创吉尼斯世界新记录 - 世界上规模最大的昆虫旅馆

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苏格兰杜勒尔, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2022年3月28日星期一，自然资源保护公司高地头衔（Highland Titles）以其世界上规模最大的昆虫旅馆创下吉尼斯世界新记录，这意味着高地头衔公司取得惊世创举。



本公告随附照片可从以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6d0e716-dbd2-4737-934d-660fac898b70/zh-Hans

这座占地199.9立方米的旅馆坐落在苏格兰高地杜勒尔的高地头衔自然保护区内，里面栖息着多种类属的昆虫。它打破了之前波兰开发商协会（Polish Association of Developers）在波兰华沙保持的89.37立方米世界记录。

这座打破世界记录的昆虫旅馆采用自然保护区内的枯死西加云杉木、砖石、竹藤、木屑、森林树皮、野花种子、粘土管以及草莓网制作而成。

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高地头衔公司首席执行官Douglas Wilson表示：“这项破纪录的举措在于传递环保信息。我们于2006年购买了这块土地，当时它还只是一处业绩欠佳的非原生西加云杉商业林种植园。

与大多数高地一样，这里的树木源自上世纪八十年代，种植结构不合理，没有考虑到生物多样性。使用这些树木打造一处将大自然放在首位的昆虫住所，意味着这个世界已经发生了变化。我们希望我们的努力能够激励更多的人。如果将来有人超越这项记录，我们将无比开心！”

自然保护区经理Stewart Borland是7名参与建造这座昆虫旅馆的团队一员，他们从2021年9月开始建造，到2022年3月初完工。除了传递环保信息之外，Borland先生还希望它能够鼓励人们造访自然保护区：

“2019年，有超过1万名来自世界各地的游客到访了我们的自然保护区。由于新冠疫情导致我们的游客人数大量减少，因此我们希望，再次开放旅游禁令之后，这座昆虫旅馆以及备受骑行者喜爱的新骑行道，将鼓励人们前来旅游。造访的游客人数越多，就有更多的人了解我们的工作。”

关于高地头衔

高地头衔（Highland Titles）于2006年开始肩负起保护苏格兰土地的使命，一次只可出售一平方英尺的土地。这个保护项目通过出售可当做礼物的纪念土地来获得资金，现在囊括了5处自然保护区和超过800英亩苏格兰荒地。

高地头衔为其社区的纪念土地业主授予格伦科（Glencoe™）勋爵（Lord）或女爵（Lady）头衔。迄今为止，已售出了超过30万块土地。

格伦科附近的高地头衔自然保护区是正规的四星级旅游景点，被猫途鹰（Trip Advisor）网站列入该国最受欢迎的自然保护区之一。

资源

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联系人

首席执行官Douglas Wilson

douglas@highlandtitles.com