement réalisées par des monteurs vidéo, des programmeurs informatiques et des consommateurs qui travaillent à domicile. Ces moniteurs offrent la meilleure qualité d'image, avec des représentations de couleurs vives et précises. Tous ceux qui aiment les jeux vidéo, des débutants aux experts, apprécieront les capacités de diffusion en direct et les graphismes époustouflants. Les photographes et les éditeurs de photos apprécieront les composites de véritable couleur naturelle de l'écran d'ordinateur 4K 27C1U d'INNOCN. Ces créateurs pourront capturer l'essence de leur métier en affichant des images dans leur état original non édité sur ce moniteur.

Le moniteur d'ordinateur 4K 27C1U d'INNOCN est une œuvre d'art en termes de conception et de qualité de fabrication, en plus de son ensemble de fonctionnalités impressionnantes. Les écrans peuvent être utilisés à la maison, dans un studio ou un environnement de jeu. Les moniteurs d'INNOCN sont efficaces et compatibles avec le logiciel Mac Studio, ce qui les rend faciles à utiliser. Ils sont dédiés à tous les designers, artistes, joueurs PC et photographes qui sont constamment à la recherche de produits innovants idéaux pour le travail. Ces écrans seront disponibles sur les marchés européens d'ici le 5 avril. Ils sont disponibles sur Amazon UK , DE , FR , IT , ES , PL , NL , SE , ainsi que sur le site web officiel de la société. L'objectif à long terme d'INNOCN est d'utiliser ses vastes ressources et sa connaissance approfondie de la conception et de l'affichage des produits pour propulser le marché des moniteurs d'affichage vers de nouveaux sommets. Les produits d'INNOCN offrent tous des effets de couleurs de haute précision et des expériences simples qui inspireront tous les créateurs de la planète.

Veuillez contacter directement la société pour plus d'informations sur l'écran d'ordinateur 4K 27C1U d'INNOCN en écrivant un e-mail à INNOCN

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cbb91c46-7921-435f-9922-df065367f00d/fr