全新金氏®世界紀錄 (Guinness® World Record) - 全球最大蟲蟲酒店

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日蘇格蘭杜勒爾訊, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2022 年 3 月 28 日星期一，自然保育公司 Highland Titles 打造全球最大蟲蟲／昆蟲酒店，締造全新金氏世界紀錄，表示 Highland Titles 「著實令人驚嘆！」®



本公告隨附照片來源：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6d0e716-dbd2-4737-934d-660fac898b70/zh-Hant

這座 199.9 立方公尺的建築位於蘇格蘭高地杜勒爾的高地自然保護區 (Highland Titles Nature Reserve)，供各式各樣的物種棲息。它打破了之前由波蘭開發商協會在波蘭華沙保持的 89.37 立方公尺世界紀錄。

這家打破世界紀錄的蟲蟲旅館是使用從自然保護區採伐的西加雲杉、磚石、竹藤、木屑、森林樹皮、野花種子、瓦管和草莓網建造。

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Highland Titles 執行長 Douglas Wilson 說：「這項創紀錄的措施旨在傳達環保訊息。我們在 2006 年買下了這片土地，當時這裡只是功效不彰的非原生北美雲杉商用植樹造林地。

它和大部分地區一樣，在 1980 年代後期蒙受不當種植，並未考量或思索生物多樣性。將這些相同的樹木用於大自然優先的用途，象徵著世界已然發生變化，我們希望我們的一己之力能夠激勵他人。我們樂見將來有人打破我們的記錄！」

自然保護區經理斯 Stewart Borland 隸屬一支七人團隊。該團隊於 2021 年 9 月動工，並於 2022 年 3 月上旬完工。除了環保訊息之外，Borland 先生希望它能鼓勵民眾前往遊覽：

「2019 年逾 10,000 名遊客自世界各地來到這座自然保護區。疫情確實使遊客少好多，所以我們希望這座酒店（搭配鐵馬族熱愛的新賽道）能再度刺激旅遊潮，讓民眾前來參觀。來訪的遊客越多，越多人能看到我們努力的成果。」

Highland Titles 簡介

Highland Titles 創辦於 2006 年，以循序漸進保護蘇格蘭每吋土地為宗旨。這項自然保護計畫（目前涵蓋 5 座自然保護區和超過 800 英畝的蘇格蘭荒野），資金來源為出售禮品大小的紀念地。

Highland Titles 紀念地地主社群將受邀以格倫科™ (Glencoe™) 貴族的裝扮現身。迄今為止，已售出土地超過 300,000 塊。

格倫科附近的高地自然保護區是官方的四星級旅遊景點。Trip Advisor 指出，此處是該國的熱門自然保護區。

資源

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聯絡人

執行長，Douglas Wilson

douglas@highlandtitles.com