Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksien 2022A osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 1.4.2022 kello 15:00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 17.12.2021 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman viidennelle säästökaudelle ilmoittautui mukaan noin 160 yhtiön työntekijää.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2022A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.–31.3.2022 eli 12,85 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla 2022A on mahdollista merkitä yhteensä enintään 50 000 Siili Solutions Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2024–31.1.2026.

Optio-oikeuksia 2022A on 50 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2022A teoreettinen markkina-arvo on noin 2,98 euroa per optio-oikeus ja yhteensä optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on noin 149 000 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 12,85 euroa, osakkeen merkintähinta 12,85 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 vuotta ja volatiliteetti 30,1 %.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi