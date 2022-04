Converge Technology Solutions Corp. acquiert Creative Breakthroughs, Inc.

TORONTO et GATINEAU, Québec, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions logicielles en TI et en nuage, est heureuse d'annoncer l'acquisition du fournisseur de solutions de cybersécurité Creative Breakthroughs, Inc. (« CBI »).



Basée à Ferndale dans le Michigan et présente dans plusieurs régions des États-Unis, CBI est une équipe de services spécialisée dans les solutions de cybersécurité qui contribuent à rendre le monde plus sûr. Composée de stratèges, d'anciens responsables de la sécurité informatique et d'experts en sécurité, CBI identifie et neutralise les failles potentielles avant qu'elles ne puissent affecter une organisation. Les principaux domaines d'intervention de CBI en matière de détection et d'obstruction des menaces concernent l'aide à la défense et à la sécurisation des réseaux et des terminaux, le test et la surveillance des zones de risque opérationnel et la protection des données. L'offre de la société va des programmes de sécurité à l'architecture et à l'intégration, en passant par la sécurité gérée.

« Depuis plus de trois décennies, nos clients sont nos plus grands fans. Ils ont été séduits par nos offres très ciblées avec des résultats de classe mondiale et, pour continuer à répondre à leurs demandes concernant notre capacité à fournir des services à plus grande échelle, nous avons prospecté le marché des fusions et acquisitions à la recherche d'un partenaire pour nous aider à voir plus grand. En se joignant à Converge, CBI sera désormais en mesure d'apporter notre savoir-faire à un public beaucoup plus large, d'intégrer de nouveaux partenariats clés et d'avoir des conversations approfondies sur le nuage, l'analytique et l'infrastructure numérique au niveau que désormais nos clients attendent de nous », a déclaré Steve Barone, PDG de CBI.

« Converge se réjouit de voir CBI se joindre à nous à l'occasion de notre 30e acquisition », a déclaré Greg Berard, Président de Converge. « Les connaissances de CBI dans le domaine de la sécurité, conjuguées à la force de son équipe et de ses solutions, constitueront un atout majeur pour la pratique de la cybersécurité de Converge et pour notre capacité à continuer de protéger nos clients avec les meilleures défenses contre les menaces contre leurs organisations. CBI nous permet de diversifier immédiatement notre portefeuille de sécurité en apportant davantage de partenariats stratégiques et une équipe de ressources techniques solides à travers l'Amérique du Nord, qui fourniront une expertise en cybersécurité et de la valeur à tous les clients de Converge. »

CBI a généré des revenus bruts d'environ 112 millions de CAD et un BAIIA ajusté de 9,1 millions de CAD pour la période de douze mois se terminant le 31 janvier 2022. La contrepartie de l'achat a consisté en un montant de 47 millions de USD, plus un fonds de roulement, supérieur à 3 millions de dollars, payé en espèces à la clôture et des paiements de complément de prix pouvant atteindre 17 millions de USD au total, payables sur trois ans. En supposant que CBI atteigne le niveau minimum de BAIIA pour acquérir la totalité du complément de prix, le multiple d'achat de la transaction serait d'environ 5,1 fois le BAIIA au cours de la troisième année suivant la clôture. En supposant qu'aucun paiement de complément de prix ne soit effectué, le multiple d'achat serait d'environ 6,0 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois se terminant le 31 janvier 2022, après ajustement du fonds de roulement positif. L'acquisition devrait être immédiatement favorable à Converge, ce qui se traduira par une augmentation des revenus et un ajustement du BAIIA.

CBI marque la trentième acquisition annoncée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; et Interdynamix Systems.

À propos de CBI

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseil, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.