Novo recorde mundial do Guinness® – maior hotel para insetos do mundo

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

DUROR, Escócia, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na segunda-feira, 28 de março de 2022, a empresa de conservação Highland Titles alcançou um novo GUINNESS WORLD RECORD® para o maior hotel para insetos do mundo, o que significa que a Highland Titles é “Officially Amazing!”®



Uma fotografia que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6d0e716-dbd2-4737-934d-660fac898b70/pt

A estrutura com 199,9 metros cúbicos situa-se na Reserva Natural da Highland Titles em Duror, nas Terras Altas Escocesas, e já alberga uma diversidade de espécies. Vem quebrar o recorde mundial anterior de 89,37 metros cúbicos, que era detido pela Associação Polaca de Construtores Imobiliários, em Varsóvia, na Polónia.

O hotel para insetos que quebra o recorde mundial foi feito com madeira das coníferas do género Picea sitchencis abatidas da reserva natural, tijolos, canas de bambu, aparas de madeira, cascas de árvores da floresta, sementes de flores selvagens, tubos de barro e rede protetora para morangos.

Uma fotografia que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f7ca5a3-5c5c-4d71-a475-daceb2ca6aff/pt

“Esta iniciativa que nos fez bater o recorde tem a ver com a mensagem ambiental”, afirma Douglas Wilson, CEO da Highland Titles. “Comprámos esta propriedade em 2006, quando era uma plantação florestal de coníferas do género Picea sitchencis com baixo rendimento comercial.

“À semelhança de grande parte das Terras Altas, foram plantadas incorretamente no final da década de 1980 sem dar grande atenção ou consideração à biodiversidade. Utilizar estas mesmas árvores para algo que coloca a natureza em primeiro lugar simboliza que o mundo mudou e esperamos que os nossos esforços inspirem outras pessoas. Ficaríamos muito contentes se alguém bater o nosso recorde no futuro!”

Stewart Borland, gestor da reserva natural, fez parte de uma equipa de 7 elementos que estiveram envolvidos na sua construção, iniciada em setembro de 2021 e concluída no início de março de 2022. Para além da mensagem ambiental, o Sr. Borland espera que incentive as pessoas a visitarem a reserva:

“Em 2019, tivemos mais de 10 000 visitantes na reserva natural oriundos de todo o mundo. A pandemia fez de facto mossa no nosso número de visitantes, pelo que esperamos que isto – juntamente com a nova pista que os ciclistas adoram – venha incentivar as pessoas a visitarem-nos agora que as viagens estão a recomeçar. Quantos mais visitantes tivermos, mais pessoas poderão ver o trabalho que estamos a fazer.”

Sobre a Highland Titles

A Highland Titles foi criada em 2006 com uma missão de conservar a Escócia, um metro quadrado de cada vez. O projeto de conservação – que agora engloba 5 reservas naturais e mais de 3 milhões de metros quadrados de natureza selvagem na Escócia – é financiado pela venda de pequeníssimas parcelas de terreno como presentes.

Os proprietários das parcelas de terreno recebidas como presente da comunidade da Highland Titles são convidados a intitularem-se como Senhores e Senhoras de Glencoe™. Até à data, foram vendidas 300 000 parcelas de terreno.

A Reserva Natural de Highland Titles perto de Glencoe é uma atração turística oficial de 4* e, segundo o Trip Advisor, é uma das reservas naturais mais populares do país.

Recursos

Para obter mais informações sobre o maior hotel para insetos do mundo, aceda aqui



Para obter mais conteúdo de fotografia ou vídeo, envie um e-mail para support@highlandtitles.com com o seu endereço de e-mail, nome e número de telefone

Contacto

Douglas Wilson, CEO

douglas@highlandtitles.com