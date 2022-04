IVC Telecom maintient des prix abordables au profit du consommateur malgré la hausse des tarifs des gros fournisseurs

English French

MONTRÉAL, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- IVC Telecom donne un Etat des lieux de l’impact du COVID-19 sur le Marché des télécommunications. Ainsi que, la décision de la hausse des prix en gros exigée par le CRTC et ses répercussions sur le marché.



Tout au long de cette période écoulée, le Covid-19 a totalement bouleversé le rythme de la vie quotidienne des canadiens. A cet effet, Le fonctionnement des compagnies de télécommunication a significativement été impacté. Dans un monde confiné, le nombre des télétravailleurs n’a jamais été aussi important, rester connectés les uns les autre est plus nécessaire que jamais.

Face à ces évolutions récentes, IVC Telecom s’est fortement impliqué afin de garder la promesse de fournir aux canadiens un service Internet et téléphonique de qualité au prix le plus abordable. Parmi les actions menées au niveau technique, le renforcement de l’infrastructure à travers la gestion de la capacité pour faire face à la demande accrue du trafic. Quand au soutien à la clientèle et les points de ventes, des restrictions ont été adaptées afin d’assurer la sécurité sanitaire des clients, ainsi que celle des employés. La mise en place d’un support diversifié disponible par téléphone, courriel et clavardage en ligne dans le but d’absorber les flux imports des demandes de la clientèle.

En plus des effets néfastes entrainés par le Covid-19, un événement survient en Mai 2021 qui a eu un impact important sur les petits fournisseurs d’accès internet. Le CRTC a complètement renoncé à sa décision de 2019 qui permettait aux opérateurs indépendants d’avoir accès aux réseaux des gros fournisseurs à des prix moins élèves, et les revendre ensuite à leurs clients.

Suite à cette décision, IVC Telecom comme tout autre revendeur d’accès internet, s’est retrouvé dans l’obligation d’augmenter le tarif de certains forfaits, juste pour rester dans le jeu.

« On nous facture encore plus maintenant pour les tarifs de gros et c'est une grosse perte pour tous les Canadiens. Nous espérons que le CRTC va remettre en question cette décision. Cependant, Les prix d'Internet ne feront qu'augmenter.» souligne Faycal Al, responsable du service à la clientèle d’IVC Telecom.

Malgré ces défis parvenus tout au long de l’année 2021, IVC Telecom s’est montrée apte à les surmonter tout en gardant en esprit sa principale mission dès le premier jour de sa création. Une volonté de maintenir un service de haute qualité au tarif le plus abordable sur le marché. « Cette période a été exigeante pour IVC Telecom et l’ensemble des ses équipes. En revanche, nous restons vigoureux et unis pour garantir une expérience optimale à la hauteur des attentes des clients, dans l’espérance d’établir des changements décisionnels qui devrait nous mettre sur un seul pied d'égalité. »

À propos d'IVC :

IVC Telecom a été crée en 2016 à Montréal et se compose d'une équipe de plus de 50 personnes avec l'initiative de fournir aux canadiens des services de télécommunication innovants, peu coûteux et fiables. Les principaux produits comprennent Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle et le service des appels Wifi. Si vous souhaitez vous informer davantage sur IVC Telecom, visitez le site www.ivctel.com

