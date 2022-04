Nouvelle entrée dans le Guinness® des records : le plus grand hôtel à insectes au monde

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

DUROR, Écosse, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lundi 28 mars 2022, la société de conservation Highland Titles a remporté un nouveau GUINNESS WORLD RECORD® : celui du plus grand hôtel à insectes du monde. Highland Titles est donc « Officially Amazing!® » (Officiellement incroyable).



La structure de 199,9 mètres cubes, qui abrite déjà toute une variété d'espèces, se situe sur la réserve naturelle des Highland Titles à Duror, dans les Highlands écossais. Elle vient battre le précédent record mondial de 89,37 mètres cubes, détenu par l'Association Polonaise des Développeurs, de Varsovie (Pologne).

L'hôtel à insectes qui a remporté le record du monde est constitué d'épinette de sitka abattue issue de la réserve naturelle, de briques de maçonnerie, de tiges de bambou, de copeaux de bois, d'écorce de forêt, de graines de fleurs sauvages, de tuyaux d'argile et de filets pour fraisiers.

« Cette initiative de tous les records porte avant tout un message environnemental », a déclaré Douglas Wilson, PDG de Highland Titles. « Nous avons acheté en 2006 ce terrain qui appartenait à une exploitation forestière commerciale peu performante, spécialisée dans une espèce non autochtone : l'épinette de Sitka.

« Comme un peu partout ailleurs dans les Highlands, celle-ci a été indûment plantée à la fin des années 80 sans véritable réflexion ni prise en compte de la biodiversité. L'utilisation de ces mêmes arbres pour quelque chose qui met la nature en avant symbolise que le monde a changé, et nous espérons que nos efforts en inspireront d'autres. Nous serions ravis que notre record soit battu à l'avenir ! »

Stewart Borland, le gestionnaire de réserve naturelle, et son équipe constituée au total de 7 personnes, ont participé à la construction, qui a débuté en septembre 2021 et s'est achevée au début du mois de mars 2022. En plus du message environnemental que diffuse un tel projet, M. Borland espère qu'il encouragera les gens à venir le visiter :

« En 2019, nous avons accueilli plus de 10 000 visiteurs du monde entier dans la réserve naturelle. Ce nombre a véritablement chuté avec la pandémie. Nous espérons donc que cette initiative, en plus de la nouvelle piste très prisée des cyclistes, encouragera les gens à visiter le site maintenant que l'on peut à nouveau voyager. Plus nous recevons de visiteurs, plus les gens peuvent voir le travail que nous accomplissons. »

Highland Titles a vu le jour en 2006, avec une mission de préservation de l'Écosse, mètre carré par mètre carré. Ce projet de conservation, qui comprend désormais 5 réserves naturelles et plus de 320 hectares de nature écossaise, est financé par la vente de parcelles terrains au format cadeau, proposées sous forme de souvenirs.

Les propriétaires de parcelles « souvenirs » des Highland Titles sont invités à s'habiller comme les Lords et les Ladies de Glencoe™. Plus de 300 000 parcelles de terre ont été vendues à ce jour.

La réserve naturelle de Highland Titles, près de Glencoe, est une attraction touristique officielle 4 étoiles et l'une des réserves naturelles les plus populaires du pays selon Trip Advisor.

