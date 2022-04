Admirals Group AS auditeeritud aastaaruanne 2021

English Estonian

2021. aastal registreeriti Admiralsis rekordarv uusi klienditaotlusi



Jätkuvad mahukad investeeringud arendustegevusse ja IT valdkonda, laienemine uutes piirkondades ja portfelli lisandunud strateegilised teenused, mis võimaldavad senisest laiemal kliendisegmendil finantsmaailma siseneda, on kõnekad edulood Admiralsi 2021. aastast.



2020. aasta äärmuslik volatiilsus ladus tugeva aluse miljonite inimeste tulevastele kauplemis- ja investeerimisharjumustele kogu maailmas, mida on näha juba tänastes kauplemismahtudes. 2020 oli finantssektori jaoks äärmuslik aasta, samas kui võrdlus 2019. aastaga on objektiivsem, kajastades tegelikke trende.



„Oleme hoidnud oma kulud 2020. aasta tasemel, tehes samas olulisi investeeringuid IT- arendusse ja infrastruktuuri. Tutvustasime oma portfellis laia valikut uusi teenuseid ja tooteid, pidades sammu klientide huviga krüpto vastu. Sellised tegevused on kasvatanud meie globaalset kohalolu FinTech sektoris,“ ütles Admiralsi tegevjuht Sergei Bogatenkov.



„Oleme strateegilise visiooniga kindlasti üks tänaseid oma valdkonna peamistest trendiloojatest. Meie kui kvaliteediliidri positsiooni kinnitavad mitmed globaalsed tunnustused,“ lisas Bogatenkov.

Tema hinnangul on 2021. aasta tulemused heaks kasvulavaks grupi pikaajalise eesmärgi täitmisel - võimaldada 2030. aastaks finantsvabadust 10 miljonile inimesele üle maailma.



„See on ambitsioonikas plaan, aga meie viimaste aastate tegevus ja saavutused näitavad kindlalt, et liigume õigel kursil. Tänavu laienesime Jordaaniasse ja Lõuna-Aafrikasse ning positsioneerime end jõudsalt uutel turgudel. Laiendame märkimisväärselt oma senist kliendisegmenti, pakkudes ka algajale inimesele võimalust finantsmaailma siseneda,“ kinnitas Admiralsi tegevjuht.



Kauplemistasemed normaliseerusid 2020. aasta rekordmahtudest. Grupi müügitulu oli 37 miljonit eurot (2020: 66 miljonit eurot). Uute klienditaotluste arv kasvas 32% võrreldes 2020. aastaga. Grupi puhaskasum oli lõppenud aastal 0,9 miljonit eurot (2020: 20,3 miljonit eurot). Möödunud aastat iseloomustavateks märksõnadeks on ka jätkuv panustamine kultuuri- ja hariduselusse.



Admiralsi jaoks on finantskirjaoskus pikaajalise missiooni ja visiooni üks nurgakividest, mistõttu osaletakse mitmesugustes haridus- ja mentorlusprogrammides. Eesti Kontserdi ja Jõhvis asuva kood.tech strateegilise partnerina seistakse Eesti kultuuri jätkusuutlikkuse ja programmeerimisalase hariduse eest.



Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõte finantskeskuseks saamise teekonnal kogenud edu, rahutuid aegu, ainulaadseid tulemusi ja mis kõige tähtsam - visiooni, pikaajalise eesmärgi ja plaani asjakohasust: "Olen tänulik meie rahvusvahelisele tiimile, koostööpartneritele ja investoritele, kellega koos jätkame finantsmaailma raputamist ja seisame innovaatilise, ühtse ja personaalse kogemuse eest finantsmaailmas."

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 12/31/2021 12/31/2020 Varad Raha 7 5 Nõuded krediidiasutustele 25,373 36,993 Nõuded investeerimisühingutele 20,294 16,243 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 9,501 9,799 Laenud ja nõuded 3,348 1,279 Varud 106 37 Pikaajalised investeeringud 0 1,376 Muud varad 2,373 1,830 Materiaalne põhivara 2,228 1,999 Kasutusõigusega vara 3,817 4,752 Immateriaalne põhivara 4,835 873 Varad kokku 71,882 75,186 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 637 219 Võlad ja ettemaksed 3,291 6,508 Edasilükkunud tulumaksukohustus 31 567 Allutatud võlakirjad 4,559 1,827 Rendikohustised 4,056 4,948 Kohustused kokku 12,574 14,069 Omakapital Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -105 -114 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed 23 -711 Jaotamata kasum 59,099 61,657 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 59,292 61,107 Mittekontrolliv osalus 16 10 Omakapital kokku 59,308 61,117 Kohustused ja omakapital kokku 71,882 75,186 Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 2021 2020 Netotulem klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 37,063 65,634 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 2,138 1,829 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -2,954 -4,380 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 196 313 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -732 -1,227 Kauplemistegevuse netotulu 35,711 62,169 Muud samalaadsed intressitulud 185 195 Intressitulu kasutades efektiivse intressimäära meetodit 128 36 Intressikulu -426 -263 Muud tulud 3,428 2,502 Muud kulud -164 -857 Netokahjum valuutakursi muutustest -301 -1,504 Kahjumid finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -357 0 Tööjõukulud -11,499 -15,994 Tegevuskulud -24,252 -22,909 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1,062 -736 Kasutusõigusega vara kulum -973 -965 Kasum enne tulumaksu 418 21,674 Tulumaks -269 -1,018 Aruandeperioodi kasum 149 20,656 Muu koondkasum: Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: Realiseerimata kursivahed 734 -633 Aruandeperioodi muu koondkasum (-kahjum) 734 -633 Aruandeperioodi koondkasum 883 20,023 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum 146 20,654 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum 3 2 Aruandeperioodi puhaskasum 149 20,656 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkasum 880 20,021 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum 3 2 Aruandeperioodi koondkasum 883 20,023 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0.06 8.38

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admirals on rahvusvaheline finantstehnoloogia- ja investeerimisühing, mille reguleeritud tütarettevõtted pakuvad nutikaid lahendusi erinevate finantstoodete jaoks. Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals oma haaret pidevalt laiendanud, olles täna reguleeritud kauplemisettevõtete kaudu esindatud kogu maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-I tütarettevõte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Admirals hoolib oma partnerite edust, seetõttu pakuvad nad arvukalt läbi proovitud turundustööriistu, tipptasemel tarkvara ja kvaliteeti.

Täna koosneb Admiralsi meeskond rohkem kui 400 inimesest, kes asuvad 18 kontoris üle maailma, mis teeb sellest tõelise globaalse organisatsiooni.

