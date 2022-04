La nouvelle série Galaxy Book2 de Samsung est maintenant disponible au Canada

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada vient d’annoncer aujourd’hui que la série Galaxy Book2 de Samsung, une gamme d’ordinateurs phares incluant le Galaxy Book2 Pro 360 et le Galaxy Book2 Pro, est maintenant offerte à l’achat au Canada. Offrant une expérience digne d’un ordinateur flexible et polyvalente, la série Galaxy Book2 est remplie de fonctionnalités conçues pour garantir de la flexibilité et de la productivité du travail en déplacement dans l’environnement hybride actuel de travail et d’apprentissage.



« Chez Samsung, nous nous efforçons de concevoir les dernières innovations pour garantir des performances de pointe qui alimenteront les parcours créatifs et professionnels de nos utilisateurs », a déclaré Raj Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada. « La série Galaxy Book2 offre aux Canadiens un mélange unique entre la puissance d’un ordinateur et l’ADN mobile d’un téléphone intelligent Galaxy de Samsung, avec une connectivité de dernière génération, un design ultra portable et des performances supérieures. »

Plus de flexibilité et de polyvalence pour l’environnement hybride actuel de travail et d’apprentissage

Avec la première gamme d’ordinateur grand public à répondre aux exigences de Microsoft en matière d’ordinateur 2 à cœur sécurisé, la mention d’ordinateur à cœur sécurisé sur la série Galaxy Book2 garantit un niveau de protection supérieur sur Windows 11 et une intégration en profondeur du matériel, du micrologiciel et du logiciel pour mieux protéger contre le risque de cyberattaques, pour une sécurité perfectionnée et une plus grande tranquillité d’esprit pour les utilisateurs.

Le châssis ultra portable et élégant garantit la mobilité avec des designs ergonomiques et légers dans de nouvelles couleurs élégantes combinés à la liberté de la connectivité Wi-Fi 6E 3 .

Avec une autonomie de batterie jusqu'à 21 heures 4 , n'emportez qu'un seul chargeur lorsque vous voyagez et rechargez tous vos appareils mobiles Galaxy 5 avec le chargeur universel ultra rapide USB de type C 6 .

Le partenariat entre Samsung et Intel permet une intégration plus profonde de la plateforme et une optimisation accrue avec les derniers processeurs Intel ® Core™ de 12 e génération , garantissant des performances fluides et fiables avec une optimisation complète du processeur pour le travail, les appels vidéo ou l'utilisation de votre appareil de la série Galaxy Tab S8 comme écran étendu.

Complétez vos appels de travail ou personnels avec les caméras Web HD intégrale 1080p , l'élimination 7 du bruit bidirectionnelle par IA et un champ de vision plus large 8 . Les écrans AMOLED 9 certifiés GREENGUARD sont maintenant plus lumineux, 10 avec une clarté augmentée et une expérience vidéo améliorée, tandis que la fonctionnalité Cadrage automatique du Mode Studio 11 vous maintient toujours parfaitement au centre même lorsque vous vous déplacez dans le cadre. Ayez fière allure peu importe où vous démarrez la conversation vidéo grâce aux nouveaux effets d'arrière-plan et de visage qui éliminent les distractions visuelles en arrière-plan tout en améliorant votre apparence. La technologie Smart Amp avec sortie maximale de 5 W 12 produit un son équilibré à des volumes plus forts, grâce à la technologie du son d' AKG et Dolby Atmos pour un son net et clair.

Les expériences connectées à travers les appareils Galaxy permettent des transitions naturelles, grâce à l'authentification unique avec le compte Samsung permettant un accès immédiat aux applications et au contenu des appareils Galaxy. Les utilisateurs disposant d'autres appareils Galaxy se sentiront à l'aise avec l'interface One Book UI 4.0, associant leur téléphone intelligent Galaxy à leur ordinateur portable de la gamme Galaxy Book2 à travers la fonction Lien avec Windows/Votre téléphone de Microsoft,13 tandis que le processus Smart Switch Galaxy Book14 vous aide à transférer vos données, photos, réglages, etc. depuis leur ancien ordinateur de n'importe quelle marque vers le nouvel ordinateur.

Disponibilité au Canada

La série Galaxy Book2 est maintenant offerte en ligne sur Samsung.ca, Bestbuy.ca et Amazon.ca.

Galaxy Book2 Pro : Disponible en graphite à 1 599,99 $ (prix courant) pour le modèle 256 Go avec écran de 15,6 pouces. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-15inch-i5-8gb-256gb-np950xed-ka1ca/

: Disponible en graphite à 1 599,99 $ (prix courant) pour le modèle 256 Go avec écran de 15,6 pouces. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-15inch-i5-8gb-256gb-np950xed-ka1ca/ Galaxy Book2 Pro 360 : Disponible en graphite, argent et rouge bourgogne à partir de 1 469,99 $ (prix courant) pour le modèle 256 Go avec écran 13,3 pouces et processeur Intel Core i5 ou i7. Le Galaxy Book2 Pro 360 est aussi disponible en graphite, à partir de 1 729,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 512 Go avec écran 13,3 pouces et processeur Intel Core i5. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-360-15inch-i5-16gb-512gb-np950qed-ka2ca/

Achetez un Galaxy Book2 Pro ou un Galaxy Book2 Pro 360 entre le 1er et le 15 avril 2022 sur Samsung.com/ca et recevez 50 % de remise sur l’achat d’une paire d’oreillettes Galaxy Buds Pro (noir fantôme) et une souris Bluetooth Samsung gratuite.16

Offres AIR MILES®

Les clients qui achètent un ordinateur portable de la série Galaxy Book2 entre le 1er avril et le 15 avril 2022 en ligne sur Samsung.com/ca recevront également :17

250 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro

350 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro 360

Offres Samsung Care+

Les clients qui achètent un ordinateur portable admissible de la série Galaxy Book2 entre le 1er avril et le 15 juin 2022 recevront une réduction de 30 % sur un forfait Samsung Care+ de deux ans pour leur nouvel appareil.18

Offres de reprise

Jusqu’au 30 avril 2022, les clients qui achètent un ordinateur portable de la série Galaxy Book2 peuvent recevoir un crédit de 100 $ lorsqu’ils effectuent la reprise d’un ancien ordinateur portable, un ancien téléphone intelligent ou une ancienne tablette, plus un crédit de la valeur de reprise de l’ancien appareil. Le programme de reprise est pris en charge sur Samsung.com/ca et auprès de certains détaillants partenaires au Canada.19

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouvel ordinateur portable, téléphone intelligent, tablette ou appareil connecté Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.20

Pour en savoir plus, veuillez visitez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca._fr.

1 Un clavier international est présenté. Le modèle canadien est un clavier bilingue français/anglais.

2 Les ordinateurs à cœur sécurisé utilisent des composants de sécurité matériels comme le Trusted Platform Module 2.0 (TPM) et les unités centrales modernes, ainsi que le service de sécurité basé sur la virtualisation (VBS) et l’intégrité du code protégé par hyperviseur (stratégie HVCI) pour créer un environnement sécurisé et isolé du matériel, qui isole efficacement la mémoire et les composants essentiels afin de prévenir les attaques et l’accès non autorisé aux parties importantes du système d’exploitation. L’ordinateur à cœur sécurisé repose sur des capacités de sécurité avancées intégrées dans des processeurs modernes pour protéger l’intégrité de Windows et son processus de démarrage contre les attaques avancées au niveau du micrologiciel. Nécessite du matériel spécialisé, y compris un lecteur d’empreintes digitales, un capteur informatique illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles.

3 La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

4 Autonomie de la batterie selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Bloc-batterie vendue séparément. Le temps de lecture vidéo est basé sur les résultats des tests de laboratoire internes effectués par Samsung avec des paramètres par défaut (luminosité-150 nits, oreillette (volume par défaut), alors qu’il reste 2 % de puissance, avec mode avion activé (sans connexion au Wi-Fi), rétroéclairage KBD désactivé, lecture de films en 1080p, lecteur-films et téléviseur en mode plein écran.

5 Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C.

6 Selon les résultats de la recharge ultra rapide des tests en laboratoire internationaux de Samsung, effectués avec un chargeur de 65 W, alors qu’il reste 2 % de puissance, que tous les services et toutes les fonctions sont désactivés et que l’écran est éteint. Les spécifications du chargeur varient selon les régions. Marge d’erreur est de +/- 5 %.

7 Prend uniquement en charge les applications voix par IP, y compris Zoom, WeChat, Facebook Messenger et WhatsApp.

8 Les appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro offrent un champ de vision de 87 degrés par rapport au champ de vision de 77 degrés de la gamme Galaxy Book Pro.

9 Modèles Galaxy Book2 Pro 360 seulement. L’écran Super AMOLED est un écran AMOLED qui intègre la fonctionnalité d’écran tactile

10 Le Galaxy Book2 Pro a une luminosité de 400 nits, le Galaxy Book2 Pro 360 a une luminosité de 370 nits par défaut (la gamme Galaxy Book Pro avait une luminosité de 300 nits par défaut)

11 Automatiquement activé lors de l’utilisation de la caméra. Le mode Studio peut ne pas fonctionner correctement lorsque les effets de caméra d’appel vidéo de tiers (arrière-plans, effets de visage, etc.) sont appliqués simultanément. La fonction de Cadrage automatique nécessite une détection du visage et peut ne pas fonctionner correctement si l’utilisateur porte un masque facial. Les caractéristiques peuvent varier selon l’environnement, les conditions de luminosité, les applications, l’état de l’appareil et d’autres facteurs.

12 Le modèle de 13,3 pouces prend en charge une sortie maximale de 4 W.

13 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application Votre téléphone sur l’ordinateur. Suivez les instructions de configuration, notamment se connecter au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Galaxy. Votre téléphone nécessite la mise à jour de Windows du 10 avril 2019 (ou ultérieure) sur l’ordinateur et recommande la dernière version de Windows 11. Votre téléphone nécessite que l’appareil Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que le PC. Afin d’interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans ou nécessiter un écran tactile. Plusieurs applications Android peuvent être lancées simultanément; jusqu’à cinq à la fois sur un ordinateur Windows 11.

14 Le transfert de données au moyen du Galaxy Book Smart Switch nécessite que tous les appareils soient installés avec le Galaxy Book Smart Switch. L’ordinateur depuis lequel les fichiers sont transférés peut être de n’importe quelle marque, pourvu qu’il possède la dernière version du système d’exploitation Windows. Les paramètres, les applications MS Store et les fichiers peuvent être transférés. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau.

15 Un clavier international est illustré. Le modèle canadien comporte un clavier bilingue français/anglais.

16 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable du 1er au 15 avril 2022 (la « Période promotionnelle »). Achetez seulement auprès de Samsung.com/ca tout Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ou Samsung Galaxy Book2 Pro admissible et recevez une souris Bluetooth Samsung (prix courant de 70 $) en cadeau avec achat et une réduction de 50 % sur le PDSF sur les oreillettes Samsung Galaxy Buds Pro (prix courant de 264,99 $) en prime à l’achat de votre Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ou Samsung Galaxy Book2 Pro. Les appareils admissibles Samsung Galaxy Book2 Pro 360 et Samsung Galaxy Book 2 Pro sont les suivants : NP930QED-KA1CA PRIX COURANT : 1 469,99 $, NP930QED-KB2CA PRIX COURANT : 1 729,99 $, NP930QED-KH1CA PRIX COURANT : 1 469,99 $, NP930QED-KA2CA PRIX COURANT : 1 729,99 $, NP950QED-KA2CA PRIX COURANT : 1 869,99 $, NP950QED-KA3CA PRIX COURANT : 1 999,99 $, NP950XED-KA1CA PRIX COURANT : 1 599,99 $. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d’une souris Bluetooth Samsung et d’une paire d’oreillettes Samsung Galaxy Buds Pro réduite de 50 % par Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ou Samsung Galaxy Book2 Pro acheté. Le modèle exact de la souris Bluetooth Samsung et des Samsung Galaxy Buds Pro réduits de 50 % reçus par le client dépendra du Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ou du Samsung Galaxy Book2 Pro admissible acheté par le consommateur. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung.com/ca n’est admissible qu’à cette promotion. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

17 Certaines conditions s’appliquent. Offre disponible exclusivement sur www.samsung.com/ca. Pendant la période de validité de l’offre, achetez :

un Galaxy Book2 Pro (NP950XED-KA1CA) et recevez en prime 250 milles AIR MILES un Galaxy Book2 Pro 360 (NP930QED-KA1CA, NP930QED-KH1CA, NP930QED-KB2CA, NP930QED-KA2CA, NP950QED-KA3CA et NP950QED-KA2CA) et recevez en prime 350 milles AIR MILES

Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l’offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Achats directs seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

18 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable du 1er avril au 15 juin 2022 uniquement en ligne sur Samsung.com/ca. Maintenant, à l’achat d’un ordinateur portable Samsung admissible (uniquement NP930QED-KA1CA, NP930QED-KH1CA, NP930QED-KB2CA, NP930QED-KA2CA, NP950QED-KA3CA, NP950QED-KA2CA, NP950XED-KA1CA), vous pouvez aussi acheter un forfait Samsung Care+ de 2 ans avec une réduction de 30 % (avant taxes). Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans, selon le cas, par ordinateur portable Samsung admissible acheté par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur la même facture. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Aucune garantie-réclame. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf si Samsung l’autorise expressément.

19 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 100 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancienne tablette, téléphone intelligent ou ordinateur portable admissible (l’« appareil de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez un appareil de la gamme Galaxy Book2 admissible en ligne sur https://www.samsung.com/ca/ entre le 17 et le 31 mars 2022 et complétez votre achat; ou lorsque vous achetez un appareil de la gamme Galaxy Book2 admissible entre le 1er et le 30 avril 2022 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca/;

(ii) effectuez la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 30 avril 2022 et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils après avoir reçu le bordereau d’expédition.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 100 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un produit de reprise admissible et l’achat d’un appareil de la gamme Galaxy Book2. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

20 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms