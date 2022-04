Ottieni i migliori monitor sul mercato per tutti i creativi, i designer e gli artisti: Monitor per computer INNOCN 4K 27C1U

English French German Italian

SHENZHEN, Cina, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gli artisti di tutto il mondo dedicano molto tempo e impegno al loro mestiere. L'incubo di ogni artista è avere la sua opera visualizzata in modo inadeguato. Quando si controllano gli ultimi ritocchi è fondamentale avere la vera forma dell'opera con i suoi colori naturali visualizzati attraverso lo schermo. Per essere un artista di successo occorrono gli strumenti giusti e quindi il monitor per computer INNOCN 4K 27C1U di Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd è un valido investimento.







Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) è un innovatore globale della tecnologia della visualizzazione. L'azienda produce monitor di altissima qualità per offrire agli utenti un'esperienza di visualizzazione di massima soddisfazione. INNOCN è in grado di produrre monitor capaci di avere un impatto positivo sulla produttività sia al lavoro che a casa. Questi dispositivi di visualizzazione sono tra i migliori schermi portatili sul mercato per il 2022. Con oltre 260 certificati di brevetto in tutto il mondo, l'azienda si è affermata come leader del mercato. Nel corso degli anni l'azienda ha ricevuto numerosi premi per il design da organizzazioni prestigiose.

Per questi motivi INNOCN il monitor per computer INNOCN 4K 27C1U è un'ottima risorsa per i creativi. La funzione di protezione degli occhi a bassa luce blu del monitor evita l'affaticamento della vista. Questo significa che anche i compiti più meticolosi possono essere completati rapidamente da video editor, programmatori di computer e clienti che lavorano da casa. Questi monitor forniscono una migliore qualità dell'immagine, con rappresentazioni dei colori vivaci e accurate. Tutti gli appassionati di videogiochi, dai principianti agli esperti, apprezzeranno le capacità di live streaming e la grafica straordinaria. I fotografi e i photo editor apprezzeranno le composizioni di colori naturali sul display del monitor per computer INNOCN 4K 27C1U. Questi creatori potranno sfruttare l'essenza del loro mestiere mostrando le immagini nel loro stato originale e non modificato su questo monitor.

Il monitor per computer INNOCN 4K 27C1U è un'opera d'arte in termini di design e qualità di costruzione, oltre ad avere una serie di caratteristiche impressionanti. I monitor possono essere utilizzati in casa, in uno studio o in un contesto di gioco. I monitor INNOCN sono efficienti e compatibili con il software Mac Studio, che li rende di facile utilizzo. Sono rivolti a tutti i designer, artisti, giocatori di PC e fotografi che sono costantemente alla ricerca di prodotti innovativi ideali per il lavoro. Questi schermi saranno disponibili sui mercati europei dal 5 aprile. Sono acquistabili su Amazon UK , DE , FR , IT , ES , PL , NL , SE , oltre che sul sito web ufficiale dell'azienda. L'obiettivo a lungo termine di INNOCN è quello di usare le sue ampie risorse e la sua profonda conoscenza del design di prodotto e dello schermo per spingere il mercato dei monitor verso livelli più alti. Tutti i prodotti INNOCN forniscono effetti di colore di alta precisione ed esperienze semplici da usare che ispireranno ogni creativo del pianeta.

Per maggiori informazioni sul monitor per computer INNOCN 4K 27C1U, contattare direttamente l'azienda. E-mail di INNOCN

